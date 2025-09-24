Jaki procesor wybrać w 2025 roku?

Jaką moc obliczeniową wybrać, aby zyskać komfort? Czym różnią się procesory Intel i AMD? Czy warto zwracać uwagę na liczbę rdzeni? Za co odpowiada taktowanie procesora?

W naszym poradniku znajdziesz informacje na temat tego, jak można ułatwić sobie proces wyboru nowego procesora. Przy okazji dowiesz się, co oznaczają rdzenie, wątki, taktowanie i inne popularne określenia związane z procesorami. To natomiast pomoże Ci w samodzielnym porównaniu dostępnych ofert. Jeżeli natomiast nie chcesz przeznaczać wolnego czasu na to, aby zgłębiać temat procesora, możesz skorzystać z pomocy pracowników sklepu www.sferis.pl. Zajmą się doborem podzespołu w taki sposób, aby idealnie odpowiadał Twoim oczekiwaniom.

Jaką moc obliczeniową wybrać, aby zyskać komfort?

Podobnie jak w przypadku wielu innych podzespołów, przy zakupie procesora podstawą jest określenie, do czego sprzęt będzie tak naprawdę wykorzystywany. Częstotliwość taktowania procesora i ilość pamięci RAM są istotne dla osób pracujących godzinami przy komputerze oraz graczy, ale nie mają większego znaczenia dla użytkowników, którzy jedynie sporadycznie korzystają z sieci lub oglądają filmy. Dzięki sprecyzowaniu swoich potrzeb związanych z wykorzystaniem komputera można uniknąć zakupu drogiego procesora, którego pełnej mocy i tak później nie udałoby się wykorzystać. Działa to również w drugą stronę, więc przemyślenie tej kwestii uchroni przed zakupem zbyt wolnego procesora, który mógłby całkowicie zniechęcić do korzystania z urządzenia.

Czym różnią się procesory Intel i AMD?

Popularne procesory na sferis.pl to produkty dwóch firm: AMD oraz Intel. Wspomniane marki od lat starają się przekonać do siebie użytkowników. W praktyce natomiast rozwiązania AMD Ryzen chwalone są ze względu na przystępną cenę, natomiast Intel Core wybierany jest przez użytkowników, którym zależy na najlepszej wydajności. Każda z tych firm regularnie wprowadza do sprzedaży nowe modele procesorów, dlatego w celu zakupu rozwiązań, które bez problemu posłużą przez kilka lat, warto skorzystać z pomocy jednego z ekspertów Sferis. Poświęcając zaledwie kilka lub kilkanaście minut na skonsultowanie swojego wyboru ze specjalistą, można uniknąć nietrafionych zakupów.

Czy warto zwracać uwagę na liczbę rdzeni?

Nowe modele procesorów oferują od kilku do kilkudziesięciu rdzeni. W przypadku tego parametru wybór jest o tyle istotny, że komputery z 4 lub 6 rdzeniami bez problemu sprawdzą się do prostej pracy biurowej, ale nie poradzą sobie z bardziej wymagającymi zadaniami, takimi jak nowe gry czy praca z profesjonalnym oprogramowaniem. Należy również mieć na uwadze, że nowe gry i aplikacje będą miały coraz większe wymagania, dlatego zakup procesora z większą liczbą rdzeni jest bardziej przyszłościowy.

Za co odpowiada taktowanie procesora?

Nie można zapominać o taktowaniu, które określa ilość operacji wykonywanych przez rdzeń procesora w ciągu jednej sekundy. Wyższe taktowanie zazwyczaj przyspiesza działanie, ale na zauważalny wzrost wydajności większy wpływ ma liczba rdzeni zastosowanych w procesorze.