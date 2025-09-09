Diecezjalne dożynki w sanktuarium. Rolnicy pomodlą się i podziękują za plony

Rolnicy nie tylko z jednej gminy, ale całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej spotkają się w drugą niedzielę tego miesiąca (14 września) na diecezjalno-gminnych dożynkach. Tradycyjnie odbędą się one w Krasnobrodzie.
Uroczystości mają rozpocząć się o godz. 10.30 przy Kaplicy Objawień na Wodzie. Stąd po krótkiej modlitwie dziękczynnej za tegoroczne plony uczestnicy przejdą tradycyjnym korowodem z wieńcami do diecezjalnego sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Tam, po uroczystym powitaniu delegacji odbędzie się koncert zespołu Wójtowianie (godz. 11.30), a następnie msza święta pod przewodnictwem biskupa Maria Rojka, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Jak na dożynki przystało, rozstrzygnięty zostanie również konkurs wieńców. Nie zabraknie również części muzycznej. Tym razem jednak bez muzyki rozrywkowej i tanecznej, ale z występami lokalnych zespołów artystycznych. Podczas diecezjalnych dożynek otwarte zostaną również stoiska promocyjne instytucji związanych z rolnictwem, a także kramy, na których swoje dzieła wystawią ludowi twórcy.