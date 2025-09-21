Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie po raz trzeci stało się przestrzenią rozmowy o zdrowiu, sile i nadziei. Trwa Breast Fest – wyjątkowy festiwal, który łączy profilaktykę raka piersi z muzyką, modą i spotkaniami pełnymi pozytywnej energii.
– Breast Fest to festiwal, który powstał z potrzeby połączenia edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej i poczucia wspólnoty z pacjentkami onkologicznymi. Koncert zespołu The Dumplings zakończony pokazem mody, w którym głównymi bohaterkami będą Pacjentki Kliniki Chirurgii Onkologicznej, jest punktem kulminacyjnym tego pozytywnego przekazu – podkreśla dr hab. n. med. Karol Rawicz-Pruszyński, inicjator wydarzenia i profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Organizatorzy nie chcą, aby Breast Fest był kolejną „poważną konferencją”. To przestrzeń, w której kobiety i ich bliscy mogą poczuć się bezpiecznie, radośnie i – co ważne – pełni nadziei.
Profilaktyka w centrum uwagi
Rak piersi to wciąż najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Co roku słyszy o nim nawet 20 tysięcy Polek. Szansą jest profilaktyka – samobadanie, USG, mammografia. Niestety, jak podkreślają lekarze, w ramach badań przesiewowych z mammografii korzysta tylko około 30% uprawnionych kobiet.
– Breast Fest stwarza przestrzeń, w której poprzez przyjazne spotkania, warsztaty i indywidualne konsultacje łatwiej otworzyć się na rozmowę o zdrowiu i profilaktyce. To już trzecia edycja wydarzenia, z czego jesteśmy bardzo dumni – mówi dr Zuzanna Pelc, onkolog Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Lublinie.
Modowy manifest i koncert The Dumplings
Festiwal przełamuje tabu i pokazuje, że o raku piersi można mówić w sposób budujący wspólnotę. Jednym z najbardziej poruszających punktów programu będzie pokaz mody z udziałem pacjentek onkologicznych, przygotowany wraz ze stowarzyszeniem Fashion Revolution Polska. Kulminacją wydarzenia będzie koncert duetu The Dumplings.
Edukacja, zabawa i dobre jedzenie
Na uczestników czekają warsztaty samobadania piersi, konsultacje ze specjalistami, możliwość zapisania się na badania obrazowe. Przed CSK działa miasteczko foodtruckowe, są warsztaty plastyczne dla najmłodszych i strefa relaksu dla rodzin.
Program Breast Fest 2025
|
10:00–11:30
|
Strefa Warsztatowa
|
„Śpij, by wracać do sił” – warsztat dla kobiet po diagnozie raka piersi, prowadzony przez prof. Helenę Rempałę (Ohio State University)
|
10:30–11:00
|
Strefa Wykładowa
|
Wykład „Kompleksowe leczenie chorych na raka piersi – perspektywa konsultanta wojewódzkiego ds. onkologii klinicznej”, dr Tomasz Jankowski
|
11:00–12:00
|
Strefa Wykładowa
|
„Wybrane geny zaangażowane w raka piersi” – dr hab. n. med. Izabela Winkler (Inngen)
|
11:00–16:00
|
Strefa Warsztatowa
|
Warsztaty artystyczne dla dzieci – Manufaktura Barw
|
11:00–16:00
|
Strefa Warsztatowa
|
Warsztaty brafiterskie – wsparcie na starcie
|
12:00–12:45
|
Strefa Wykładowa
|
„Dotykam = Wygrywam” – Martyna Górecka – wsparcie na starcie
|
12:45–13:00
|
Strefa Wykładowa
|
„Mikrobiom w walce z rakiem. Jak probiotyki wspierają pacjentki onkologiczne?” – dr n. zdr. Barbara Szyszkowska
|
12:30–13:30
|
Strefa Warsztatowa
|
Warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodzin pacjentów onkologicznych, prowadzi lek. Olga Padała
|
12:30–13:30
|
Strefa Warsztatowa
|
Sesja jogi – Joy in Me
|
13:30–14:30
|
Strefa Warsztatowa
|
Sesja pilates – Szkoła Klasyczny Pilates
|
14:30–15:30
|
Strefa Warsztatowa
|
Trening funkcjonalny – CityFit
|
12:00–18:00
|
Strefa Expo
|
Wystawa Partnerów Breast Fest
|
12:00–18:00
|
Strefa Badań i Konsultacji
|
Mammobus — badania mammograficzne
|
12:00–16:00
|
Różne strefy
|
Konsultacje: onkologiczne, chirurgiczne, psychologiczne/psychiatryczne, radioterapeutyczne, ginekologiczne, genetyczne, fizjoterapeutyczne; badania USG piersi, badania genetyczne BRCA
|
15:00
|
Plac Teatralny
|
Oficjalne otwarcie Breast Fest – dr hab. Karol Rawicz-Pruszyński
|
15:10–15:40
|
Sala Operowa
|
Wykład: „Między ciałem a psychiką. Interwencja psychologa w przypadku zmęczenia onkologicznego” – prof. Helena Rempała
|
15:40–16:10
|
Sala Operowa / scena główna
|
Panel dyskusyjny z pacjentami onkologicznymi i Mają Klajdą (Miss Polonia 2024 i II Wicemiss World 2025), prowadzi BMW Best Auto
|
16:10–17:00
|
Sala Operowa / scena główna
|
Koncert The Dumplings
|
17:00
|
Sala Operowa / scena główna
|
Pokaz mody z udziałem pacjentek Kliniki Chirurgii Onkologicznej, reżyseria Fashion Revolution Polska