Na czym polega dieta ketogeniczna?

Keto budzi w Polsce coraz większą ciekawość. Jedni chwalą lekkość i energię, inni martwią się o tłuszcz na talerzu. Prawda zwykle leży pośrodku. Ten sposób żywienia ma jasne zasady, działa przewidywalnie i może być wygodny na co dzień. Wymaga jednak rozsądku, kilku badań i cierpliwej nauki. W tym poradniku wyjaśniam prosto i rzeczowo, jak funkcjonuje keto, jak zacząć w polskich realiach i jak uniknąć typowych potknięć. Dostaniesz praktyczne wskazówki, przykładowe menu, listę zakupów i rady dotyczące elektrolitów. Całość w duchu E E A T, czyli z naciskiem na rzetelność i sprawdzoną wiedzę. Jeśli zastanawiasz się, dieta keto na czym polega i czy to dla ciebie, znajdziesz tu konkretne odpowiedzi bez zbędnych ozdobników. Zadbamy o smak, zdrowie i prostotę. Zobacz, jak ugryźć keto tak, by działało dla ciebie, a nie przeciwko tobie.

Co to jest keto i jak działa?

Wielu myśli, że dieta ketogeniczna to tylko bekon i jajka. To uproszczenie. Ten schemat żywienia opiera się na bardzo niskim spożyciu węglowodanów, umiarkowanej porcji białka i wysokiej zawartości tłuszczu. Organizm, pozbawiony stałych dawek glukozy, zaczyna wytwarzać ciała ketonowe z tłuszczu. Ten stan nazywamy ketozą. Dla wielu osób oznacza to mniejszy głód i stabilną energię w ciągu dnia. Typowe proporcje wyglądają tak: około 70–75 procent energii z tłuszczu, 20–25 procent z białka i 5–10 procent z węglowodanów. W praktyce często oznacza to 20–30 gramów węgli netto dziennie. To mało, ale da się to wykonać, zwłaszcza jeśli skupisz się na warzywach niskoskrobiowych i dobrych źródłach tłuszczu. Keto nie jest dietą bezwarzywną. Bazuje na kapuście, ogórkach, cukinii, sałatach, brokułach. W Polsce mamy to wszystko pod ręką przez cały rok. Warto dodać, że keto badano w kontekście padaczki i insulinooporności. Nie jest to moda bez naukowych podkładek. Trzeba jednak umieć ją dobrze poukładać.

Jak wejść w stan ketozy bez stresu?

Start bywa wyzwaniem, ale można to zrobić łagodnie. Najpierw oczyść kuchnię z pieczywa, słodyczy, soków i chipsów. Ułatwi to podejmowanie decyzji. Przez pierwsze dni trzymaj się prostych dań. Nie kombinuj. Dorzuć do planu więcej wody i elektrolitów. Sód, potas i magnez to twój parasol ochronny. Dzięki nim unikniesz bólu głowy i nagłego spadku sił. Dobre źródła to bulion, woda mineralna wysokonasycona w minerały, ogórki kiszone, awokado i kakao bez cukru. Białko ma znaczenie, ale nie przesadzaj. Za duża porcja może utrudnić wejście w ketozę. Sprawdź swoje tempo.

Niektórzy wchodzą w nowy stan w 2–3 dni, inni potrzebują tygodnia. To normalne. Warto wykonać podstawowe badania przed startem i po 8–12 tygodniach. Przyda się lipidogram, próby wątrobowe, glukoza na czczo i insulina. Jeśli przyjmujesz leki, porozmawiaj z lekarzem. Keto zmienia apetyt i może wpływać na dawki. Daj sobie czas. Najpierw naucz się liczyć węgle netto i czytać etykiety. To jak nauka jazdy. Po kilku tygodniach wszystko dzieje się odruchowo.

Co jeść, a czego unikać na talerzu?

