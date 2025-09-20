Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Ile kosztują korepetycje i gdzie znaleźć nauczyciela?

(fot. Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license)

Jeszcze kilka lat temu korepetycje kojarzyły się głównie z problemami w nauce. Dziś korzystają z nich nie tylko uczniowie mający trudności w szkole, ale też ci, którzy chcą rozwijać swoje pasje, lepiej przygotować się do egzaminów czy zdobyć przewagę na studiach, czy w pracy.

Korepetycje w dużych i mniejszych miastach – ile to kosztuje?

W dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, konkurencja wśród korepetytorów jest duża, a wybór przedmiotów gromny. Od korepetycji z matematyki, czy angielskiego po indywidualne lekcje japońskiego, zaawansowanej fizyki, czy tańca! Uczniowie mogą wybierać między doświadczonymi nauczycielami, studentami, a nawet native speakerami języków obcych.

Oto przykładowe średnie ceny korepetycji w wybranych dużych miastach:

Różnice w cenach wynikają głównie z doświadczenia korepetytora i poziomu nauczania. Korepetycje do matury rozszerzonej czy egzaminów na studia techniczne zwykle kosztują więcej niż zajęcia na poziomie szkoły podstawowej.

Małe miejscowości – korepetycje online jako szansa

W mniejszych miastach i na wsiach znalezienie dobrego korepetytora bywa trudniejsze. Liczba nauczycieli jest ograniczona, a dostęp do specjalistów z takich dziedzin jak chemia, fizyka czy języki mniej popularne (np. hiszpański czy francuski) – często praktycznie niemożliwy.

Dlatego coraz więcej osób wybiera korepetycje online. To wygodne rozwiązanie, które pozwala:

  • uczyć się z najlepszymi nauczycielami z całej Polski,
  • znaleźć specjalistę w wąskiej dziedzinie (np. matura z fizyki rozszerzonej),
  • dopasować godziny zajęć do swojego planu dnia,
  • oszczędzić czas i pieniądze na dojazdy.

Co ważne, ceny korepetycji online są często niższe niż stacjonarnych w dużych miastach, a wybór nauczycieli – znacznie większy.

Dlaczego warto szukać korepetytora na Superprof?

Jedną z największych zalet korzystania z platformy Superprof jest możliwość szybkiego porównania ofert wielu korepetytorów w jednym miejscu. Użytkownicy mogą filtrować nauczycieli według przedmiotu, lokalizacji (np. Wrocław lub zajęcia online), poziomu nauczania, a nawet stawki godzinowej. Dzięki temu łatwo dopasować korepetytora do swojego budżetu i potrzeb.

Każdy nauczyciel ma na profilu opinie od wcześniejszych uczniów oraz informacje o swoim doświadczeniu i wykształceniu, co pozwala świadomie podjąć decyzję o współpracy. Superprof daje też możliwość skontaktowania się z korepetytorem przed pierwszą lekcją, by ustalić szczegóły i sprawdzić, czy styl nauczania będzie odpowiedni. To ogromne ułatwienie — szczególnie dla osób, które chcą inwestować czas i pieniądze w skuteczne, dobrze dopasowane korepetycje.

Jak wybrać korepetytora?

Niezależnie od tego, czy wybierasz korepetycje online czy stacjonarne, ważne, by wybrać korepetytora, który:

  • jest specjalistą w danej dziedzinie,
  • ma dobre opinie od innych uczniów,
  • potrafi dostosować tempo i sposób nauki do Twoich potrzeb,
  • jest dyspozycyjny w terminach, które Ci odpowiadają.
Koszykarska Liga Mistrzów nie dla PGE Startu Lublin

Koszykarska Liga Mistrzów nie dla PGE Startu Lublin

PGE Start Lublin zakończył przygodę z Ligą Mistrzów już po pierwszym spotkaniu kwalifikacyjnym. Zgodnie z przewidywaniami lepsza od wicemistrzów Polski okazała się UCAM Murcia, która wygrała sobotnie spotkanie 100:84.
Ile kosztują korepetycje i gdzie znaleźć nauczyciela?

Ile kosztują korepetycje i gdzie znaleźć nauczyciela?

Jeszcze kilka lat temu korepetycje kojarzyły się głównie z problemami w nauce. Dziś korzystają z nich nie tylko uczniowie mający trudności w szkole, ale też ci, którzy chcą rozwijać swoje pasje, lepiej przygotować się do egzaminów czy zdobyć przewagę na studiach, czy w pracy.
garaż blaszany

Koszt wylewki pod garaż blaszany – o czym musisz wiedzieć przed budową

Planujesz zakup garażu blaszanego, ale nie wiesz, jak przygotować podłoże i ile to będzie kosztować? Koszt wylewki pod garaż blaszany zależy przede wszystkim od wybranej metody – pełnej wylewki, która jest droższa, lub wylewki punktowej, która jest znacznie bardziej ekonomiczna. Zawsze warto zainwestować w solidne podłoże, ponieważ to właśnie ono decyduje o stabilności i trwałości Twojego garażu na lata.
Podlasie pokonało w sobotę Siarkę

Trzy zmarnowane rzuty karne, Podlasie wygrało z Siarką

Takie sytuacje nawet w niskich ligach nie zdarzają się zbyt często. W spotkaniu Siarki Tarnobrzeg z Podlasiem sędzia podyktował trzy rzuty karne. Wszystkie zostały zmarnowane. Dwa zepsuli gospodarze, a jednego bialczanie. Mimo to, do drużyny Macieja Oleksiuka uśmiechnęło się szczęście. W końcówce biało-zieloni zdobyli dwa gole i wygrali 2:1.
Groził bronią i wyzywał. Agresywny kierowca trafił pod dozór policji

Groził bronią i wyzywał. Agresywny kierowca trafił pod dozór policji

Policjanci z posterunku w Siedliszczu wspólnie z chełmskimi kryminalnymi zatrzymali 29-letniego mieszkańca Chełma. Mężczyzna, siedząc za kierownicą BMW, groził przypadkowemu pieszemu, posługując się przedmiotem przypominającym broń.
Karol Kalita zdobył w tym sezonie sześć goli dla Stali Kraśnik

Stal Kraśnik lepsza od beniaminka, kontuzja najlepszego snajpera

Czwarte zwycięstwo w tym sezonie Stali Kraśnik. Drużyna Roberta Chmury pokonała u siebie Sokoła Kolbuszowa Dolna 3:1. Gospodarze mogli wygrać zdecydowanie wyżej, ale zmarnowali kilka świetnych sytuacji.
Lubelski sport pełen legend. Sprawdź, ile z nich znasz!
QUIZ

Lubelski sport pełen legend. Sprawdź, ile z nich znasz!

Lubelszczyzna to nie tylko żużel, koziołki i cebularz na śniadanie. To także prawdziwa skarbnica sportowych historii, emocji i ludzi, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach polskiego sportu. Pora sprawdzić, czy dobrze znasz bohaterów aren i hal z naszego regionu!
Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00
galeria

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Plac przed Centrum Kultury w Lublinie zamienił się dziś w punkt zbiórki dla miłośników sztuki współczesnej. To właśnie stąd, w sobotnie popołudnie, wyruszył spacer otwierający XVII edycję Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej OPEN CITY.
„Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nowi terytorialsi w szeregach 2 LBOT
galeria

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nowi terytorialsi w szeregach 2 LBOT

W sobotę, 20 września, na Placu Apelowym w koszarach na Majdanku w Lublinie słowa przysięgi wojskowej wypowiedziało 84 ochotników z województwa lubelskiego. W ten sposób dołączyli do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Dominik Skiba i Daniel Eze rozegrali w sobotę bardzo dobre zawody

Hetman Zamość lepszy od Lewartu w meczu na szczycie IV ligi

Hetman Zamość umocnił się w sobotę na pierwszym miejscu w tabeli IV ligi. Drużyna Łukasza Gieresza pokonała w meczu na szczycie Lewart Lubartów 3:1.
Mężczyzna został porażony prądem podczas prac polowych

Mężczyzna został porażony prądem podczas prac polowych

28-letni mieszkaniec powiatu łukowskiego doznał poważnych obrażeń podczas prac polowych. Policja apeluje i ostrzega: podczas żniw zachowajmy zdrowy rozsądek.

Sensacja w derbach. Świdniczanka pokonała Avię
ZDJĘCIA
galeria

Sensacja w derbach. Świdniczanka pokonała Avię

Derby rządzą się swoimi prawami – głosi stare, piłkarskie porzekadło. Boleśnie przekonali się o tym w sobotę kibice Avii Świdnik. Walczący o awans żółto-niebiescy przegrali u siebie z ostatnią w tabeli Świdniczanką 2:3. Dla gości to pierwsza wygrana w tym sezonie.
Przed nami drugi dzień Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie
galeria

Trzy kultury, jeden klimat. Jubileuszowy Festiwal we Włodawie rozpoczęty

Muzyka, historia i smak pogranicza spotkały się we Włodawie podczas inauguracji XXV Festiwalu Trzech Kultur. Pierwszy dzień jubileuszowego wydarzenia pokazał, dlaczego od ćwierć wieku przyciąga ono tysiące gości z Polski i zagranicy. A to dopiero początek – przed uczestnikami jeszcze dwa dni pełne koncertów, warsztatów i spotkań.
Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
ZDJĘCIA
galeria

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie obchodzi w tym roku swoje 110-lecie. Szkoła, która przez dekady doczekała się wielu wybitnych absolwentów, szykuje wyjątkowe uroczystości.
W 1/8 finału mistrzostw świata Polska pokonała Kanadę 3:1

Mistrzostw świata siatkarzy: w 1/8 finału Polska lepsza od Kanady

W meczu 1/8 finału reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Kanadę 3:1 i awansowała do ćwierćfinału. Spotkanie o wejście do strefy medalowej z Turcją, która w sobotę pokonała Holandię 3:1, zaplanowano na środę

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

