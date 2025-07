Ponad 8 mln złotych w LAWP na transfer technologii i ekosystemy innowacji

Transfer technologii i komercjalizacja badań - Działanie 1.4

Nabór w ramach Działania 1.4 (trwa od 8 lipcado 29 sierpnia 2025 r.) skierowany jest do instytucji otoczenia biznesu (IOB), które prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Celem tego działania jest ułatwienie komercjalizacji wyników badań naukowych – innymi słowy, pomoc w przekształceniu naukowych pomysłów i odkryć w realne wdrożenia na rynku. Projekty mogą uzyskać dofinansowanie wynoszące maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych (wymagany minimalny wkład własny to 15%), przy czym pojedynczy projekt może otrzymać nawet 500 000 złotych dotacji. Pula środków przeznaczona na ten konkurs to ponad 4,5 mln zł.

Na jakie inicjatywy można otrzymać wsparcie?

– Projekty powinny wspierać rozwój umiejętności instytucji otoczenia biznesu (IOB), tak aby mogły one oferować nowe lub lepsze usługi pomagające małym i średnim firmom z województwa lubelskiego w korzystaniu z nowoczesnych technologii i wyników badań. Dofinansowanie można przeznaczyć na szkolenia i doradztwo dla pracowników, a także na zakup potrzebnych usług, sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji tych działań. W wyniku realizacji projektu wnioskodawca powinien oferować minimum trzy specjalistyczne usługi z zakresu transferu technologii i komercjalizacji badań.Mogą one obejmować m.in. analizę innowacyjnych pomysłów pod kątem możliwości ich wdrożenia i komercjalizacji oraz opracowanie strategii komercjalizacji. W zakres usług wchodzi również przygotowanie studiów wykonalności, przeprowadzenie badań rynkowych, świadczenie usług wyceny własności intelektualnej oraz usługi związane z jej ochroną. Inne możliwe formy to pośredniczenie w kontaktach między przedsiębiorstwem a naukowcami lub właścicielami wyników prac B+R, a także realizacja prac polegających na dostosowaniu innowacyjnych technologii lub wyników B+R do specyfiki przedsiębiorstwa w celu ich wdrożenia w działalności MŚP– powiedział Marek Neckier, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Wsparcie regionalnych ekosystemów innowacji - Działanie 1.6

Drugi zogłoszonych naborów – Działanie 1.6 – koncentruje się na rozwoju regionalnego ekosystemu innowacji. Nabór ten prowadzony będzie od 7 sierpnia 2025 r. do 30 września 2025 r. Dotacja będzie adresowana do podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim, czyli instytucji otoczenia biznesu, które chcą uzupełnićwiedzę,nabyć umiejętnościszkoleniowe i podnieść poziom usług służących lokalnym firmom – innowatorom. Na ten cel przeznaczono ok. 4,25 mln zł ze środków europejskich.

Działanie 1.6 pozwala Instytucjom Otoczenia Biznesu nabyć dla siebie usługi szkoleniowe i doradcze, dzięki którym najpierw podniosą kwalifikacje własnego personelu, a następnie będą mogłyuczyć lubelskich przedsiębiorców jak wdrażać innowacje w swoich firmach. LAWP będzie premiować wnioski przygotowujące firmy do transformacji cyfrowej w duchu Przemysłu 4.0 – od testowania i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania po zastosowanie robotyki, automatyki i sztucznej inteligencji. W kosztach kwalifikowanych mieszczą się również usługi doradcze i szkoleniowe podnoszące kompetencje kadr IOB w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Celem takiego wsparcia jest nie tylko podniesienie wiedzy i kompetencji kadry Wnioskodawców, ale też zacieśnienie współpracy między biznesem a instytucjami otoczenia biznesu. Projekty wybrane do dofinansowania powinny przyczynić się do tego, że lubelskie firmy łatwiej skorzystają z lokalnych zasobów, specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, czy eksperckiej pomocy w obszarze innowacji.

–Zapraszam wszystkie instytucje otoczenia biznesu do sięgania po tę pulę środków. Wykorzystajmy Fundusze Europejskie, by wspólnie przekuwać innowacyjne pomysły w konkretne rozwiązania, które przyspieszą rozwój lubelskiej gospodarki. W LAWP pomagamy wnioskodawcom na każdym etapie aplikowania o środki, dlatego zachęcam do kontaktu z naszym zespołem – dodał dyrektorMarek Neckier.

Szczegółową dokumentację konkursową oraz instrukcję aplikowania znajdziesz na stronie internetowej funduszeUE.lubelskie.pl

Skontaktuj się z nami:

Telefon: 81 46 23 831 oraz 81 46 23 812

E-mail: lawp@lubelskie.pl

Adres: Lublin, ul. Wojciechowska 9A (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30).