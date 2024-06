Jak obniżyć rachunki za prąd i jednocześnie dbać o środowisko dzięki współpracy z Nasz Prąd?

Okazuje się, że naprawdę sporo. OZE to jedno z haseł, o którym mówi się coraz częściej, a o popularności wykorzystania odnawialnych źródeł energii we własnych domach świadczy ilość montowanych paneli fotowoltaicznych – z roku na rok liczba ta rośnie w naprawdę szybkim tempie, obecnie sięgając ponad milion. Sprawdź, czy fotowoltaika to rozwiązanie dla Ciebie.

Wyjaśniamy, w jaki sposób ekologia idzie w parze z fotowoltaiką

Od lat wiemy, że elektrownie stanowią kolosalne obciążenie oraz zagrożenie dla środowiska. Zwłaszcza elektrownie węglowe, wykorzystujące do produkcji prądu surowce nieodnawialne, negatywnie wpływają na środowisko – są jedną z przyczyn zanieczyszczeń wody, powietrza oraz gleby. By nie dokładać swojej cegiełki do niszczenia przyrody, a także oszczędzić na rachunkach za prąd, masa osób decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja pozwala na niemal natychmiastowe obniżenie ilości generowanego zanieczyszczenia szkodliwym dwutlenkiem węgla przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, jakie dotychczas ponosiło się za prąd. Jak do tego dochodzi?

Fotowoltaiką określa się proces produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, które jest darmowym, a przy tym niewyczerpalnym źródłem energii (OZE). Pozyskanie opisywanej energii to proces, który rozpoczyna się na etapie montażu ogniw fotowoltaicznych, które w celu wytwarzania większej ilości energii łączy się w moduły. W ogniwach zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, a energia ze słońca zostaje przekształcona w prąd stały. Zostaje on przekazany do falownika, którego głównym zadaniem jest przekształcenie go w prąd zmienny, zgodny swoimi parametrami z tymi, które posiadają domowe gniazdka. Obecne w konstrukcji falowniki dokonują kontroli pracy instalacji, na bieżąco dopasowując parametry generowanego prądu do domowej sieci, ulegając wyłączeniu w momencie wykrycia jakiejkolwiek awarii. W efekcie zyskuje się przemyślane źródło energii elektrycznej, ograniczające emisję CO2 niemal do minimum.

Panele fotowoltaiczne – ekologia i ekonomia w jednym

Chociaż początkowa inwestycja w panele fotowoltaiczne wydaje się dość spora, warto spojrzeć na ich montaż w nieco szerszej perspektywie. Konstrukcja fotowoltaiczna składa się z materiałów takich jak między innymi miedź, aluminium oraz krzem, a ogniwa PV są dodatkowo objęte gwarancją w przedziale czasowym 15-30 lat. Szacuje się, że żywotność samej instalacji to minimum 25 lat. Z praktycznego punktu widzenia, poziom oszczędności uzależniony jest przede wszystkim od wielkości i efektywności montowanej instalacji fotowoltaicznej.

Dobrze zaprojektowana instalacja fotowltaiczna jest w stanie obniżyć rachunki za prąd nawet o 80%! Aby jednak do tego doszło, warto dowiedzieć się więcej u ekspertów z branży OZE. Osoby, które na co dzień zajmują się projektowaniem, sprzedażą, montażem oraz doradztwem i serwisem, z pewnością będą w stanie doradzić najkorzystniejszą opcję. Inwestycja w panele fotowoltaiczne to krok w stronę uwolnienia się od horrendalnych rachunków za prąd, bez zagrażania środowisku naturalnemu. Zacznij czerpać energię z OZE – korzystaj z odnawialnych zasobów przyrody.