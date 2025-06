Jak mierzyć skuteczność strategii marki i dostosowywać ją do zmieniającego się rynku?

Potężne burze w Kraśniku. Terytorialsi ruszyli z pomocą

Obfite deszcze i wichury z końcówki zeszłego tygodnia mocno dały się we znaki m.in. w powiecie kraśnickim. Do usuwania ich skutków brakowało rąk do pracy. Z pomocą, na wniosek wojewody, ruszyli terytorialsi.