8 ciekawych pomysłów na prezent dla dziecka w każdym wieku

Okulary przeciwsłoneczne

Niech pierwszy rzuci paragon ten, kto nie zapomniał o dziecięcych oczach, gdy pakował krem z filtrem. Tymczasem porządne okulary to must have na plac zabaw, rower i zagraniczne wakacje. Lato, jesień, wiosna czy zima - specjaliści zalecają korzystanie z dobrych okularów przez cały rok, gdy słońce daje nam się we znaki. Nie zabawka, nie ubranko, ale praktyczne akcesorium - sprawdzony prezent dla dziecka, które polubi dziecko i rodzic. Wybieramy te z filtrem UV400, elastycznymi zausznikami i – uwaga! – soczewkami odpornymi na ryski od huśtawkowych przygód. Maluch czuje się jak gwiazda, nastolatek jak fashionista, a my mamy mniej zmrużonych oczu na rodzinnych fotkach.

Co jak nie zabawki?

Jest taki wiek dziewczynki, kiedy to świnki odchodzą na bok, a pojawiają się magiczne filmy z księżniczkami. Marzenia o własnej przygodzie? Proszę bardzo. Tutu w wersji tęczowej pasuje na każdą okazję, a w rozmiarze kilkulatki zdobi trampki i kolejną przygodę. Dodajmy efekt WOW puszystych i bujnych falbanek - mamy prezent, który kręci się razem z dzieckiem. Dobry brand z ubrankami dla dziewczynki i zaczniemy małą dziewczynkę do samodzielnego ubierania się.

Koń na patyku

Retro wraca galopem! Drewniany tułów, miękka grzywa, kółka lub bez – i salon zamienia się w prerię. Warto dołożyć dzwoneczek na szyję konika, a dla starszaków zorganizować tor przeszkód z krzeseł lub wybrać gotowy od byAstrup. Plus: ćwiczymy równowagę, cardio i wyobraźnię. Minus: sąsiedzi z dołu mogą poznać każde rodeo. Ale na to też jest sposób.

Koń na patyku to świetny pomysł na zabawę na świeżym powietrzu – w ogrodzie czy na balkonie maluchy mogą bez ograniczeń galopować po trawie. A wieczorem czeka na niego pełen zestaw akcesoriów: komfortowa stajnia z paśnikiem pełnym siana, miska chrupiącej karmy, miękka grzywa do wyszczotkowania.

Klocki magnetyczne

Inżynieria XXI wieku w kieszeni. Klik – słychać jak magnesy wskakują na swoje miejsca i… cisza. Dzieci budują, my pijemy ciepłą (!) kawę. Dla maluchów to sensoryczny hit, dla szkolniaków – lekcja fizyki, a nastolatki tworzą stojaki na telefon. Zestaw startowy zmieści się w plecaku jako zabawka w letniej podróży, a rozbudować go można do rozmiarów kosmicznej bazy na dywanie.

Maskotki

Miękkie, puchate, do przytulania w komplecie z sekretami. Kluczem jest osobowość pluszaka: lama w swetrze, leniwiec w piżamie, a może kosmita z kieszenią na listy? Dajemy imię, robimy metryczkę, znajdujemy piżamkę i już – towarzysz na dobre i na złe. Sprawdza się też jako amortyzacja upadków z kanapy, poduszka w aucie i powiernik dramatów „nie chcę iść do przedszkola”.

Puzzle i układanki

Niby klasyk, a w wydaniu 3D, świecącym w ciemności lub pachnącym truskawkami – wciąż zaskakuje. Dla maluszków drewniane kształty z uchwytami, dla średniaków 200-elementowe dinozaury, dla starszych – 1 000 kawałków z Van Goghiem (idealny pretekst, by obejrzeć film „Twój Vincent”). Wspólne układanie to trening cierpliwości i… idealny czas na rozmowy o wszystkim i niczym.

Domek dla lalek

Nie tylko dla lalek! Figurki z „Gwiezdnych wojen”, auto Hot Wheels czy mini-roślinki z filcu też znajdą tu lokum. Wersja DIY z kartonu? Czemu nie, można malować ściany bez zgody administratora. Gotowe domki z drewna przeżyją kilka pokoleń – wystarczy co jakiś czas wymienić tapetę (czytaj: naklejki). Uwaga: dorośli wciągają się równie mocno, zwłaszcza przy mebelkach w skali 1:12.

Kolorowe bidony

Hit dla malucha, sportowca i eko-nastolatka odmawiającego jednorazówek. Szukamy lekkiego, nietłukącego modelu, który nie przecieka przy skoku z huśtawki. Słomka sprawdzi się u dwulatka, ustnik sportowy u piątoklasisty, a stalowy termiczny pomoże licealiście przetrwać całodzienny maraton lekcji z herbatą w środku. Kolor? Taki, który da się znaleźć w trzewiach plecaka po omacku.

Urodziny, święta czy zwyczajna chęć sprawienia radości – okazji wiele, ale jak wybrać prezent, który ucieszy dłużej niż chwilę? Osiem pewniaków, które już przeszły testy u maluchów i nastolatków. Wśród propozycji królują praktyczne gadżety, jak okulary przeciwsłoneczne, kreatywne i rozwijające zabawki, które angażują wyobraźnię, takie jak magnetyczne klocki czy drewniany koń na patyku, oraz miękkie przytulanki pełne osobowości. Każdy z nas jest indywidualny, więc dobierz prezent zgodnie z oczekiwaniami i osobowością malucha. Czasem to nie sam prezent sie liczy, ale gest i pamięć oraz okoliczności.