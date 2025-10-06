Pomidory do wzięcia za grosze. Rolnicy ratują plony i pomagają parafii

O tej akcji zrobiło się głośno w weekend. Pisały o niej zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie media. A nagłośniła jako pierwsza Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dubie (gm. Komarów-Osada), zachęcając do zbioru pomidorów. O co chodzi?

Państwo Anna i Tomasz Saganowie z Niewirkowa w gminie Miączyn mają potężne, kilkudziesięciohektarowe pole pomidorów. W tym roku obrodziły. Ale okazało się, że zakład przetwórstwa, z którym mają umowę, jest w stanie odebrać zdecydowanie mniej, niż można z pola zebrać.

Rolnicy nie chcieli, aby połowa plantacji i ich ciężka praca poszły na marne. Ogłosili więc, że rozdają pomidory w ramach samozbioru. Nie ustalili żadnej ceny. Biorą "co łaska". Waże jest, że cały dochód z tej akcji przeznaczą dla parafii w Dubie, do której należą. Chcą, by pieniądze zasiliły konto i przydały się na ratowanie miejscowego, zabytkowego kościółka.

Ta inicjatywa w parafii spotkała się z wielką wdzięcznością.

"Ponieważ idą przymrozki pomyślałem, aby zebrać ich (pomidorów- red) jak najwięcej i złożyć u mnie w garażu, ponieważ nie wszyscy na pole dojadą. Jakby ktoś chciał nawet dzisiaj pojechać i zebrać dla siebie a także część przywieść do Duba to byłoby z pożytkiem i byłby jakiś grosz, poza tym by się nie zmarnowały. Tekturowe pudełka są u państwa Saganów. Wczoraj widziałem, że bardzo dużo ludzi już tam było. Głównie spoza parafii. Nie zmarnujmy tych Bożych darów" - apelował w niedzielę (5 października) podczas ogłoszeń duszpasterskich proboszcz parafii w Dubie.