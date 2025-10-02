Zmieni się dyrektor biblioteki czy zostanie obecny? Konkurs ogłoszony

O tym, że miasto zamierza ogłosić konkurs na dyrektora biblioteki pisaliśmy już w sierpniu. Powód poszukiwania nowego szefa książnicy? Kończąca się w grudniu kadencja Piotra Bartnika, który zajmuje to stanowisko od 2018 roku.

Ogłoszenie o konkursie właśnie się ukazało. Od kandydatów, standardowo w takich przypadkach wymagane jest m.in. polskie obywatelstwo, niekaralność i wyższe wykształcenie. Ponadto przyszły dyrektor musi mieć co najmniej 5-letni staż pracy albo równie długie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej „o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku objętym konkursem”.

Wymagania dodatkowe to np. wyższe wykształcenie humanistyczne albo z zakresu organizacji i zarządzania. W ogloszeniu wymieniono również 3-letni staż na stanowiskach kierowniczych lub 3-letnie doświadczenie w koordynacji projektów. Wskazana jest ponadto znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz bibliotek oraz wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji, a ponadto doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz animacji i edukacji kulturalnej. Inne atuty, które powinien mieć dyrektor to np. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego, komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem, a także odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji.

Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 3 listopada. Ich wnioski powinny być rozpatrzone do 31 grudnia, bo wtedy zakończy się kadencja Piotra Bartnika.

Obecny dyrektor Książnicy Zamojskiej to absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej na lubelskim UMCS. Podyplomowo skończył również administrację publiczną w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu. Pracował jako rzecznik prasowy tej uczelni, a także był kierownikiem ds. gospodarczych w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.

Zapowiada, że wystartuje w ogłoszonym właśnie konkursie.

– Przede wszystkim dlatego, że mam w głowie szereg pomysłów na dalszy rozwój książnicy, które chciałbym zrealizować – mówi w rozmowie z nami Piotr Bartnik.

Dodaje, że zależy mu również bardzo na doprowadzeniu do finału ważnych, rozpoczętych już projektów, m.in. wprowadzenia w bibliotece e-usług, a także kolejnych etapów tworzenia Cyfrowego Archiwum Dzieci Zamojszczyzny.

Wyzwaniem jest także sytuacja pracownicza. – Mamy w ostatnim czasie dużą rotację. Zawód został uwolniony. Przychodzą do nas młodzi ludzie, których często trzeba wszystkiego uczyć od podstaw. Już mamy praktykę, wiemy, jak to skutecznie robić własnymi siłami – podsumowuje dyrektor.

Przypomnijmy, że rok temu, również w związku z ukończeniem kadencji miasto ogłaszało konkursy na dyrektorów Zamojskiego Domu Kultury, a także Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej. Po przeprowadzeniu wszystkich procedur stanowiska utrzymali dotychczasowi szefowie tych instytucji, w ZDK Janusz Nowosad, a w BWA Jerzy Tyburski.

Ostatnio natomiast, również w konkursie, wybrano nowego dyrektora Centrum Kultury Filmowej Stylowy. Wakat był tam od wiosny, gdy zmarł Andrzej Bubeła. Szefem kina został Tomasz Jagi.