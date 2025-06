Czy kartę paliwową możesz odliczać od podatków w firmie? Wyjaśniamy

Karty paliwowe – czym one są?

Obecnie karty paliwowe działają na zasadzie kart bankomatowych, dzięki którym można rozliczyć transakcje dokonywane na stacjach paliw, ale nie tylko. Zaglądając na stronę https://e100.eu/pl/karty-paliwowe, dowiesz się, że taka karta pozwala również na opłacenie przejazdu płatnymi drogami, czy postoju na parkingu.

Może być ona wystawiona na konkretną osobę, na okaziciela albo powiązana z konkretnym numerem rejestracyjnym samochodu. Jeśli w firmie posiadasz kilka kart paliwowych, transakcje z nich wszystkich otrzymasz na jednej fakturze, dzięki czemu łatwiej będzie je uregulować. Posiadanie takich kart pozwala również na korzystanie z różnego rodzaju promocji na tankowanie.

Taką kartę będziesz mógł również dopasować do potrzeb firmy. Jeśli działacie tylko na rynku krajowym, możesz wybrać kartę lokalną (https://e100.eu/pl/karty-paliwowe/lokalna-karta-paliwowa), która pozwoli rozliczać transakcje na krajowych stacjach. W przypadku wyjazdów zagranicznych warto wybrać takie rozwiązanie, które pozwoli na bezgotówkowe regulowanie transakcji również w innych krajach.

Karta paliwowa a podatek

Według prawa możesz odliczyć podatek VAT od kosztów eksploatacyjnych samochodu czy faktury za paliwo, ale to, z jakiej ulgi będziesz mógł skorzystać, będzie zależało od sposobu użytkowania samochodu. Wykorzystujesz samochód wyłącznie do celów służbowych? Możesz wówczas odliczyć 100% podatku z faktury za paliwo. Pamiętaj jednak, że konieczne będzie prowadzenie bardzo szczegółowej ewidencji użytkowania pojazdu.

Z kolei korzystając z samochodu również do celów prywatnych, będziesz mógł odliczyć 50%. Co ważne, takie odliczenie przysługuje każdemu podatnikowi, więc w tym przypadku nie będzie konieczne prowadzenie kilometrówki czy rzetelnej ewidencji. Ważną informacją może być również to, że nie ma znaczenia, jaka część paliwa została zużyta w związku z prowadzeniem celów gospodarczych.

Twoi pracownicy korzystają z kart paliwowych również za granicą? Również stamtąd możesz uzyskać zwrot podatku VAT, a korzystając z informacji na stronie e100.eu/pl, będziesz mógł skorzystać z pomocy specjalistów w tym zakresie.

Jak ułatwić rozliczanie kosztów paliwa?

Odliczenie podatku VAT za paliwo to nie wszystko, ponieważ nabycie paliwa może być również zaliczone jako koszt uzyskania przychodu. Ułatwieniem do takiego rozliczenia będzie korzystanie ze zbiorczych faktur, a więc, zamiast otrzymywać osobno fakturę za każde tankowanie paliwa, otrzymasz jedną fakturę na koniec miesiąca, na której będą ujęte rozliczenia transakcji dla całej floty.

Przy samochodach wpisanych do ewidencji środków trwałych, w leasingu lub najmie, koszt uzyskania przychodu wynosi 75% kwoty netto z faktury za paliwo – pod warunkiem że wykorzystywany jest tylko do celów służbowych. Jeśli jest wykorzystywany również prywatnie, kwotę netto z faktury trzeba powiększyć o 50% wartości podatku VAT i dopiero od tej kwoty 75% to koszty uzyskania przychodu.