Doczekają się asfaltu. Są pieniądze na ulicę Wazowskiego

Umowa na półtoramilionową dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została podpisana w poniedziałek. Pieniądze samorządowi przyznał wojewoda. Wystarczą na pokrycie około 70 procent kosztów planowanej inwestycji.

- To możliwe dzięki oszczędnościom w przetargach na drogi w naszym regionie, na które umowy były podpisywane na początku roku- przekazał w komunikacie Lubelski Urząd Wojewódzki.

Umowę podpisali w Zamościu prezydent Rafał Zwolak z wojewodą Krzysztofem Komorskim, na którego zaproszenie w wydarzeniu wzięli udział również miejscy radni klubu Koalicji Obywatelskiej.

- Zamość ma wiele potrzeb, w tym sporo ulic wymagających remontu bądź modernizacji. Dlatego cieszą nas każde dodatkowe fundusze przyznawane naszemu miastu - skomentowała w mediach społecznościowych AGnieszka Jaczyńska, radna KO.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu 18 samorządów z regionu otrzymało blisko 16 mln zł z rządowych funduszy na budowę i remonty dróg oraz nowe połączenia autobusowe. Umowy podpisane przez wojewodę w czwartek dotyczyły inwestycji z trzech źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych.