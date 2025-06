Jak dojechać z Girona do Barcelony? Poznaj najlepsze opcje transportu

Jak dojechać z lotniska Girona do Barcelony? Wszystkie opcje transportu

Lotnisko Girona dzieli od Barcelony około 90 kilometrów. To oznacza, że trzeba zaplanować

transport z wyprzedzeniem, szczególnie jeśli przylatujesz wieczorem lub podróżujesz z dziećmi. Do wyboru masz kilka opcji, które różnią się czasem przejazdu, komfortem i ceną. Najszybszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest prywatny transfer, np. z firmą Polski Transfer Barcelona,

która zapewnia transport bezpośrednio spod terminala pod wskazany adres w Barcelonie.

Jeśli szukasz tańszych rozwiązań, do dyspozycji są też autobusy Sagales, połączenia kolejowe (autobus + pociąg RENFE lub AVANT), a także klasyczna taksówka czy wynajem auta. Wybór

najlepszego środka transportu zależy od Twojego budżetu, liczby podróżnych, godziny przylotu i tego, jak bardzo cenisz sobie wygodę po locie. W dalszej części przyjrzymy się każdej opcji

osobno i podpowiemy, która najlepiej sprawdzi się w Twojej podróży.

Prywatny transfer z Polski Transfer Barcelona - wygoda i komfort w polskim stylu

Jeśli po locie marzysz o tym, by ktoś odebrał Cię prosto z terminala i zawiózł bezpośrednio do hotelu w Barcelonie, prywatny transfer z firmą Polski Transfer Barcelona to rozwiązanie idealne. To nie tylko komfortowa podróż w klimatyzowanym aucie, ale też pewność, że kierowca będzie na Ciebie czekał - bez stresu, barier językowych czy tłumów na przystankach. Usługa kosztuje już od 28 euro za osobę, a cała trasa trwa około 60-70 minut.

To opcja szczególnie polecana rodzinom z dziećmi, osobom starszym, większym grupom oraz każdemu, kto ceni sobie spokój i brak konieczności przesiadek. Dodatkowy atut? Kierowcy

mówią po polsku i znają lokalne realia - dzięki temu już w drodze możesz dowiedzieć się, co

warto zobaczyć, gdzie dobrze zjeść lub jak ominąć największe tłumy. Wakacje zaczynają się już w samochodzie!

Autobus Sagales - budżetowa opcja prosto z lotniska

Autobus Sagales to najpopularniejsza opcja transportu publicznego z lotniska Girona do Barcelony. Przystanek znajduje się tuż przy terminalu, a autobusy kursują w godzinach

dostosowanych do przylotów tanich linii, głównie Ryanaira. Bilet kosztuje 22 euro, a przejazd

trwa od 90 do nawet 100 minut - w zależności od warunków na drodze i liczby przystanków po drodze.

Autobusy kończą trasę na Estació del Nord - głównym dworcu autobusowym w Barcelonie, położonym w pobliżu stacji metra Arc de Triomf. To dobre rozwiązanie dla osób podróżujących solo, z niewielkim bagażem i elastycznym planem.

Minusy? Brak elastyczności - bilety warto rezerwować wcześniej, a spóźnienie może oznaczać

konieczność czekania na kolejny kurs. Po dotarciu do Barcelony trzeba też samodzielnie dostać się do miejsca noclegu.

Pociąg z Girony do Barcelony - tanio lub ekspresowo, ale z przesiadką

Jeśli preferujesz transport kolejowy, do Barcelony możesz dojechać również pociągiem, ale najpierw musisz dostać się z lotniska Girona do dworca kolejowego w centrum miasta - co

oznacza przesiadkę w autobus Sagales (bilet 2,75 €). Z Girony do Barcelony kursują dwa rodzaje pociągów: regionalne (RENFE) i szybkie AVANT.

Opcja ekonomiczna to pociąg regionalny, który wraz z autobusem daje koszt ok. 14 € i czas podróży ok. 2,5 godziny. Jeśli jednak zależy Ci na czasie, warto dopłacić do pociągu AVANT - jedzie bez przystanków i dociera do Barcelony w 39 minut, a bilet kosztuje 16,20 €.

To dobra opcja dla podróżników, którzy nie śpieszą się z dotarciem do hotelu i chcą przy okazji zwiedzić miasto Girona. Warto jednak pamiętać, że po dotarciu do Barcelony konieczny będzie jeszcze dojazd do noclegu.

