W Lublinie sushi szło słabo, ale chwyciło w Puławach

- Pierwszy rok nie był łatwy, musieliśmy wypracować sobie renomę, ale się udało. Prosperowaliśmy całkiem dobrze, więc gdy zwolniło się miejsce w galerii Nova, postanowiliśmy to wykorzystać. Zaciągnęliśmy kolejny kredyt, zaczęliśmy jeździć po całym kraju i oglądać tajskie restauracje. Mój mąż brał udział w szkoleniach. Podeszliśmy do wszystkiego na poważnie. W ten sposób powstał Thai Garden - opowiada pani Ola.

Tuż obok „Taja”, jak nazywają go jego właściciele, działała restauracja hinduska. Gdy jej właściciel postanowił zamknąć lokal, Semeniukowie zdecydowali się go przejąć. Pieniądze z kolejnego kredytu zainwestowali w swoje trzecie „dziecko” - India Garden.

Kelnerki za kółko

W tym czasie całą branżą zatrzęsła pandemia i związany z nią lockdown. To był czas, który wymagał od przedsiębiorców dostosowania się do nowych warunków.

- Musieliśmy zmienić system pracy, stawiając na dowóz naszych dań do klientów. Kelnerki zostały kierowcami, a kucharze zaczęli pracować trochę krócej. Z tarczy antykryzysowej dostaliśmy tylko 2 tysiące złotych. Wszystko dlatego, że nasz obrót znacząco nie spadł. Nikt nie zwracał jednak uwagi na to, że wypracowują go już trzy, a nie jedna restauracja. Ich prowadzenie generowało również wyższe koszty - tłumaczy właścicielka firmy.

Mimo trudności, biznes nie przynosił strat. Dowóz dań okazał się strzałem w dziesiątkę. Pozwolił zdobyć nowych klientów, także poza granicami Puław.

- W tym zawodzie trzeba umieć dostosować się do sytuacji i mieć otwarty umysł na wszystko, co dzieje się dookoła - uważają pomysłodawcy puławskich restauracji. - Nam się to udało.

Gdy firma przetrwała pierwszy, pandemiczny kryzys, restauratorzy zaczęli brać pod uwagę możliwość otworzenia kolejnego punktu. Lokalem po zamkniętej restauracji Papoo przy Placu Chopina interesowało się wiele osób, ale właściciel budynku zaoferował go Semeniukom.

- Chcemy zrobić tam coś fajnego. To będzie nasza największa inwestycja. Chcemy oferować włoską kuchnię, pizzę z pieca, makarony robione na miejscu. Planujemy również ogródek dla dzieci oraz salę, gdzie goście będą mogli oglądać mecze - wymienia pani Ola. Od kilku miesięcy trwa sprzątanie budynku, który czeka generalny remont. Otwarcie Italian Garden zaplanowano latem przyszłego roku.

Co jest receptą na gastronomiczny sukces?

- Kluczowa jest ciepła, przyjazna atmosfera, podejście do klienta. Bardzo tego pilnuję i ufam swoim dziewczynom. Nie chodzi o jakieś wyrafinowane gesty, ale zwyczajną serdeczność. Sama na co dzień pracuję na sali i znam większość gości. Często wiem, co zamówią, zanim otworzą usta - śmieje się pani Ola. - Ważne są także relacje pomiędzy pracownikami. Mogę się pochwalić, że mamy fajną i zgraną ekipę. Mimo tego, że jest nas dużo, często urządzamy imprezy integracyjne, wspólnie spędzamy czas. Wiem, że mogę na nich polegać - podkreśla.