Turystyczny Zamość. Z roku na rok coraz lepiej

Galę z tej okazji organizowały wspólnie Miasto Zamość i Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”. Odbyła się w Zamojskiej Akademii Kultury.

Zanim jeszcze przedstawiono tegoroczne statystyki, głos zabrał Rafał Zwolak. – W lipcu było gorąco, więc ta turystyka była trochę słabsza, w sierpniu już było lepiej, we wrześniu też. Będziemy robili wszystko, by przyszły rok był jeszcze lepszy – stwierdził prezydent Zamościa. I przypomniał swoją dewizę: „rzeczy niemożliwe są do zrealizowania”.

Termy wydłużą sezon

W ten sposób nawiązał do jednego z tematów z kampanii wyborczej czyli zbudowania Term Zamojskich.

Przyznał co prawda, że w trakcie prowadzonych jakiś czas temu badań rzeczywiście stwierdzono, że wody podziemne w jednej części miasta mają niespełna 30 stopni, ale w drugiej jest zupełnie inaczej. – Przy obwodnicy Jana Pawła II i w stronę gminy woda ma między 70 a 80 stopni. Jeżeli uda nam się pozyskać środki i to zrobić, to sezon w Zamościu nam się wydłuży – stwierdził prezydent Zwolak. Zapowiedział także poszukiwania pieniędzy na rewitalizację Pałacu Zamoyskich. Jest podobno wiele pomysłów na jego wykorzystanie, ale koszt odnowy potężnego, zabytkowego gmachu to kilkaset tysięcy złotych.

Póki co jednak Zamość tych atrakcji zaproponować gościom nie może, ale mimo tego miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO radzi sobie turystycznie całkiem nieźle.