Miał być remont, ale go nie ma. Most przy Nowej Bramie Lubelskiej wciąż zamknięty

O planach związanych z remontem przejścia między zabytkową bramą na Starym Mieście a osiedlem Planty pisaliśmy w Dzienniku Wschodnim kilkukrotnie.

Przypomnijmy, że most przy Nowej Bramie Lubelskiej został wyłaczony z użytkowania kilka lat temu, ze względu na jego stan techniczny. O remoncie się mówiło, ale nie było pieniędzy, więc nic się nie działo. Środki na to zadanie zabezpieczono jednak w tegorocznym budżecie Zamościa i dzięki temu mógł zostać ogłoszony przetarg.

Otwarcie ofert nastąpiło na początku czerwca. Zgłosiły się dwie firmy. Propozycja jednej opiewała na 290 tys. zł, drugiej była o blisko 100 tys. droższa. Miasto zamierzało natomiast wydać dokładnie 382 183,24 zł brutto.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta tańsza, a potencjalny wykonawca został wezwany do złożenia dodatkowych dokumentów. Zostały przysłane, ale po analizie stwierdzono w nich braki formalne. Było kolejne wezwanie do uzupełnienia, jednak odpowiedź już nie nadeszła.

Wtedy do złożenia „podmiotowych środków dowodowych” wezwana została droższa firma. Po kolejnej wymianie korespondencji stwierdzono jednak, że „wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Przetarg został więc ostatecznie unieważniony. I co teraz? Czy most doczeka się remontu kiedykolwiek?

– Nie rezygnujemy z tej inwestycji – zapewnia Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji Miejskich.

Zapowiada, że na najbliższej sesji ma zostać zmieniony Wieloletni Plan Inwestycyjny, a zadanie przełożone na później. – Wtedy będziemy mogli ogłosić kolejny przetarg. Na pewno damy w nim dłuższy czas wykonania, niż poprzednio, gdy było to półtora miesiąca. Postaramy się zamknąć temat przed następnym sezonem turystycznym – obiecuje dyrektor Kossowski.

Znajdująca się przy ul. Łukasińskiego Nowa Brama Lubelska została zbudowana w czasach Królestwa Polskiego, latach 1821-22, jako jedna z dwóch, które powstały podczas modernizacji twierdzy. Jest utrzymana w stylu klasycystycznym. Zabytek wyróżnia staranne opracowanie architektoniczne z monumentalną fasadą z cegieł i kamieni.

W latach 80. XX wieku do bramy, nad fosą zbudowano drewniany most. Można nim było dojść z ulicy Łukasińskiego na planty i m.in. do pomnika Dawida Psalmisty, rzeźby autorstwa Gustawa Zemły. Drewniana konstrukcja była też przed lata sceną dla inscenizacji bitew organizowanych w ramach imprezy Szturm Twierdzy Zamość.