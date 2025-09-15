Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem

Na początku września resort zdrowia wydał komunikat, w którym podał trzy terminy związane z tegorocznymi szczepieniami przeciwko COVID-19. Zgodnie z tym harmonogramem 9 września rozpoczęło się wystawianie w Internetowym Koncie Pacjenta e-skierowań na szczepienia przeciw COVID-19.

Na ich podstawie od poniedziałku, 15 września, miały być możliwe zapisy na szczepienia (przez IKP), a samo szczepienie: od 22 września.

Część pacjentów miała w poniedziałek problem z umówieniem terminu i miejsca szczepienia. Rzecznik prasowy Centrum e-Zdrowia Tomasz Kulas wyjaśnił w rozmowie z PAP, że wystąpił problem techniczny, który został w niedługim czasie naprawiony. Pacjenci nadal mogą jednak mieć kłopot z zapisaniem się na szczepienie, ponieważ do tej pory niewiele punktów szczepień (ok. 10 proc.) uwolniło w systemie tzw. sloty, czyli wolne terminy szczepień w swoich placówkach.

Większość aptek i przychodni czeka z tym na dostawę szczepionek, co zaplanowane jest na 22 września. Od tego dnia możliwe będą w pełnym zakresie zapisy i realizacja szczepień – poinformował rzecznik. Na szczepienie będzie można też zapisać się bezpośrednio w wybranej placówce.

Szczepienia będą wykonywane przez przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, które zawarły umowę z NFZ na realizację usługi szczepień.

Bezpłatne szczepienia realizowane będą u osób od 12. roku życia jednodawkową szczepionką Spikevax LP.8.1. (producentem jest Moderna).

W przypadku osób z ciężkim niedoborem odporności podawane będą dwie dawki; druga w odstępie minimum dwóch miesięcy (decyduje o tym lekarz). Dzieci od 6. miesiąca życia mogą być szczepione w dawce pediatrycznej tej samej szczepionki.

Poza refundowanym preparatem Moderny w aptekach lub w POZ będzie również można zaszczepić się szczepionkami dostępnymi komercyjnie.

Według wytycznych MZ szczepienia powinny być wykonywane u osób o największym ryzyku przebiegu ciężkiego COVID-19, do których należą osoby w wieku 60 lat i starsze, dzieci, młodzież i dorośli z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, tj. otyłością (BMI większe lub równe 25), cukrzycą, przewlekłymi chorobami płuc, przewlekłą chorobą nerek, chorobami układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurorozwojowymi, aktywną chorobą nowotworową, z immunosupresją (wynikającą z choroby lub leczenia).

Szczepienia są też szczególnie wskazane dla pensjonariuszy placówek opieki długoterminowej i ich opiekunów, kobiet w ciąży, pracowników ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentami lub pensjonariuszami opieki długoterminowej.

Aktualizowana lista punktów szczepień dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl.