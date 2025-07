Idealny wyjazd? Postaw na Chorwację i jej malownicze wyspy!

Wakacje na Hvar- najlepsze, co możesz sobie podarować podczas pobytu w Dalmacji

Kochasz zapach lawendy? Mógłbyś otaczać się nią bez ustanku? Jednocześnie nie lubisz deszczu? Jeśli tak, do Twojej dyspozycji pozostaje wyspa Hvar inaczej nazywana wyspą lawendową. To najpiękniejsza wyspa w Dalmacji. Obfituje w niezliczoną ilość wielu, różnorodnych atrakcji, pięknych widoków, jak również wyjątkowych przysmaków kulinarnych. Usatysfakcjonowany będzie każdy miłośnik dobrego wina, jak również świeżych, aromatycznych oliwek. Nic więc dziwnego, że lokalna społeczność, a także najwięksi podróżnicy, nazywają to miejsce Królową Chorwackich Wysp.

Hvar znany jest przede wszystkim z lawendowych pól. Warto więc wybrać się na tą wyspę w okresie jej kwitnienia. To wówczas perfekcyjne miejsce na sesję ślubną, rodzinną, czy ciążową. Dodatkowo na wyspie podziwiać można niezwykle urokliwe gaje oliwne oraz winnice. Bardzo ciekawym miejscem jest także archipelag Pakleni Otoci.

Hvar będzie doskonałym wyborem, jeśli lubimy ciepło, a naszym głównym celem wypoczynkowym jest opalanie. Według wielu prestiżowych rankingów, wyspa została uznana za najcieplejszą i najbardziej słoneczną na Adriatyku. Można na niej także uprawiać sporty wodne, czy nurkować pod okiem wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów. Na wyspie znajdują się doskonale wyposażone wypożyczalnie sprzętu niezbędnego do nurkowania, czy wielu sportów wodnych, przez co nie ma konieczności posiadania własnego sprzętu.

Korčula- popularny wybór wielu wczasowiczów

Wakacje Korčula to spędzenie czasu w południowej Dalmacji. Jest to niezwykle górzysta wyspa, która słynie z bujnej zieleni i lazurowych zatoczek okalających urozmaiconą linię brzegową. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że przez wielu historyków i ekspertów, wyspa Korčula uważana jest za miejsce urodzenia Marco Polo. W związku z tym na wyspie znajduje się jego rodzinny dom, który dziś jest muzeum. Dzięki temu możemy poznać historię znanej na całym świecie osoby. Warto wiedzieć, że stolica wyspy, nosząca taką samą nazwę, to jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych nadadriatyckich miast.

Na wyspie znajduje się tak wiele, doskonale zachowanych zabytków, że przez wiele osób jest ona nazywana Małym Dubrownikiem. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że korculańskie ulice układają się w kształt rybiego szkieletu. Będąc na Korčuli warto odwiedzić też miasto portowe Vela Luka, jak również słynącą ze znakomitego czerwonego wina Grk Lumbardę. Jest to więc doskonałe miejsce na wyjazd dla osób, które chcą cieszy się plażowaniem, ale także aktywnym poznaniem okolicy i jej atrakcji.

Wyspa Brać- dlaczego warto wybrać ją na cel swojej podróży?

Wakacje Brać będą obfitować w wiele, różnorodnych atrakcji. Jest to trzecia co do wielkości wyspa należąca do Chorwacji, jak również największa wyspa położna w Dalmacji. Pomimo tego, że wyróżnić można wiele atrakcji i udogodnień, kilka z nich zasługują na szczególną uwagę. Po pierwsze jest to Lovrečina – najpiękniejsza zatoka wyspy. Jest położona u stóp ruin klasztoru, zaledwie 8 km od Supetaru. Jeśli chcemy odwiedzić najpiękniejsze miejsca, z całą pewnością warto zwrócić szczególną uwagę na dolinę Blaca. To właśnie w niej skrywa się bez wątpienia największa atrakcja na wyspie. Jest to wykuta w jaskini przez zakonników pustelnia, która pochodzi z XVI wieku.

Jeśli chcemy wskazać najważniejsze miejsce na całej wyspie, które dla wielu jest rajem na ziemi, bez wątpienia należy wskazać Zlatni Rat. W wolnym tłumaczeniu jest to tzw. Złoty Róg. To najpiękniejsza wyspa zlokalizowana w regionie Dalmacja. To właśnie ta żwirowa plaża zdobywa pierwsze miejsce we wszystkich rankingach. Niebywałą ciekawostką jest fakt, że w zależności od kierunku wiatru i fal, plaża zmienia swój wygląd. Z lotu ptaka, bez względu na warunki atmosferyczne, plaża przypomina swoim kształtem mieniący się w promieniach słońca złoty róg. Warto jednocześnie zaznaczyć, że wyspa Brać jest niezwykle część wybierana przez miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. Można na niej doskonale pojeździć na rowerze, czy powspominać się po okolicznych górach.

Warto jednocześnie zaznaczyć walory kulinarne, które czekają na nas na znanej wyspie. Najsłodszym sekretem jest tzw. „Hrapoćuša”- niezwykle słodki deser z migdałami i orzechami. To danie z ogromną tradycją- nieustannie przygotowywana jest na wyspie przez około 350 lat, a przepis jest przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Chcesz zobaczyć plaże, lazurowe kolory wody, poznać smak prawdziwych oliwek i doskonałej klasy wina? Już dziś odwiedź Dalmacji i zachwycaj się swoim pobytem przez długi czas.