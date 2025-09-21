Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę

– Breast Fest to festiwal, który powstał z potrzeby połączenia edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej i poczucia wspólnoty z pacjentkami onkologicznymi. Koncert zespołu The Dumplings zakończony pokazem mody, w którym głównymi bohaterkami będą Pacjentki Kliniki Chirurgii Onkologicznej, jest punktem kulminacyjnym tego pozytywnego przekazu – podkreśla dr hab. n. med. Karol Rawicz-Pruszyński, inicjator wydarzenia i profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Organizatorzy nie chcą, aby Breast Fest był kolejną „poważną konferencją”. To przestrzeń, w której kobiety i ich bliscy mogą poczuć się bezpiecznie, radośnie i – co ważne – pełni nadziei.

Profilaktyka w centrum uwagi

Rak piersi to wciąż najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Co roku słyszy o nim nawet 20 tysięcy Polek. Szansą jest profilaktyka – samobadanie, USG, mammografia. Niestety, jak podkreślają lekarze, w ramach badań przesiewowych z mammografii korzysta tylko około 30% uprawnionych kobiet.

– Breast Fest stwarza przestrzeń, w której poprzez przyjazne spotkania, warsztaty i indywidualne konsultacje łatwiej otworzyć się na rozmowę o zdrowiu i profilaktyce. To już trzecia edycja wydarzenia, z czego jesteśmy bardzo dumni – mówi dr Zuzanna Pelc, onkolog Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Lublinie.

Modowy manifest i koncert The Dumplings

Festiwal przełamuje tabu i pokazuje, że o raku piersi można mówić w sposób budujący wspólnotę. Jednym z najbardziej poruszających punktów programu będzie pokaz mody z udziałem pacjentek onkologicznych, przygotowany wraz ze stowarzyszeniem Fashion Revolution Polska. Kulminacją wydarzenia będzie koncert duetu The Dumplings.

Edukacja, zabawa i dobre jedzenie

Na uczestników czekają warsztaty samobadania piersi, konsultacje ze specjalistami, możliwość zapisania się na badania obrazowe. Przed CSK działa miasteczko foodtruckowe, są warsztaty plastyczne dla najmłodszych i strefa relaksu dla rodzin.