Kto zbuduje drogę? Miasto ma pieniądze na Wazowskiego

Do dodatkowych pieniądzach (1,5 mln zł), jakie Zamość otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na tę inwestycję pisaliśmy na początku miesiąca. Już został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert ma nastąpić 30 września.

Poszukiwana jest firma, która właściwie od podstaw zbuduje ulicę Wazowskiego na osiedlu Karolówka. Wykonawca ma przeprowadzić wszelkie prace związane z wylaniem asfaltu, ale też zjazdów, dróg dla pieszych i dojść do furtek oraz zbudować kanalizację teleinformatyczną oraz deszczową. Od momentu zawarcia umowy będzie miał na to wszystko 8 miesięcy.

Na razie nie wiadomo, ile ta inwestycja będzie ostatecznie kosztować. Gdy samorząd zawierał umowę na ok. 1,5 mln zł dotacji, podano, że powinna ona pokryć mniej więcej 70 procent wartości całego przedsięwzięcia. Jaki będzie ostateczny koszt, okaże się po otwarciu ofert.

Dodajmy, że w ostatni czwartek (18 września) wojewoda Krzysztof Komorski podpisał z kolejnymi ośmioma samorządami umowy na wsparcie z RFRD. Łącznie przyznane dotacje wyniosły prawie 4,2 mln zł. Umowy podpisali wójtowie i burmistrzowie gmin: Hrubieszów, Kamionka, Kraśniczyn, Mełgiew, Michów, Poniatowa, Stary Zamość i Werbkowice.