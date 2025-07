To już za kilka dni. Festiwal Stolica Języka Polskiego 2025

Najciekawsze miejsca na Sycylii, które warto zobaczyć

Sycylia to największa wyspa Morza Śródziemnego i bezsprzecznie jedno z najpiękniejszych miejsc we Włoszech, które każdy turysta powinien zobaczyć na własne oczy. Łączy w sobie ślady starożytnych cywilizacji, zapierające dech w piersiach krajobrazy i fantastyczną atmosferę południowego życia. Jeśli planujesz odwiedzić Półwysep Apeniński, to Sycylia na pewno powinna Cię zainteresować. Jest to bowiem wyspa, która zachwyci każdego, bez wyjątku.