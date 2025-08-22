Korowód z wieńcami, dużo jedzenia i muzyki. Dożynki zamojskie w tę niedzielę

Uroczystość na miejscowym stadionie sportowym zacznie się o godz. 10 tradycyjnym korowodem. Będzie konkurs dożynkowych wieńców, przemówienia i odznaczenia, a także dziękczynna msza św. w plenerze. To w części oficjalnej.

Przez cały czas ma też trwać kiermasz sztuki ludowej, a wiejskie gospodynie z kół z całego powiatu na swoich stoiskach serwować będą lokalne przysmaki. Warto do nich zajrzeć.

Sporo wydarzy się na scenie już po nabożeństwie. Część artystyczną rozpocznie (godz. 14) koncert Zespołu Pieśni i tańca Zamojszczyzna. Występować mają również lokalni artyści. Natomiast po południu zrobi się już tanecznie za sprawą zaproszonych do udziału w wydarzeniu zespołów i wykonawców. Zagra Gentelman, a po nim discopolowe grupy Solaris i Vegas, a także Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną.

O godz. 22 ma się natomiast rozpocząć dyskoteka z DJ-em. Zabawa potrwa do północy.

Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z patronów medialnych tegorocznego powiatowego święta plonów.