Polskie keto smakuje domowo. Mamy świetne jaja, twaróg, śmietanę, masło klarowane, śledzie, makrelę, dorsza, karkówkę, boczniaki i kapustę. Z tego da się wyczarować pyszne obiady. Kluczem jest różnorodność i warzywa o niskiej zawartości skrobi. Postaw na jakość. Nie musisz jeść tłusto za wszelką cenę. Jedz do sytości, nie ponad. Pomogą ci proste zasady.

  • Produkty, które wspierają keto
    • jaja, drób, wołowina, tłuste ryby morskie
    • masło, oliwa, olej kokosowy, smalec dobrej jakości
    • awokado, oliwki, orzechy i pestki w rozsądnych porcjach
    • warzywa zielone, kapustne, ogórki, cukinia, grzyby
    • nabiał tłusty, jeśli dobrze tolerujesz
  • Produkty, które utrudniają cel
    • pieczywo, makarony, ryż, kasze, płatki śniadaniowe
    • słodycze, soki, napoje smakowe
    • większość piw, likiery, słodkie wina
    • warzywa skrobiowe jak ziemniaki i kukurydza
    • owoce poza małymi porcjami jagód

Planuj talerz w prosty sposób. Pół talerza warzyw niskoskrobiowych, solidna porcja białka, tłuszcz jako nośnik smaku. Dodaj kiszonki. Zadbaj o błonnik z warzyw, otrębów kokosowych i nasion chia. To wspiera jelita i ułatwia wypróżnianie. Pamiętaj o wodzie. Zielona herbata i kawa bez cukru pasują do planu.

Przykładowy jadłospis na tydzień

Dobry jadłospis nie musi być skomplikowany. Ważna jest powtarzalność i przygotowanie. W Polsce łatwo kupisz składniki w każdym markecie i na bazarku. Oto prosty szkielet, który możesz obracać przez tydzień. Dopasuj porcje do swoich potrzeb i aktywności.

  • Śniadania
    • jajecznica na maśle klarowanym z szczypiorkiem i ogórkiem kiszonym
    • omlet z boczniakami i żółtym serem, do tego rukola
    • twarożek z rzodkiewką i oliwą, garść oliwek
  • Obiady
    • łosoś z pieca z brokułem i sosem z masła oraz cytryny
    • karkówka duszona z kapustą i kminkiem
    • kurczak z patelni w ziołach, cukinia i sałata z oliwą
  • Kolacje
    • sałatka z tuńczykiem, jajkiem i majonezem domowym
    • kiełbasa dobrej jakości z musztardą i ogórkiem
    • pieczone bakłażany z fetą i pesto

Przekąski nie są obowiązkowe. Jeśli czujesz głód, wybierz garść orzechów, kawałek sera, kilka oliwek lub awokado z solą. Planuj zakupy raz w tygodniu. Gotuj więcej na raz i pakuj do pudełek. Zupę krem z brokuła z dodatkiem śmietanki zjesz dwa dni. Pieczone mięso wykorzystasz w sałatce. Tak oszczędzasz czas i trzymasz kurs.

Korzyści i możliwe skutki uboczne

Wiele osób na keto traci na wadze bez liczenia kalorii. Znika skoki cukru i senność po posiłku. Łatwiej utrzymać przerwę między daniami. Lepsza kontrola apetytu to realna pomoc przy insulinooporności. Część osób obserwuje czystszą cerę i mniejszy stan zapalny. Wsparciem jest też prosta lista zakupów i mniejsza ochota na podjadanie. To działa, bo ketony to stabilne paliwo. Jednak początki mogą przynieść dyskomfort. Pojawia się ból głowy, suchość w ustach, zmęczenie. To tak zwana grypa ketonowa. Najczęściej znika po kilku dniach. Pomagają elektrolity, bulion, sól i więcej wody. Zaparcia rozwiązuje błonnik i kiszonki.

Uważaj na zbyt małą porcję białka. Włosy i mięśnie potrzebują stałej podaży. Dieta ketogeniczna nie jest dla każdego. Kobiety w ciąży, osoby z chorobami nerek, wątroby, trzustki lub z cukrzycą typu 1 powinny skonsultować się z lekarzem. Warto monitorować lipidogram i samopoczucie. Jeśli pojawia się niepokój lub drżenia, zweryfikuj swój plan. Dobrze ułożone keto ma wspierać zdrowie, a nie je przeciążać.

