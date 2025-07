Potrzebny dermatolog? Sprawdź kogo polecają zadowoleni pacjenci

Kim jest dermatolog i czym się zajmuje?

Dermatolog to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu, leczeniu i profilaktyce schorzeń skóry, włosów oraz paznokci. W kręgu jego zainteresowań znajdują się także badania nad funkcjonowaniem i budową skóry. Niewiele osób wie, że dermatolodzy często współpracują przy tworzeniu kosmetyków, które później trafiają na sklepowe półki. Aby skorzystać z konsultacji dermatologicznej w ramach NFZ, konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza rodzinnego.

Kiedy warto odwiedzić dermatologa?

Wielu osobom dermatolog kojarzy się głównie z leczeniem młodzieńczego trądziku – i słusznie, choć to zaledwie wycinek jego pracy. Do specjalisty warto udać się zawsze wtedy, gdy na naszej skórze pojawią się nowe, niepokojące zmiany lub gdy dotychczasowe znamiona zaczną się zmieniać. Szczególnie polecane są kontrole po wakacjach, kiedy skóra jest bardziej narażona na działanie szkodliwego promieniowania UVA i UVB. Jeśli zauważysz nowe pieprzyki lub zmiany w wyglądzie już istniejących, nie zwlekaj – warto, by ocenił je dermatolog przy pomocy dermatoskopu. Nawet jeśli nie występują żadne widoczne problemy, warto kontrolnie odwiedzać dermatologa raz w roku.

Czerniak – niechciana pamiątka z wakacji

Jednym z najgroźniejszych skutków nadmiernej ekspozycji na słońce może być czerniak – złośliwy nowotwór skóry, który początkowo nie daje objawów. Niestety, gdy zaczyna się manifestować, często jest już w zaawansowanym stadium. Do jego głównych przyczyn należy promieniowanie UV – zarówno naturalne, jak i to emitowane przez lampy w solariach. Wbrew pozorom, to krótkie, intensywne opalanie jest bardziej niebezpieczne niż długotrwała, umiarkowana ekspozycja.

Czym jest dermatoskopia?

Choć nazwa brzmi poważnie, badanie dermatoskopowe jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Można je wykonać w każdym wieku – również u kobiet w ciąży. Lekarz przy pomocy specjalnego urządzenia, przypominającego kieszonkowy mikroskop, ogląda znamiona w dużym powiększeniu, oceniając, czy nie wykazują cech charakterystycznych dla zmian nowotworowych. To szybki i skuteczny sposób na wczesne wykrycie niepokojących objawów.

Gdzie szukać pomocy w województwie lubelskim?

Po urlopie zauważyłeś nowe zmiany na skórze? Nie ignoruj ich – zapisz się na wizytę u dermatologa. Na podstawie ocen pacjentów zamieszczonych na portalu ZnanyLekarz.pl przygotowaliśmy ranking polecanych dermatologów w Lublinie. W specjalnie przygotowanej przez nas galerii znajdziesz specjalistów, którzy cieszą się zaufaniem i dobrą opinią wśród mieszkańców regionu.