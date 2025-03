Fundusze Europejskie wspierają publiczną infrastrukturę B+R

Podpisanie umów o dofinansowanie jest efektem rozstrzygnięcia naboru ogłoszonego dnia 29 maja

2024 r. w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa, w którym alokacja wynosiła

10,6 mln euro, czyli niemal 45 mln zł. Dofinansowanie w ramach naboru mogły otrzymać projekty dotyczące rozwoju infrastruktury B+R organizacji badawczych prowadzących działalność gospodarczą oraz wsparcia rozwoju kompetencji osób zarządzających infrastrukturą B+R w celu podniesienia poziomu jej komercyjnego wykorzystania. Wnioskodawcami uprawnionymi

do ubiegania się o dofinansowanie były organizacje badawcze realizujące przedsięwzięcia służące realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, a są to: żywność wysokiej jakości, zielona gospodarka, zdrowe społeczeństwo, cyfrowe społeczeństwo oraz technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne.

Wśród Beneficjentów znalazły się 4 jednostki badawcze - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Politechnika Lubelska, która w ramach przedmiotowego naboru zrealizuje 3 projekty. Kwoty dofinansowania UE w poszczególnych umowach kształtują się od ponad 3 mln zł do blisko 9,5 mln zł.

O projektach

W ramach realizacji projektów Beneficjenci będą mogli stworzyć nowe lub doposażyć istniejące jednostki badawcze w nowoczesną aparaturę i dodatkowe wyposażenie w zakresie publicznej infrastruktury badawczej oraz dodatkowo rozwijać kompetencje osób zarządzających infrastrukturą B+R. Wsparcie Funduszy Europejskich w tym zakresie obejmie 21 laboratoriów badawczych.

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN utworzy unikalny w skali kraju ośrodek specjalizujący się w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych holobiontu roślinnego -

dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych oraz rolnictwa ekologicznego.

Uniwersytet Przyrodniczy utworzy nowe laboratorium w celu podniesienia jakości współpracy jednostek naukowych z sektorem biznesu i dostosowania poziomu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Z kolei Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

w Puławach zrealizuje program badawczy, którego celem jest zapewnienie długoterminowej produkcji rolnej przy jednoczesnym minimalizowaniu presji na środowisko naturalne poprzez podejmowanie działań zrównoważonych w zakresie podniesienia odporności gleb i efektywnej gospodarki wodnej.

Jednym z projektów realizowanych przez Politechnikę Lubelską będzie utworzenie laboratorium (LabTech), w którym prowadzone będą badania w ramach dyscyplin naukowych - automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych, które przyczynią się do opracowania inteligentnych układów diagnostycznych pozwalających na kontrolę stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych nowo produkowanych i już stosowanych w systemach przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej, w tym wykorzystujących szkodliwe medium izolacyjne jakim jest gaz SF6. Drugi projekt dotyczy badań w obszarze inżynierii mechanicznej, materiałowej i biomedycznej ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych materiałów i technologii do zastosowań w środkach transportu, maszynach technologicznych

i medycynie. Wyniki badań będą zastosowane m.in. do projektowania nowoczesnych struktur lotniczych i kosmicznych oraz energooszczędnych maszyn, nowoczesnych elektrowni wiatrowych i systemów odzyskiwania energii z fal morskich. Trzeci projekt z kolei ma na celu utworzenie nowoczesnego centrum badawczego, które zajmować się będzie badaniem odzysku energii

i surowców z odpadów, wspierając tym samym działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu lubelskiego.

- Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich możliwa będzie realizacja projektów naukowo - badawczych, które m.in. pozwolą stworzyć nowe lub doposażyć istniejące już jednostki badawcze w nowoczesną aparaturę i dodatkowe wyposażenie, co będzie skutkowało wzmocnieniem potencjału sfery B+R w naszym regionie. Nowoczesne technologie opracowane w laboratoriach wspartych ze środków UE pozwolą nie tylko na rozwój gospodarczy województwa lubelskiego, ale przyniosą również spektakularne efekty, które będą miały wpływ na funkcjonowanie dzisiejszego świata – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

- Wsparcie dla projektów dotyczących rozwoju infrastruktury B+R organizacji badawczych świadczy o tym jak ważne dla władz województwa lubelskiego jest prowadzenie wysoko zaawansowanych prac we współpracy ze środowiskiem naukowym. Planowane badania naukowe realizowane w projektach mają często charakter interdyscyplinarny i dotyczą wielu dziedzin nauki – podkreślił Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Piotr Breś.