Najczęstsze błędy i jak ich nie popełniać

Błędy wynikają zwykle z pośpiechu. Na szczęście łatwo je naprawić. Wprowadź kilka prostych reguł i trzymaj się ich przez pierwsze tygodnie. Efekty przyjdą szybciej, a frustracja nie zdąży zapukać.

  • Za dużo nabiału i orzechów
    • łatwo o nadwyżkę kalorii i zastój masy ciała
  • Brak warzyw niskoskrobiowych
    • niedobór błonnika i problemy jelitowe
  • Za mało soli
    • bóle głowy i osłabienie to często po prostu niedobór sodu
  • Skakanie między planami
    • jeden dzień keto, drugi dzień pizza to brak wyników
  • Strach przed tłuszczem
    • zbyt mało energii kończy się podjadaniem
  • Brak planu i zakupów
    • głód wieczorem i wybór byle czego

Przygotuj listę posiłków na trzy dni. Zrób zakupy pod ten plan. Gotuj prosto. Notuj samopoczucie i sen. Po tygodniu zrób podsumowanie. Działaj małymi krokami. To nie sprint. To rozsądny marsz po lepsze zdrowie i sylwetkę.

Keto w polskim stylu i w drodze

Życie to nie tylko domowa kuchnia. Wyjścia, delegacje i szkoła dzieci wymagają elastyczności. Na mieście wybieraj mięso lub rybę z warzywami. Poproś o wymianę frytek na sałatę. Burger bez bułki to prosta zamiana. Kebab na talerzu. W barach mlecznych trafisz na jajecznicę, ryby z pieca, kapuśniak bez ziemniaków. Szukaj prostych dań. Unikaj panierki i słodkich sosów. Warto mieć przy sobie awaryjne przekąski. Sprawdza się paczka migdałów, oliwki w słoiczku, kabanosy dobrej jakości, saszetka oliwy do sałatki. W domu trzymaj podstawy jak jaja, masło klarowane, mrożone warzywa i puszki tuńczyka.

Gdy brakuje czasu i odpowiedniej wiedzy, najlepszym rozwiązaniem może okazać się dobry catering dietetyczny. Ułatwia trzymanie makroskładników i oszczędza godziny w kuchni. Jeśli nie chcesz popełnić błędu w keto, planować i gotować rozważ dietę pudełkową SuperMenu pod patronem Anny Lewandowskiej. Dietetycy z doświadczeniem i kucharze, którzy przygotowują przepyszne posiłki to najskuteczniejszy sposób na prawidłowe utrzymanie diety ketogenicznej.

Długofalowo pamiętaj o odpoczynku, regularnym ruchu i piciu wody. Testuj nowe przepisy. Polskie keto daje wielką swobodę smaków. Placek z cukinii z twarożkiem, śledź z cebulką, zupa krem z kalafiora. To wygodne, tanie i naprawdę smaczne.

Podsumowując, keto to nie czary. To zestaw jasnych zasad, które porządkują jadłospis i apetyt. Jeśli podejdziesz do tematu spokojnie i konsekwentnie, zobaczysz różnicę w lustrze i w poziomie energii. Zacznij od małych zmian, trzymaj się planu przez kilka tygodni i obserwuj ciało. Wtedy łatwo stwierdzisz, czy ten sposób żywienia pasuje do twojego stylu życia. Jeśli tak, zostanie z tobą na długo. Jeśli nie, weź z niego to, co najlepsze, i idź dalej. Zdrowie lubi prostotę. Keto też.

