Co trzeba wiedzieć o elektrycznej wyciągarce terenowej?

Budowa wyciągarki elektrycznej

Elektryczna wyciągarka terenowa wyposażona jest w silnik, który moc pobiera z akumulatora samochodu. Sprzęt ten ma niewielkie wymiary, ale jego moc niekiedy dochodzi nawet do 9 KM. Przekładnie zwalniające oraz hamulec sprawiają, że wysokie obroty przekładają się na moc uciągu. Silnik powoduje obracanie bębna, na który nawijana jest lina zakończona hakiem. Lina rozkładana jest na bębnie równomiernie dzięki stalowym rolkom lub aluminiowym prowadnicom nazywanym ślizgami.

Terenowe wyciągarki samochodowe Dragon Winch mogą być sterowane radiowo lub za pomocą kabla, dzięki czemu możliwe jest zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego urządzenia.

Jak dobrać moc wyciągarki do wielkości auta?

Elektryczną wyciągarkę samochodową należy dobrać zarówno do masy samochodu, z którym będzie pracować, jak i pod względem zastosowania. Sprzęt mający służyć głównie do asekuracji pojazdów musi działać szybko i sprawnie, natomiast na rajdach przeprawowych niezbędny jest sprzęt o dużej mocy. Ważnym parametrem jest również uciąg, którego wartość należy zawyżyć, ponieważ w warunkach terenowych pojazd nie będzie wyciągany na równej drodze, ale raczej na piasku czy wciągającym błocie. Najlepiej przyjąć regułę, że uciąg wyciągarki powinien równać się dwukrotnej masie pojazdu.

Pod uwagę należy wziąć również wagę wyciągarki. W przypadku małych oraz średnich pojazdów sprawdzają się urządzenia, których całkowita masa wynosi ok. 30 kg. Duże znaczenie ma na pewno rodzaj liny, ponieważ sprzęt z liną stalową i stalowymi rolkami waży średnio aż o 20 kg więcej niż wyciągarka z liną syntetyczną i ślizgiem aluminiowym. Do masy urządzenia dodaje się również wagę śrub i płyty montażowej. W niewielkich autach ciężka wyciągarka może znacząco utrudniać jazdę oraz nadmiernie obciążać zawieszenie. Zobacz również artykuł "Wyciągarki samochodowe – nie tylko do samochodów."

Jak prawidłowo używać wyciągarki?

Pierwszym krokiem do użycia wyciągarki elektrycznej jest prawidłowy montaż. Przede wszystkim nie wolno urządzenia zukosować, ponieważ może to je trwale uszkodzić. Wyciągarkę należy umieścić poziomo na stabilnej ramie ze stali, stosując do tego odpowiedni system montażu. Bardzo ważne jest to, aby urządzenie znajdowało się na powierzchni płaskiej – najlepiej nadaje się do tego specjalna płyta montażowa, dopasowana do modelu. Wyciągarkę montuje się do płyty za pomocą śrub, których grubość musi być dostosowana do grubości płyty – śruba musi całkowicie przechodzić przez nakrętkę. Niedozwolony jest bezpośredni montaż prowadnicy rolkowej liny do wyciągarki. Zawsze należy przymocować prowadnicę do płyty montażowej, ponieważ ułatwia to wysuwanie oraz wsuwanie się liny.

Zanim przystąpi się do użytkowania wyciągarki, należy wykonać test działania urządzenia, zwijając i rozwijając kilkukrotnie linę. W celu rozłączenia przekładni należy ustawić jej dźwignię w pozycji „LUZ” lub „OUT”, aby możliwe było swobodne odwijanie liny. Na tym etapie zabronione jest uruchamianie silnika. W celu rozpoczęcia wciągania należy przełączyć dźwignię na pozycję „PRACA” lub „IN”. Silnik można uruchomić dopiero po zazębieniu się przekładni – wystarczy pociągnąć za linę, aby ją zabezpieczyć. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia trzeba jeszcze raz sprawdzić wszystkie podłączenia, kable oraz linę. Wyciągarką steruje się za pomocą znajdujących się na sterowniku przycisków „IN” i „OUT”.