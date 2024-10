Farma fotowoltaiczna czy mikroinstalacja? Która inwestycja bardziej opłacalna w 2024 roku?

Czym różni się farma fotowoltaiczna od mikroinstalacji?

Farma fotowoltaiczna to wielkoskalowa instalacja, składająca się z setek lub tysięcy paneli słonecznych, zazwyczaj o mocy od 0,5 MWp do 5 MWp lub więcej. Inwestycje realizuje się na dużych, otwartych przestrzeniach, często na terenach rolniczych lub nieużytkach. Farmy fotowoltaiczne projektuje się z myślą o produkcji energii na skalę przemysłową, z przeznaczeniem do sprzedaży do sieci energetycznej lub bezpośrednio dużym odbiorcom.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna to system o znacznie mniejszej skali, zazwyczaj montowany na dachach domów jednorodzinnych lub małych przedsiębiorstw. Moc takich instalacji zwykle nie przekracza 50 kWp, a najczęściej spotykane są systemy o mocy 3-10 kWp. Głównym celem mikroinstalacji jest zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego lub małej firmy, z możliwością oddawania nadwyżek energii do sieci.

Koszty inwestycji - farma fotowoltaiczna a mikroinstalacja

Analiza kosztów inwestycyjnych jest istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji o budowie farmy fotowoltaicznej lub mikroinstalacji. Różnice w skali przedsięwzięć przekładają się na diametralnie różne nakłady finansowe i strukturę kosztów.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp może wymagać nakładów rzędu 2,5 mln zł netto. Kwota obejmuje nie tylko same panele fotowoltaiczne, ale także inwertery, systemy mocowań, okablowanie, stacje transformatorowe, a także koszty związane z przygotowaniem terenu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i przyłączeniem do sieci energetycznej.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne wymagają znacznie niższych nakładów początkowych. Koszt typowej instalacji o mocy 5-10 kWp dla domu jednorodzinnego może wynosić od 20 000 do 50 000 zł, w zależności od jakości użytych komponentów i specyfiki montażu.

Zyski i czas zwrotu z inwestycji w 2024 roku

W 2024 roku oba typy inwestycji mogą przynieść atrakcyjne zwroty, ale skala i charakter tych zysków znacząco się różnią. Dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp, która produkuje rocznie około 1000 MWh energii, przy średniej cenie sprzedaży prądu na poziomie 375 zł/MWh, roczny przychód netto może wynieść około 375 000 zł. Po odjęciu kosztów eksploatacyjnych, roczny zysk netto może oscylować w granicach 300 000 zł.

Mikroinstalacje oferują inny model zysków, bazujący głównie na oszczędnościach w rachunkach za energię elektryczną. Dla typowego gospodarstwa domowego z instalacją o mocy 5 kWp, roczna produkcja energii może wynieść około 5000 kWh. Przy założeniu, że cena energii dla gospodarstw domowych wynosi 0,70 zł/kWh, roczne oszczędności mogą sięgnąć 3500 zł.

Dostępne formy wsparcia finansowego i dotacje

W 2024 roku zarówno farmy fotowoltaiczne, jak i mikroinstalacje mogą korzystać z różnych form wsparcia finansowego. Programy wsparcia są jednak zróżnicowane dla obu typów inwestycji.

Dla farm fotowoltaicznych istotnym mechanizmem wsparcia pozostaje system aukcyjny organizowany przez Urząd Regulacji Energetyki. W ramach tego systemu państwo gwarantuje zakup energii po ustalonej cenie przez okres 15 lat.

Mikroinstalacje dla gospodarstw domowych mogą korzystać z programu “Mój Prąd”, oferującego dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Właściciele mikroinstalacji mogą również korzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Wybór między farmą fotowoltaiczną a mikroinstalacją w 2024 roku zależy od wielu czynników indywidualnych. Dla dużych inwestorów dysponujących znacznym kapitałem i odpowiednim terenem, farma fotowoltaiczna może stanowić atrakcyjną opcję długoterminowej inwestycji. Z kolei dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw mikroinstalacja fotowoltaiczna jawi się jako bardziej dostępna i elastyczna opcja. Zapewnia ona szybszy zwrot z inwestycji i bezpośrednie oszczędności na rachunkach za energię