Zamojski Szpital Niepubliczny może liczyć już na kolejną kilkumilionową dotację z KPO

Nowocześniej, bezpieczniej, sprawniej. Pieniądze z KPO na cyfryzację w szpitalu

Prawie 6 mln złotych ma otrzymać Zamojski Szpital Niepubliczny z KPO na inwestycje w cyfryzację. Dzięki temu będzie nowocześniej, a czas, jaki lekarze spędzają teraz „nad papierami” powinien się skrócić, bo wykorzystywana będzie sztuczna inteligencja.
W poprzednich latach artyści pokazywali swoje prace w przestrzeni publicznej. Podobnie będzie w tym roku
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 0:00

Lublin otwiera się na sztukę. Rusza XVII edycja Festiwalu OPEN CITY

Już w najbliższą sobotę, 20 września, Lublin po raz kolejny stanie się wielką galerią pod gołym niebem. Rozpoczyna się XVII edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej OPEN CITY, który potrwa do 20 października.
14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje
galeria

14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje

Ponad 31 mln zł z Unii Europejskiej rozdysponował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na projekty warte łącznie aż 44 mln. To pieniądze, które pójdą na dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie powodziom i suszy oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

Pomagał w organizacji nielegalnej migracji przez granicę z Białorusią. Ukrainiec został wydalony z Polski. Ma zakaz wjazdu na nasze terytorium przez 5 lat. Nie może też pojawić się w żadnym innym kraju strefy Schengen.
Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

PKP Cargo w 2025 r. zwolnią do 500 osób w ramach zwolnień grupowych. W czwartek spółka poinformowała, że zarząd, rada nadzorcza oraz zarządczyni masy sanacyjnej PKP Cargo wyrazili zgodę na przeprowadzenie zwolnień grupowych. Wypowiadanie umów o pracę ma być sfinalizowane do końca września.
Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

Niepozorne, bo ma ledwie trzy centymetry długości, a jednak niesie ze sobą opowieść sprzed ponad tysiąca lat. Na terenie gminy Niedrzwica Duża znaleziono okucie końca rzemienia pasa typu awarskiego – rzadki zabytek związany z koczowniczym ludem Awarów.
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas dzisiejszej wizyty w Kijowie

Powstanie polsko-ukraińska grupa zajmująca się rozwojem programów dronowych

Powstanie wspólna grupa polskich i ukraińskich wojskowych zajmująca się rozwojem programów dronowych i antydronowych, przede wszystkim szkoleniami – powiedział w czwartek w Kijowie minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu ze swoim polskim odpowiednikiem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Jak dobrać najlepszy sprzęt biurowy?

Jak dobrać najlepszy sprzęt biurowy?

Sprawnie działający biuro to podstawa sukcesu każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i średnie firmy z kilkudziesięcioosobowymi zespołami potrzebują odpowiedniej organizacji przestrzeni roboczej. Bez względu na to, czy zajmujemy się handlem, usługami czy produkcją, wszędzie tam gdzie powstają dokumenty, faktury i umowy, niezbędny jest porządek informacyjny.
Najczęstsze błędy przy użytkowaniu piecyków wolnostojących – jak ich unikać i dbać o bezpieczeństwo

Najczęstsze błędy przy użytkowaniu piecyków wolnostojących – jak ich unikać i dbać o bezpieczeństwo

Piecyki wolnostojące to wygodne i efektywne źródło ciepła zarówno w domach prywatnych, jak i w niektórych małych firmach. Ich popularność wynika z prostoty użytkowania, atrakcyjnego designu oraz relatywnie łatwej instalacji, co sprawia, że są chętnie wybierane przez osoby szukające praktycznego i estetycznego rozwiązania grzewczego. Jednak błędy w codziennym użytkowaniu mogą prowadzić do obniżenia efektywności urządzenia, zwiększenia kosztów ogrzewania, a w skrajnych przypadkach także do zagrożeń dla bezpieczeństwa domowników. Warto więc poznać najczęstsze problemy, zrozumieć ich przyczyny i wiedzieć, jak ich skutecznie unikać, aby piecyki wolnostojące służyły długo i bezpiecznie.
Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

W czwartek, 18 września, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby i miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego Podstacji Felin Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
Prefinansowanie a dotacja – dlaczego warto zrobić audyt przed inwestycją?

