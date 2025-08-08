Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Trzeba "ochrzcić" tego malucha. Imię wybiorą internauci

Mały samczyk, który przyszedł na świat 21 lipca to syn Jasiry i Mugambiego
Mały samczyk, który przyszedł na świat 21 lipca to syn Jasiry i Mugambiego (fot. ZOO Zamość)

Asani, Bantu, Yumbe czy Mosi? Na to pytanie o imię dla małej żyrafy, która przyszła na świat w Ogrodzie Zoologicznym im. Stefana Milera w Zamościu odpowiedzieć mają internauci. Głosowanie trwa do poniedziałkowego poranka.

O tych historycznych, bo pierwszych narodzinach w zamojskim ZOO pisaliśmy już w Dzienniku Wschodnim. Przypomnijmy, że samczyk żyrafy Rotschilda, syn Jasiry i Mugambiego przyszedł na świat wcześnie rano 21 lipca. 

Żyrafek był dużo mniejszy od swoich rodziców, ale spory. Już jako "noworodek" miał 1,7 metra wzrostu i ważył 70 kg. Rozwija się świetnie, jest zdrowy i coraz silniejszy.

Odwiedzający ZOO mogą go od ponad tygodnia podziwiać, jednak póki co, tylko w pomieszczeniu wewnętrznym, przez szybę. Malec spędza tam czas z mamą i tatą.

Rodzice imona mają, ich synek jeszcze nie. ZOO postanowiło go w końcu "ochrzcić", a wybór imienia pozostawiono internautom.

Głosowanie odbywa się na facebookowym profilu ogrodu zoologicznego. Wybierać można spośród czterech imion, wybierając konkretną emotkę przypisaną każdemu z nich.

Póki co, zdecydowana większość zareagowała serduszkiem, co wskazuje, że maluch mógłby zostać nazwany Asani. Ale to jeszcze może się zmienić, bo do wyboru są także: Asani, Bantu, Yumbe czy Mosi.

Głosowanie trwa do godz. 7.30 w najbliższy poniedziałek, 11 sierpnia.

 

