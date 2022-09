Nowy park rozrywki w Lubelskiem. Wyspy Przygód (na razie) na próbę

– Nawiązać chcemy też mocniej do historii. O ile bitwa pod Stężycą może być traktowana w kategoriach pewnej spekulacji historycznej to dwa zjazdy stężyckie, które też przedstawimy, są faktami historycznymi z 1575 i 1606 roku. Wtedy doszło do zjazdu zbuntowanych senatorów przeciwko ówczesnym królom – mówi Pisarski. – Zostały już zrekonstruowane trzy obrazy nieznanego mistrza, a namalowane na płótnie związane z tymi wydarzeniami.

Kontynuowane będą też prace nad ścieżkami edukacyjnymi. Część parku będzie mówiła o ekologii.

Szykuje się najazd uczniów?

Wiele wskazuje więc na to, że Wyspa Przygód stanie się miejscem, które chętnie odwiedzać będą szkolne wycieczki.

– Już teraz widzimy duże zainteresowanie młodzieży namiotem sferycznym, w którym znajduje się największa w Polsce wędrowna interaktywna wystawa „Exploratorium” – zdradza Pisarski. – Umieściliśmy w niej ok. 60 eksponatów związanych m.in. ze złudzeniami optycznymi i różnego typu zagadkami logicznymi oraz dużą grupę eksponatów interaktywnych czyli takich, w których samodzielnie wchodzimy w interakcję wykonując eksperyment. Znaleźć można tam też tak ciekawe rzeczy jak kołyska Newtona, czy imitacja głowy kosmonauty na tacy, do której można wstawić własną głowę. Część eksponatów to nasze autorskie pomysły, a część jest już standardem w centrach nauki.

Osobną częścią parku jest osada Wiślan - Insula Vistula. Przy jej wejściu znajdują się wykopaliska paleontologiczne z wielkimi szkieletami dziwnych stworzeń, które trzeba rozpoznać. Na miłośników słowiańskich przysmaków czekają natomiast świeżo wypiekane, ciepłe podpłomyki.

W Stężycy znajduje się też „Legendarium”, w którym prezentowana jest – jak zapewniają organizatorzy – na największej, a może nawet jedynej tego typu makiecie w kraju, legenda o Wiśle. Nagrane zostały już też słuchowiska związane z Wisłą. Kilkadziesiąt metrów dalej można wejść do tajemniczego kurhanu, na szczycie którego znajduję się posąg kowala Zadziora – bohatera legend o słowiańskich korzeniach. We wnętrzu wykonanego przez znanych polskich scenografów kopca można spotkać Okobrodego – tajemniczego zwiadowcę Wiślan oraz wypatrzeć Złotą Maskę Wiślan z magicznymi bursztynami w diademie i w oczach. Wciąż trwają natomiast prace nad rekonstrukcją sarkofagu Zadziora. Obok kurhanu powstaną wykopaliska archeologiczne.