Tam gdzie dawniej skrzypiały deski, dziś błyszczy beton. Włodawa otworzyła nowy most

Kamil Pomorski
Ma 38 metrów długości i prawie 12 metrów szerokości – 3 października otwarto nowy most we Włodawie
Ma 38 metrów długości i prawie 12 metrów szerokości – 3 października otwarto nowy most we Włodawie

Włodawa zyskała nowy most, który nie tylko łączy brzegi rzeki Włodawki, ale i ludzi. Zastąpił wysłużoną, drewnianą konstrukcję. Nowy obiekt o wartości blisko 6 mln zł został w 95% sfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Nowa przeprawa przy ulicy Mostowej we Włodawie to projekt, na który mieszkańcy czekali od lat. Drewniany most, przez dekady służący lokalnej społeczności, ustąpił miejsca solidnej konstrukcji żelbetowej, zaprojektowanej z myślą o bezpieczeństwie, trwałości i nowoczesności.

Uroczyste otwarcie mostu odbyło się 3 października gromadząc wielu gości i przedstawicieli władz samorządowych. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, przewodnicząca rady miejskiej Renata Kapelko, członek zarządu powiatu Wiesław Holaczuk, a także duchowieństwo, wykonawcy i projektanci.

Nowy most to symbol łączności i rozwoju. Łączy dwa brzegi Włodawki, ułatwia codzienne życie mieszkańcom, a jednocześnie podkreśla urok tej części miasta – mówił burmistrz Wiesław Muszyński. – Razem tworzymy Włodawę nowoczesną, bezpieczną i piękną.

Nowy most ma 38 metrów długości i prawie 12 metrów szerokości. Dwa pasy ruchu zapewniają płynny przejazd kierowcom, a wydzielony ciąg pieszo-rowerowy łączy się z pobliską promenadą, tworząc przestrzeń przyjazną spacerom i rekreacji. Projekt przygotowała firma VBCADPROJECT z Lublina, a wykonawcą była spółka Detal Mosty z Biertowic.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 6 mln zł, z czego 95% pochodziło z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałą część pokrył budżet miasta.

Nowy most to nie tylko infrastrukturalne udogodnienie, ale też ważny krok w rozwoju turystycznym Włodawy. Harmonijnie wpisuje się w krajobraz miasta, podnosi jego estetykę i bezpieczeństwo, a w przyszłości – wraz z planowaną przebudową ulicy Mostowej – ma stać się wizytówką tej historycznej części Włodawy.

