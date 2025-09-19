Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

(fot. (Źródło: pexels.com))

BrandLive to agencja brandingowa, która specjalizuje się w kompleksowym budowaniu i wzmacnianiu wizerunku marek. Z zaangażowaniem realizuje branding od podstaw, rebranding już istniejących firm oraz strategię marki. Wyróżnia się indywidualnym podejściem, sprawdzoną metodologią i głębokim zrozumieniem celów biznesowych swoich klientów. Jej działania to nie tylko kreacja wizualna, ale też strategiczne wsparcie i wdrożenia we wszystkich kanałach komunikacji.

W artykule dowiesz się:

  • Jakie dokładnie usługi oferuje BrandLive
  • Na czym polega różnica między brandingiem a rebrandingiem
  • Dlaczego warto zaufać tej firmie – przykłady z życia klientów
  • Jak wygląda proces współpracy i co sprawia, że ich branding działa

Spis treści

  1. Firma brandingowa BrandLive — misja i doświadczenie
  2. Oferta — branding, rebranding i strategiczne wsparcie
  3. Różnica między brandingiem a rebrandingiem
  4. Dlaczego warto pracować z BrandLive — opinie klientów
  5. Jak wygląda współpraca krok po kroku?
  6. FAQ — najczęściej zadawane pytania o agencję BrandLive

Firma brandingowa BrandLive — misja i doświadczenie

Agencja brandingowa BrandLive to agencja z wielopokoleniowym doświadczeniem — ich zespół działa w branży brandingowej od dekad i zrealizował już ponad 400 projektów. Ich praca to prawdziwa pasja dla marki. Współpracują zarówno z małymi firmami, jak i dużymi korporacjami, niezależnie od branży i skali działania Podejście BrandLive wyróżnia głębokie zaangażowanie i przekonanie, że branding to więcej niż estetyka — to strategia, która napędza biznes.

Oferta — branding, rebranding i strategiczne wsparcie

BrandLive oferuje kompleksową ścieżkę pracy z marką:

  • Branding: od analizy rynku i strategii, przez tworzenie nazwy i znaku marki, aż po system identyfikacji wizualnej i Brand Booki
  • Rebranding: odświeżenie wizerunku marki, by była bardziej dopasowana do zmieniających się oczekiwań rynku
  • Kreacja: tworzenie logo, key visual, spójnej identyfikacji graficznej
  • Internet: projektowanie stron, kampanie online, SEO – bo wizerunek marki musi iść w parze z dobrą widocznością w sieci
  • Implementacja: wsparcie we wdrożeniu marki – komunikacja wewnętrzna, ochrona znaku, zarządzanie marką na co dzień

Każdy projekt jest realizowany indywidualnie i dostosowany do unikalnych potrzeb klienta – BrandLive pracuje 1:1 z każdą marką.

Różnica między brandingiem a rebrandingiem

  • Branding to budowanie nowej marki od podstaw — opracowanie strategii, wizualnej tożsamości i komunikacji.
  • Rebranding to odświeżenie wizerunku istniejącej marki — adaptacja do nowych realiów rynkowych, choć z zachowaniem jej tożsamości podstawowej.

BrandLive realizuje oba typy projektów, oferując pełen zakres usług od analizy, przez kreację, do wdrożenia.

Dlaczego warto pracować z BrandLive — opinie klientów

Dotychczasowi klienci, tacy jak LOTTO (ponad 14 000 punktów sprzedaży), ORLEN, mBank czy Have a Book, chwalą agencję za strategiczne podejście, wysoką jakość kreacji i skuteczne wdrażanie zmian wizerunkowych. Opinie podkreślają też terminową realizację, solidny kontakt na każdym etapie i pełne zrozumienie celów biznesowych.

Jak wygląda współpraca krok po kroku?

  1. Analiza & strategia — audyt marki, badanie konkurencji i rynku
  2. Kreacja — nazwa, logo, przekaz wizualny i brand book
  3. Internet — strony, kampanie, optymalizacja widoczności
  4. Implementacja — wdrożenie, komunikacja wewnętrzna, ochrona marki
  5. Wsparcie długoterminowe — zarządzanie i rozwój marki w kolejnych etapach

BrandLive angażuje się w każdy etap realizacji projektu, oferując partnerskie wsparcie i konsultacje na każdym jego etapie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o agencję BrandLive

Jakie branże obsługuje BrandLive?
 Od fintechu, bankowości, przez retail (np. LOTTO, ORLEN), po SaaS i e-commerce (Have a Book).

Czy BrandLive przeprowadza same projekty strategiczne, czy też wdrożenia?
 Oferuje pełen pakiet: strategię, kreację i wdrożenie, łącznie z komunikacją wewnętrzną i ochroną marki.

Czy brand book jest częścią oferty?
 Tak — tworzenie brand booków i systemów identyfikacji wizualnej to element oferty w sekcji Kreacja.

Czy projekty są dopasowane do małych firm, czy tylko dużych marek?
 Zespół ma doświadczenie zarówno w pracy z dużymi markami, jak i mniejszymi przedsiębiorcami, realizując branding dopasowany do potrzeb i skali biznesu.

e-Wydanie

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
WIDEO
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Dzisiaj na placu Litewskim w Lublinie, podczas uroczystego apelu, świętowano 10. rocznicę utworzenia Litewska-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Była msza, przemowy i defilada.

Pies pana Arkadiusza
Lublin

Co zabiło psa na Gospodarczej w Lublinie? „Kumpel” czeka na sekcję

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy bulwersującą sprawę śmierci psa. Kumpel, bo tak wabił się czworonożny przyjaciel pana Arkadiusza, padł przy ogrodzeniu kościoła na Gospodarczej w Lublinie. Wcześniej miało być słychać strzały.
Lokalizacja napisu- na parkingu przy stadionie

Wielki napis z nazwą miasta przy stadionie. "Symbol przyciągnie turystów"

Przestrzenny napis „Biała Podlaska” stanie w pobliżu miejskiego stadionu. Urzędnicy szukają teraz wykonawcy.