Wynajem samochodu - wolność podróży, ale z dodatkowymi obowiązkami

Dla turystów, którzy planują zwiedzać nie tylko Barcelonę, ale także wybrzeże Costa Brava, wynajem samochodu na lotnisku Girona może być bardzo kuszącą opcją. Ceny zaczynają się od

około 50 euro za dzień, a dojazd do centrum Barcelony zajmuje średnio 70-80 minut. Na lotnisku działa wiele międzynarodowych wypożyczalni, a rezerwacji najlepiej dokonać z wyprzedzeniem - szczególnie w sezonie.

To rozwiązanie daje pełną niezależność i elastyczność - możesz zatrzymać się w ciekawych miejscach po drodze, takich jak średniowieczne miasteczko Besalú czy punkt widokowy nad Morzem Śródziemnym.

Warto jednak pamiętać o kilku minusach: wysokie ceny parkingów w Barcelonie, strefy

ograniczonego ruchu w centrum (tzw. ZBE), korki oraz konieczność zapoznania się z lokalnymi przepisami drogowymi. Idealna opcja dla osób lubiących aktywne zwiedzanie i planujących więcej niż samą Barcelonę.

Taksówka z lotniska Girona do Barcelony - szybka, ale droga opcja

Jeśli bardziej zależy Ci na wygodzie niż cenie, możesz skorzystać z taksówki, która zawiezie Cię

bezpośrednio z lotniska Girona pod wskazany adres w Barcelonie. To najszybsza opcja - przejazd trwa około 60-70 minut, jednak koszt jest zdecydowanie wyższy niż innych środków transportu. Cena taksówki z Girony do Barcelony to około 120-150 euro, choć zamówienie jej z wyprzedzeniem może nieco obniżyć koszt.

Taksówka sprawdzi się zwłaszcza dla osób podróżujących w grupie lub z dużym bagażem, które cenią sobie komfort i czas. To również dobre rozwiązanie, gdy Twój lot przylatuje bardzo późno lub bardzo wcześnie, a komunikacja publiczna jest ograniczona. Warto jednak pamiętać, że jest to opcja najmniej ekonomiczna i zdecydowanie droższa niż prywatny transfer czy autobus.

Co warto zaplanować po przyjeździe do Barcelony?

Po długim locie i podróży z lotniska Girona warto zaplanować spokojny, przyjemny początek wakacji. Jeśli masz jeszcze siły, spacer wzdłuż plaży Barceloneta to doskonały sposób na

rozprostowanie nóg i złapanie morskiego klimatu. W okolicy dzielnicy El Born możesz skosztować lokalnych tapas i poczuć prawdziwą atmosferę miasta.

Wieczór na wzgórzu Montjuïc to świetna okazja, by zobaczyć panoramę miasta o zmierzchu i poczuć magię Barcelony.

Jeśli Twój samolot przylatuje późno, warto rozważyć nocleg blisko dworca, skąd łatwo złapiesz nocne autobusy czy taksówki. To bezpieczna i wygodna opcja, która pozwoli Ci wypocząć i

rozpocząć zwiedzanie następnego dnia z energią.

Warto wiedzieć: Widok z bunkrów del Carmel to jeden z najpiękniejszych panoram miasta -

idealny początek barcelońskiej przygody. Pamiętaj jednak, żeby dotrzeć tam wygodnie i na czas

- prywatny transfer może być świetnym rozwiązaniem!

Praktyczne porady: pierwszy raz w Barcelonie

Podróżując po Barcelonie po raz pierwszy, warto znać kilka praktycznych wskazówek.

Komunikacja miejska jest bardzo dobrze rozwinięta - korzystaj z biletu T-Casual, który pozwala na 10 przejazdów metrem, autobusami i tramwajami. To wygodne i ekonomiczne rozwiązanie.

Nie zapomnij zainstalować przydatnych aplikacji, takich jak Moovit do planowania tras,

Maps.me z mapami offline oraz Revolut, który ułatwia płatności i wymianę walut bez dodatkowych opłat.

Wymieniając pieniądze, staraj się unikać kantorów w centrum turystycznym, które często mają niekorzystne kursy. Najlepiej korzystać z bankomatów w oficjalnych placówkach lub wymieniać walutę przed wyjazdem.

Bądź czujny na kieszonkowców, szczególnie w zatłoczonych miejscach i przy atrakcjach

turystycznych. Uważaj na osoby rozdające “darmowe” bransoletki lub inne upominki - mogą to być sposoby na wyłudzenie napiwków.