Buty - po nich poznasz eleganckiego mężczyznę

Buty męskie dopasowane do okazji

Obuwie powinno dobierać się z uwzględnieniem kliku aspektów. Najistotniejszym pozostaje konkretna okazja. Na co dzień można nosić chociażby tzw. brogsy. To buty nieco mniej formalne, a przez to uniwersalne. W sam raz do pracy czy na spotkanie ze znajomymi. Takie buty męskie pasują do różnych spodni, począwszy do casualowego jeansu, przez popularne ostatnio chinosy, aż po modele garniturowe.

Modną ostatnimi czasy alternatywą pozostają też monki, buty skórzane wyróżniające się ozdobnymi klamrami. Takie modele styliści polecają zwłaszcza latem, kiedy organizowanych jest wiele nieformalnych spotkań towarzyskich i przyjęć w ogrodach.

Zdecydowanie najbardziej eleganckim rodzajem obuwia męskiego są oksfordy. To obuwie pozbawione zdobień, klasyczne w formie i wykonane ze skóry licowej, uznawanej za najelegantszy rodzaj materiału używanego do produkcji butów.

Powiedzenie, że po butach można poznać eleganckiego mężczyznę warto zatem doprecyzować. I podkreślić, że nie zawsze ma on na nogach stylowe oksfordy. Wręcz przeciwnie, takie buty męskie zarezerwowane są na formalne okazje. Na co dzień elegancki mężczyzna umie natomiast dopasować swoje obuwie do okazji oraz własnej stylizacji.

Obuwie z różnych materiałów

Jak wspomniano eleganckie buty wizytowe najczęściej uszyte są ze skóry licowej. - Przeważają wśród nich modele w czarnym kolorze, tradycyjnie uważane za najbardziej stylowe rozwiązanie. Z biegiem czasu sporo się jednak w tej kwestii zmienia, a panowie chętniej sięgają po obuwie w różnych odcieniach szarości, bordo, a nawet brązu - informuje ekspertka sklepu z butami Primastrada.pl. - Ten ostatni w przeszłości traktowany był jako niezbyt elegancki. Jednak bardzo dobrze komponuje się chociaż z modnymi współcześnie granatowymi garniturami.

Skóra licowa nie jest ona zbyt dobrym rozwiązaniem na co dzień, do pracy, chyba, że wymaga tego zajmowane stanowisko, bądź charakter wykonywanej pracy. - Do pracy w biurze, zwłaszcza latem, warto wybrać coś mniej formalnego. Na przykład zamsz. Wykonane z niego buty zapewniają stopom optymalną wentylację, dzięki czemu są wygodniejsze i nie powodują powstawania bolesnych odcisków - dodaje ekspertka.

Popularnym w ostatnim czasie materiałem jest nubuk. Wyróżnia go trwałość, odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne oraz wygoda noszenia. Takie obuwie bardzo dobrze sprawdza się na co dzień i choć wymaga stosowania pewnych zabiegów pielęgnacyjnych, to jednak odpowiednio zadbane posłuży kilka sezonów.

Buty w odmiennym stylu

Elegancki mężczyzna przykuwa uwagę. Wymaga to jednak od niego nie tyle bezrefleksyjnego kopiowania trendów, ale zbudowania własnego stylu. Nie będzie to możliwe, jeżeli noszone ubrania i wybierane dodatki, także buty męskie, nie będą odpowiadać jego indywidualnemu gustowi. Wybierając obuwie, warto kierować się własnymi preferencjami. Elegancki może być bowiem tylko ten mężczyzna, którego strój będzie tworzył spójną, pasującą do niego całość. Istotne jest, by obuwie odpowiadało codziennemu stylowi życia.

Producenci oferują obecnie tyle wariantów, że każdy znajdzie w ich asortymencie coś dla siebie. Nie ma sensu kopiować kolegów, lepiej postarać się o własny styl. Dzięki niemu bowiem można wyróżnić się z tłumu. Współczesna moda daje szerokie pole do podkreślania swojej indywidualności. I o ile zawsze opłaca się inwestować w wysokiej jakości buty skórzane, to jednak pod względem fasonów i kolorów opcji jest wiele. Podstawą męskiej garderoby są uniwersalne, wygodne buty na co dzień, których można mieć nawet kilka par. Jednocześnie każdy elegancki mężczyzna wie, że w jego szafie muszą się znaleźć także buty wizytowe, na bardziej uroczyste okazje.