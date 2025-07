Mistrzynie i mistrzowie sikawki. Które OSP są najlepsze w powiecie?

O miano mistrzyń i mistrzów powiatu zamojskiego rywalizowało w sumie ponad 40 reprezentacji: 10 kobiecych i 32 męskie.

W obu kategoriach zadania do wykonania były te same. Pierwsza punktowana konkurencja to bieg sztafetowy 7 x 50m z przeszkodami, a druga pożarnicze ćwiczenie bojowe. Polegało ono na tym, by strumieniem wody obrócić tarczę oraz strącić "pachołki".

Wśród pań mistrzynami okazały się strażaczki OSP z Nielisza, pokonując konkurentki z OSP Łabunie i OSP Ruskie Piaski. W grupie panów na najwyższym podium stanęła ekipa z Majdanu Wielkiego, a kolejne miejsca przypadły jednostkom z Sułowca iSulmic.

Podobnie jak podczas sobotnich zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych nagrody i puchary najlepszym wręczali bryg. Przemysław Ilczuk, komendant miejskie PSP w Zamościu i druh Stanisław Grześko, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu.