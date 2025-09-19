Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

W artykule dowiesz się:

Jakie dokładnie usługi oferuje BrandLive

Na czym polega różnica między brandingiem a rebrandingiem

Dlaczego warto zaufać tej firmie – przykłady z życia klientów

Jak wygląda proces współpracy i co sprawia, że ich branding działa

Spis treści

Firma brandingowa BrandLive — misja i doświadczenie

Agencja brandingowa BrandLive to agencja z wielopokoleniowym doświadczeniem — ich zespół działa w branży brandingowej od dekad i zrealizował już ponad 400 projektów. Ich praca to prawdziwa pasja dla marki. Współpracują zarówno z małymi firmami, jak i dużymi korporacjami, niezależnie od branży i skali działania Podejście BrandLive wyróżnia głębokie zaangażowanie i przekonanie, że branding to więcej niż estetyka — to strategia, która napędza biznes.

Oferta — branding, rebranding i strategiczne wsparcie

BrandLive oferuje kompleksową ścieżkę pracy z marką:

Branding : od analizy rynku i strategii, przez tworzenie nazwy i znaku marki, aż po system identyfikacji wizualnej i Brand Booki

: od analizy rynku i strategii, przez tworzenie nazwy i znaku marki, aż po system identyfikacji wizualnej i Brand Booki Rebranding : odświeżenie wizerunku marki, by była bardziej dopasowana do zmieniających się oczekiwań rynku

: odświeżenie wizerunku marki, by była bardziej dopasowana do zmieniających się oczekiwań rynku Kreacja : tworzenie logo, key visual, spójnej identyfikacji graficznej

: tworzenie logo, key visual, spójnej identyfikacji graficznej Internet : projektowanie stron, kampanie online, SEO – bo wizerunek marki musi iść w parze z dobrą widocznością w sieci

: projektowanie stron, kampanie online, SEO – bo wizerunek marki musi iść w parze z dobrą widocznością w sieci Implementacja: wsparcie we wdrożeniu marki – komunikacja wewnętrzna, ochrona znaku, zarządzanie marką na co dzień

Każdy projekt jest realizowany indywidualnie i dostosowany do unikalnych potrzeb klienta – BrandLive pracuje 1:1 z każdą marką.

Różnica między brandingiem a rebrandingiem

Branding to budowanie nowej marki od podstaw — opracowanie strategii, wizualnej tożsamości i komunikacji.

to budowanie nowej marki od podstaw — opracowanie strategii, wizualnej tożsamości i komunikacji. Rebranding to odświeżenie wizerunku istniejącej marki — adaptacja do nowych realiów rynkowych, choć z zachowaniem jej tożsamości podstawowej.

BrandLive realizuje oba typy projektów, oferując pełen zakres usług od analizy, przez kreację, do wdrożenia.

Dlaczego warto pracować z BrandLive — opinie klientów

Dotychczasowi klienci, tacy jak LOTTO (ponad 14 000 punktów sprzedaży), ORLEN, mBank czy Have a Book, chwalą agencję za strategiczne podejście, wysoką jakość kreacji i skuteczne wdrażanie zmian wizerunkowych. Opinie podkreślają też terminową realizację, solidny kontakt na każdym etapie i pełne zrozumienie celów biznesowych.

Jak wygląda współpraca krok po kroku?

Analiza & strategia — audyt marki, badanie konkurencji i rynku Kreacja — nazwa, logo, przekaz wizualny i brand book Internet — strony, kampanie, optymalizacja widoczności Implementacja — wdrożenie, komunikacja wewnętrzna, ochrona marki Wsparcie długoterminowe — zarządzanie i rozwój marki w kolejnych etapach



BrandLive angażuje się w każdy etap realizacji projektu, oferując partnerskie wsparcie i konsultacje na każdym jego etapie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o agencję BrandLive

Jakie branże obsługuje BrandLive?

Od fintechu, bankowości, przez retail (np. LOTTO, ORLEN), po SaaS i e-commerce (Have a Book).

Czy BrandLive przeprowadza same projekty strategiczne, czy też wdrożenia?

Oferuje pełen pakiet: strategię, kreację i wdrożenie, łącznie z komunikacją wewnętrzną i ochroną marki.

Czy brand book jest częścią oferty?

Tak — tworzenie brand booków i systemów identyfikacji wizualnej to element oferty w sekcji Kreacja.

Czy projekty są dopasowane do małych firm, czy tylko dużych marek?

Zespół ma doświadczenie zarówno w pracy z dużymi markami, jak i mniejszymi przedsiębiorcami, realizując branding dopasowany do potrzeb i skali biznesu.