Prefinansowanie a dotacja – dlaczego warto zrobić audyt przed inwestycją?

Rosnące ceny energii skłaniają coraz więcej osób do poszukiwania sposobów na obniżenie rachunków i poprawę efektywności budynków. Programy wsparcia, takie jak „Czyste Powietrze”, umożliwiają finansowanie modernizacji, ale aby w pełni je wykorzystać, warto rozumieć różnice między dotacją a prefinansowaniem i przeprowadzić audyt energetyczny. To właśnie audyt pozwala realnie oszacować koszty ogrzewania z programem dofinansowania oraz wskazać, które działania – jak montaż pomp ciepła czy kotłów na pellet – przyniosą największe efekty i opłacalność inwestycji.
Święto Konia w Sitnie odbędzie się w tym roku po raz piąty
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 9:00
galeria

Święto Konia w Sitnie. Dwudniowa impreza już w ten weekend

Zawody w ujeżdżaniu i zaprzęgowe, rywalizacja w parkurach, pokazy kawaleryjskie, a także mistrzostwa władania bronią. A do tego jeszcze kiermasz i dobre jedzenie. To wszystko w nadchodzący weekend (20-21 września) w Sitnie podczas V Święta Konia.
Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach
film

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach

Były bramkarz reprezentacji Polski i Liverpoolu, Jerzy Dudek, wziął udział w prestiżowym turnieju golfowym rozgrywanym w Wierzchowiskach pod Lublinem. W wydarzeniu, które przyciągnęło 54 zawodników, sportowiec podkreślał piękno lokalnego pola golfowego i swoją pasję do tej dyscypliny.
Rondo u zbiegu ulic Legionów i Lubelskiej imię Leopolda Skulskiego nosi od 10 lat. Teraz w nazwie pojawi się jeszcze jedno słowo, ale patron pozostanie ten sam

Rondo zmieni nazwę. Chcą „zwiększyć rangę patrona”

Rondo u zbiegu ulic Legionów i Lubelskiej w Zamościu ma się nazywać inaczej. Ale to nie oznacza, że zmieni patrona. Po prostu w nazwie ma się pojawić dodatkowy człon.

Zamojski Szpital Niepubliczny może liczyć już na kolejną kilkumilionową dotację z KPO

18:59 Nowocześniej, bezpieczniej, sprawniej. Pieniądze z KPO na cyfryzację w szpitalu

18:14

Lublin otwiera się na sztukę. Rusza XVII edycja Festiwalu OPEN CITY

17:48

14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje

17:10

Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

16:21

Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

16:15

Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

15:25

Powstanie polsko-ukraińska grupa zajmująca się rozwojem programów dronowych

Zamojski Szpital Niepubliczny może liczyć już na kolejną kilkumilionową dotację z KPO

Nowocześniej, bezpieczniej, sprawniej. Pieniądze z KPO na cyfryzację w szpitalu

W poprzednich latach artyści pokazywali swoje prace w przestrzeni publicznej. Podobnie będzie w tym roku

Lublin otwiera się na sztukę. Rusza XVII edycja Festiwalu OPEN CITY

14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje
galeria

14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje

Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

Zamojski Szpital Niepubliczny może liczyć już na kolejną kilkumilionową dotację z KPO

Nowocześniej, bezpieczniej, sprawniej. Pieniądze z KPO na cyfryzację w szpitalu

W poprzednich latach artyści pokazywali swoje prace w przestrzeni publicznej. Podobnie będzie w tym roku

Lublin otwiera się na sztukę. Rusza XVII edycja Festiwalu OPEN CITY

14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje
galeria

14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje

Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach
film

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nowa edycja ze steelbookiem na 10-lecie gry
film

Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nowa edycja ze steelbookiem na 10-lecie gry

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola
film

Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola

Adrien Brody w filmie Brutalista
film

Brutalista: Nagrodzony Oscarami film już w SkyShowtime (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

film
Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

galeria
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci