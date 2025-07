Nowy system parkingowy przy szpitalu. Wyjazd pójdzie sprawniej

Parkowanie w bezpośrednim sąsiedztwie Samodzielnego Publicznego Szpitalka Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II nie jest darmowe już od wielu lat. Od lipca wprowadzono tutaj jednak nowy system, który ma usprawnić wjazdy, wyjazdy i regulowanie opłat.

"Terminale wjazdowe i wyjazdowe oraz elektroniczne formy płatności usprawnią korzystanie z parkingu szpitalnego" - zapewnia placówka w komunikacie.

Na czym polega zmiana? Przy szlabanie wjazdowym znajduje się terminal, który automatycznie odczytuje tablicę rejestracyjną pojazdu i wydaje bilet.

Kiedy się wyjeżdża można opłatę uiścić kartą albo telefonem (nie ma możliwości płacenia gotówką) przy kolejnym terminalu.

Jeżeli ktoś wcześniej skorzysta z punktu opłat (automaty znajdują się w holu wejścia głównego szpitala, przy wejściu do Affidea NU-MED oraz przy wejściu do budynku „K” – Poradnia Kardiologiczna) to urządzenie automatycznie rozpozna tablicę i system zezwoli na wyjazd. To ma skrócić kolejki przy wyjazdach.

Co istotne, na parkingu przy szpitalu "papieskim" przez 20 minut można pozostawać za darmo. Po upływie tego czasu obowiązująca stawka za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 4 zł.

Jest też możliwość wykupienia abonamentu dziennego za 30 zł, tygodniowego za 60 złotych albo miesięcznego za 120 zł.

Obowiązują również pewne ulgi i udogodnienia. Np. osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mają zagwarantowane 3 godziny darmowego parkowania. Identycznie wygląda sytuacja z honorowymi dawcami krwi. Należy jednak pamiętać, by okazać orzeczenie, zaświadczenie lub legitymację.

I na koniec istotna informacja: zagubienie biletu lub karty to wydatek rzędu 50 zł.