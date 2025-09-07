Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”

Wydarzenie zostało zorganizowane w Mediatece w Zamojskiej Akademii Kultury przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego.

Wicedyrektor placówki przypomniała licznie zebranym, że zamojska biblioteka w Narodowe Czytanie angażuje się od początku tego przedsięwzięcia, czyli roku 2012. Podkreślała, że podczas tych ogólnopolskich akcji zawsze czytane są dzieła klasyków literatury polskiej, co uznała za bardzo cenne.

– Te dzieła klasyczne są z nami właściwie zawsze. Ale traktujemy je na co dzień jak pomniki ustawione na najwyższych półkach. Warto je stamtąd zdjąć i pokochać – zachęcała swoich słuchaczy.

I argumentowała: – Do dzieł klasycznych warto wracać, bo zawsze znajdziemy w nich coś nowego, co urzeknie, a być może zmieni nasze życie.

Podczas zamojskiej odsłony Narodowego Czytania sięgnięto do fragmentów „Odprawy posłów greckich”, ale również całych pieśni, fraszek i trenów Jana Kochanowskiego.

Czytali je m.in. samorządowcy, dyrektorzy miejskich instytucji, urzędnicy, młodzież szkolna, studenci i nauczyciele, a także seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele świata kultury. Zaproszenie przyjął również Rafał Zwolak, prezydent Zamościa.

Wielu uczestników przyznawało, że dla współczesnych polszczyzna z czasów, gdy tworzył Jan Kochanowski, jest niezwykle trudna. Jednak wszyscy stanęli na wysokości zadania i każda kolejna prezentacja była nagradzana oklaskami.

Jana Kochanowskiego i jego twórczość jako bohatera tegorocznej edycji wydarzenia wybrał jeszcze prezydent Andrzej Duda. Przypomnijmy, że rok temu w ramach akcji w całej Polsce czytano „Kordiana” Juliusza Słowackiego, a w 2023 „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Cała akcja została zaś zainicjowana w 2012 roku. Wówczas wspólną lekturą Polek i Polaków był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, rok później dzieła Aleksandra Fredry, a w kolejnym „Trylogia” Henryka Sienkiewicza.