Audyt energetyczny przed termomodernizacją – jak uniknąć błędnych decyzji?

Termomodernizacja krok po kroku – co zmienia audyt energetyczny?

Planując modernizację budynku, większość osób kieruje się intuicją lub obserwacją kosztów ogrzewania. Tymczasem audyt pozwala ułożyć cały proces w logiczną, przemyślaną strategię, w której kolejne etapy wynikają z konkretnych obliczeń.

Dzięki audytowi można:

zaplanować kolejność prac modernizacyjnych zgodnie z priorytetami energetycznymi,

zidentyfikować elementy budynku, które są źródłem największych strat,

wybrać optymalne źródło ogrzewania po wykonaniu ocieplenia, a nie przed,

uniknąć zbędnych inwestycji, które nie przyniosłyby zwrotu,

przygotować dokumentację niezbędną do uzyskania dotacji lub ulgi podatkowej.

W ten sposób termomodernizacja przestaje być przypadkowym zestawem kosztownych prac, a staje się zaplanowanym procesem prowadzącym do realnych oszczędności.

Audyt energetyczny a dofinansowania

Warto podkreślić, że audyt to także warunek konieczny w wielu programach wspierających termomodernizację. Wnioskując o środki z programów takich jak „Czyste Powietrze” czy korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, należy przedstawić dokumenty potwierdzające zasadność działań.

Profesjonalny audyt zawiera nie tylko dane techniczne, ale także wskaźniki ekonomiczne, takie jak koszt inwestycji, roczne oszczędności oraz czas zwrotu. To właśnie te informacje są kluczowe przy pozytywnej ocenie wniosku o dotację.

Audyt energetyczny w programie „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” to największy ogólnopolski system dopłat do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Dla osób planujących kompleksową termomodernizację, audyt energetyczny staje się nie tylko rekomendowany, ale wręcz niezbędny – zwłaszcza jeśli chcą ubiegać się o wyższy poziom dofinansowania.

W przypadku tzw. głębokiej modernizacji (obejmującej np. ocieplenie przegród, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji), dokument musi wykazać, że zaprojektowane działania doprowadzą do ograniczenia zużycia energii użytkowej o co najmniej 40%. Co istotne – koszt audytu może być zakwalifikowany jako wydatek refundowany, co dodatkowo obniża próg wejścia w całą inwestycję.

Osoby, które załączą audyt energetyczny do wniosku, mają większe szanse na przyznanie maksymalnego dofinansowania – nawet do 135 tys. zł przy najwyższym poziomie dotacji.

Jak przygotować się do audytu energetycznego?

Zlecenie audytu nie wymaga od inwestora specjalistycznej wiedzy, ale warto się do niego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim należy udostępnić audytorowi:

dokumentację projektową budynku (jeśli jest dostępna),

dane z rachunków za ogrzewanie i energię elektryczną,

informacje o przeprowadzonych wcześniej modernizacjach.

Na miejscu audytor przeprowadzi inwentaryzację techniczną, dokona niezbędnych pomiarów i wykona obliczenia zapotrzebowania energetycznego. W niektórych przypadkach może też zastosować dodatkowe metody diagnostyczne, takie jak badanie kamerą termowizyjną.

Wszystko to pozwoli przygotować wiarygodną analizę energetyczną, która stanie się solidną podstawą do dalszych działań modernizacyjnych.