5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

Gdy mowa o wyborze mebli, większość ludzi dzieli się na dwa obozy: jedni uważają naturalne drewno za jedyny symbol jakości, drudzy szukają możliwie najtańszych rozwiązań, kierując się wyglądem. I jedni, i drudzy często ulegają utrwalonym mitom. Zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane „tanie” materiały.
W sezonie 2025/2026 AZS AWF Biała Podlaska prowadził będzie Łukasz Kandora

AZS AWF Biała Podlaska zaczyna sezon, Padwa Zamość kontra Nielba

AZS AWF Biała Podlaska zainauguruje nowy sezon wyjazdowym spotkaniem w Łodzi z Grot Blachy Pruszyński Anilaną. Drugi mecz w rozgrywkach czeka w sobotę KPR Padwę Zamość.
Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

BrandLive to agencja brandingowa, która specjalizuje się w kompleksowym budowaniu i wzmacnianiu wizerunku marek. Z zaangażowaniem realizuje branding od podstaw, rebranding już istniejących firm oraz strategię marki. Wyróżnia się indywidualnym podejściem, sprawdzoną metodologią i głębokim zrozumieniem celów biznesowych swoich klientów. Jej działania to nie tylko kreacja wizualna, ale też strategiczne wsparcie i wdrożenia we wszystkich kanałach komunikacji.
Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
wideo
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Słodko-gorzka była dzisiejsza konferencja prasowa ministra sportu, Jakuba Rutnickiego w Puławach. Z jednej strony sukces - Sejm przyjął uchwałę, o którą postulował prezydent Paweł Maj, z drugiej - miejski orlik pozostaje zamknięty, a sądowe zakazy obowiązują.
Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Choć kalendarz wskazuje że mamy drugą połowę września, to termometry wskazują temperatury iście letnie. O tym jaki będzie weekend opowie Gabriela Szewczyk.

Kury w Lublinie, czyli Uno Lovis Party w Zgrzycie
20 września 2025, 0:00

Kury w Lublinie, czyli Uno Lovis Party w Zgrzycie

Kury to polski zespół założony w latach 90-tych przez Tymona Tymańskiego. Teraz przyjeżdżają do Lublina w ramach trasy promującej nowy album: „Uno Lovis Party”.
Bublin Jechane, czyli Kosmioczny Zjazd w Lublinie
20 września 2025, 0:00

Bublin Jechane, czyli Kosmioczny Zjazd w Lublinie

Bublin Jechane to nazwa cyklu imprez rave'owych odbywających się w Lublinie. Na ostatnia sobotę lata zaplanowano "Kosmiczny Zjazd"
Na inaugurację sezonu 2025/2026 PZL Leonardo Avia przegrała na wyjeździe z MCKiS Jaworzno. W sobotę liczy na pierwsze zwycięstwo

PZL Leonardo Avia Świdnik chcę się odegrać na Lechii

W sobotę o godzinie 18 PZL Leonardo Avia Świdnik po raz pierwszy w nowym sezonie zagra przed własną publicznością.
USK Nr 4 w Lublinie zaprasza panie na pierwsze Q&A. Tematem będą problemy ginekologiczne

USK Nr 4 w Lublinie zaprasza panie na pierwsze Q&A. Tematem będą problemy ginekologiczne

Nawet co druga kobieta zmaga się z problemami ginekologicznymi, takimi jak przewlekły ból miednicy czy obfite krwawienia. O tym, jak współczesna ginekologia radzi sobie z takimi przypadłościami, będzie można porozmawiać już we wtorek, 23 września, podczas pierwszej sesji Q&A organizowanej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.
Osiołki czekają na dzieci

Słodka Ekipa zaprasza na piknik cukrzyka

Osiołki do głaskania, mnóstwo rozmów oraz smakołyki – to wszystko czeka na chorych i ich rodziny podczas Pikniku Cukrzyca łączy – Rodzinny Piknik na Lubelszczyźnie. Chorzy dotknięci tą przewlekłą dolegliwością mogą się spotkać już w najbliższą sobotę na Ranczu Wróblówka, w Kozicach Dolnych-Kolonia 53, koło Piask.
Bronowicka 3 w nowej odsłonie. Powstanie tu nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Bronowicka 3 w nowej odsłonie. Powstanie tu nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Dawny budynek usługowy przy ul. Bronowickiej 3 w Lublinie przejdzie gruntowną przebudowę. Za półtora roku ma się tu mieścić nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej – miejsce, w którym osoby w trudnych sytuacjach życiowych znajdą wsparcie specjalistów. Miasto ogłosiło już przetarg na realizację inwestycji.
Paulina Wdowiak ma szansę zaliczyć kolejne występy w reprezentacji Polski

Polskie piłkarki ręczne zmierzą się z Serbią. Dwie zawodniczki PGE MKS El-Volt w kadrze

Aleksandra Rosiak i Paulina Wdowiak przebywają na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która w sobotę zmierzy się z Serbią.

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

15:39 Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

15:00

Co zabiło psa na Gospodarczej w Lublinie? „Kumpel” czeka na sekcję

14:55

Wielki napis z nazwą miasta przy stadionie. "Symbol przyciągnie turystów"

14:04

AZS AWF Biała Podlaska zaczyna sezon, Padwa Zamość kontra Nielba

13:48

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

13:36

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

13:19

Kury w Lublinie, czyli Uno Lovis Party w Zgrzycie

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach
film

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

film
Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

galeria
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci