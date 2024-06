To muzeum powstało 20 lat temu. Upamiętnia tragiczne zdarzenia

3 czerwca (poniedziałek)

17:00 – Inauguracja jubileuszu pod hasłem „Dzień, który stał się historią: otwarcie Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu"

17:10 – Prezentacja fotografii i materiałów dokumentujących uroczystość otwarcia Muzeum w 2004 r.

17:40 – Wykład Tomasza Hanejki, kierownika Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu, dotyczący pierwszych inicjatyw upamiętnienia ofiar niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu oraz powstania muzeum i nowego upamiętnienia tworzonego we współpracy z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i American Jewish Committee

18:00 – Panel dyskusyjny z udziałem osób zaangażowanych w pielęgnowanie pamięci o ofiarach niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu

18:30 – „Dwie Dekady Pamięci: Muzeum w refleksji i rozwoju" : wykład dr Ewy Koper na temat roli muzealnika w pielęgnowaniu pamięci oraz działalności edukacyjnej Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu, oraz pozyskiwania danych personalnych i fotografii ofiar obozu zagłady w ramach projektu pt. „Każda ofiara ma imię”

19:00 – Zapalenie zniczy w Niszy Ohel

4 czerwca (wtorek)

14:00–15:00 – Otwarcie konferencji i powitania: Tomasz Kranz (Państwowe Muzeum na Majdanku), Sara Bloomfield (United States Holocaust Memorial Museum), Eric Pickles (przewodniczący brytyjskiej delegacji w IHRA), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

15:00–15:30 – Andrew Baker (American Jewish Committee), “Bełżec 20 Years ago. About the Creation of the Museum and Memorial”

15:30–16:30 – Zofia Wóycicka (Uniwersytet Warszawski), “Exhibitions at Holocaust Sites – an Overview Attempt”

17:30–19:00 – Debata panelowa “Exhibitions at Memorial Sites and their Impact on the Holocaust Memory and Education – an International Perspective”. Uczestnicy: Christian Dürr (Mauthausen Memorial), Jacek Nowakowski (United States Holocaust Memorial Museum), Adelina Hetnar (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau), James Bulgin (Imperial War Museum), prowadzenie: Łukasz Mrozik (Państwowe Muzeum na Majdanku)

5 czerwca (środa)

12:00–12:40 – Annemiek Gringold (Jewish Culture Quarter in Amsterdam), “The Holocaust Museums from the Dutch Perspective”

12:40–13:20 – Piotr Trojański (Uniwesytet Pedagogiczny w Krakowie), “Bełżec and Sobibór Museums and Memorial Sites in the Holocaust Education”

15:00–15:40 – Jolanta Laskowska, Paulina Pętal (Państwowe Muzeum na Majdanku), “The Sobibór Permanent Exhibition and the Holocaust Education”

15:40–16:20 – Aleksandra Skrabek (Państwowe Muzeum na Majdanku), “The Bełżec and Sobibór Monuments as Spaces of the Holocaust Memory