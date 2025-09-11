Wypadek w Sitnie: motorowerzysta uderzył w bok samochodu

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca samochodem skręcała w lewo na teren parkingu, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu motorowerzyście jadącemu z naprzeciwka. Nastolatek nie zdążył zahamować i uderzył w bok pojazdu, przewracając się na jezdnię. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Kierująca samochodem podróżowała z 9-letnim dzieckiem – na szczęście oboje nie odnieśli obrażeń. Badania alkomatem wykazały, że oboje uczestnicy byli trzeźwi.

Na miejscu policjanci wykonali oględziny pojazdów i miejsca zdarzenia oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. Postępowanie w sprawie wypadku trwa.

Policja apeluje o ostrożność na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego