Doczekają się asfaltu. Są pieniądze na ulicę Wazowskiego

Droga jest, ale ulicą trudno ją nazwać, bo na Michała Wazowskiego asfaltu brak. Za jakiś czas mieszkańcy znajdujących się tutaj domów będą mogli jeździć do siebie w lepszych warunkach. Są pieniądze na budowę ulicy Michała Wazowskiego na zamojskim osiedlu Karolówka.
Umowa na półtoramilionową dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została podpisana w poniedziałek. Pieniądze samorządowi przyznał wojewoda. Wystarczą na pokrycie około 70 procent kosztów planowanej inwestycji.
- To możliwe dzięki oszczędnościom w przetargach na drogi w naszym regionie, na które umowy były podpisywane na początku roku- przekazał w komunikacie Lubelski Urząd Wojewódzki.
Umowę podpisali w Zamościu prezydent Rafał Zwolak z wojewodą Krzysztofem Komorskim, na którego zaproszenie w wydarzeniu wzięli udział również miejscy radni klubu Koalicji Obywatelskiej.
- Zamość ma wiele potrzeb, w tym sporo ulic wymagających remontu bądź modernizacji. Dlatego cieszą nas każde dodatkowe fundusze przyznawane naszemu miastu - skomentowała w mediach społecznościowych AGnieszka Jaczyńska, radna KO.
Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu 18 samorządów z regionu otrzymało blisko 16 mln zł z rządowych funduszy na budowę i remonty dróg oraz nowe połączenia autobusowe. Umowy podpisane przez wojewodę w czwartek dotyczyły inwestycji z trzech źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych.