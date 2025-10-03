Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Kogo zatrudniają agencje pracy - aktualne trendy i perspektywy

Współczesny polski rynek pracy ulega dynamicznym zmianom, a zatrudnianie pracowników spoza granic stało się kluczowym elementem naszej gospodarki. W obliczu braków kadrowych w wielu sektorach – od budownictwa, poprzez przemysł, aż po usługi i rolnictwo – polscy pracodawcy coraz częściej sięgają po rekrutację z innych krajów. Któż zatem zasila polskie firmy oprócz naszych obywateli? Ten tekst przybliża aktualne trendy w pozyskiwaniu migrantów zarobkowych, formy współpracy oraz przewidywania na przyszłość.

Najpopularniejsza forma zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów angażowania cudzoziemców w Polsce jest partnerstwo z agencjami pracy tymczasowej, działającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ten system pozwala przedsiębiorstwom na elastyczne dostosowywanie personelu do bieżących potrzeb, bez konieczności podpisywania długoterminowych umów. Dane z pierwszej połowy 2025 roku wskazują, że takie agencje odgrywają kluczową rolę w legalizacji zatrudnienia migrantów, zwłaszcza po wdrożeniu nowych zasad od czerwca 2025, które ułatwiają procedury za pośrednictwem cyfrowej platformy Praca.gov.pl. Zmodyfikowane regulacje obejmują m.in. dwuletni okres karencji dla nowo zakładanych agencji, co ma zapewnić lepszą jakość usług i silniejszą ochronę pracowników. W efekcie obcokrajowcy mogą szybciej wejść na rynek pracy, a firmy unikają biurokratycznych zawiłości.

Specjaliści z Filipin – faworyci wśród pracodawców

Oprócz Polaków, chętnie zatrudniani są fachowcy z Filipin, cenieni za zaangażowanie, lojalność i solidne umiejętności, szczególnie w produkcji, logistyce czy HoReCa. Filipińczycy stanowią znaczącą grupę migrantów ekonomicznych w Polsce, a ich liczba rośnie w świetle globalnych trendów migracyjnych. W pierwszych miesiącach 2025 roku zarejestrowano wyraźny wzrost imigrantów z Azji, którzy wypełniają luki po Ukraińcach i innych. W I półroczu 2025 roku wydano ok. 145 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, w tym 17 565 dla Filipińczyków.

Aby zilustrować rosnące znaczenie Filipin, poniżej przedstawiono wykres porównujący liczbę zezwoleń na pracę dla wybranych narodowości w I półroczu 2025 roku:

Przykładem wiarygodnej agencji o ugruntowanej renomie, rekrutującej pracowników różnych narodowości, jest firma Worksol. Działająca od 2009 roku, specjalizuje się w pozyskiwaniu i delegowaniu kadry z Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Ukrainy. Opinie o Worksol są pozytywne – zatrudnieni chwalą terminowe wypłaty, wsparcie w kwestiach wizowych i przyjazne warunki pracy. Worksol oferuje usługi outsourcingu, co czyni ją cenionym partnerem dla polskich przedsiębiorstw.

Nie tylko Filipiny – rosnąca popularność Azjatów

Filipińczycy to nie jedyni Azjaci, na których polscy pracodawcy zwracają uwagę. Szczególne uznanie zyskują Indonezyjczycy, znani z rzetelności, którzy często pracują w przemyśle, logistyce czy usługach. Podobnie jak inni Azjaci, ceni się ich za dyscyplinę i efektywność, a ich przybycie nabiera tempa, wypierając dawne preferencje. Worksol aktywnie rekrutuje z Indonezji, co podkreśla różnorodność ich oferty kadrowej.

Zmiana trendów: od Ukraińców po Kolumbijczyków

W ostatnich latach obserwujemy spadek masowego zatrudniania Ukraińców, spowodowany wojną na Ukrainie i ich wyjazdem do innych krajów UE, jak Niemcy, czy nawet Kanady. Konflikt wywołał masową emigrację setek tysięcy osób, tworząc luki na polskim rynku. Te miejsca zajmują Kolumbijczycy oraz migranci z innych latynoamerykańskich państw, np. Meksyku czy Peru. Wnoszą oni nowe umiejętności i zapał, uzupełniając niedobory w produkcji i usługach. Kolumbijczycy otrzymali aż 21 694 zezwolenia na pracę w I półroczu 2025 roku, co czyni ich liderem wśród nowych migrantów.

Czy Polska zmierza ku wielokulturowości?

Czy nasz kraj stanie się wielokulturowym społeczeństwem? Czas to zweryfikuje, ale nie ulega wątpliwości, że migranci napędzają rozwój polskiej gospodarki. Ich napływ wspiera wzrost PKB, wypełnia braki kadrowe i stymuluje innowacje. W lutym 2025 roku pracę w Polsce wykonywało już 1,057 mln cudzoziemców, co oznacza wzrost o 5,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Aby utrzymać ten impet, kluczowa jest przyjazna, lecz zrównoważona polityka migracyjna, zapewniająca stabilność państwa i jego postęp. Nowe przepisy z 2025 roku, w tym surowsze kary za pracę na czarno i ułatwienia online, idą w tym kierunku, łącząc otwartość z kontrolą.

Miał być mandat, a była policyjna eskorta z walką o życie w tle

Miał być mandat, a była policyjna eskorta z walką o życie w tle

Policjanci bialskiej drogówki udowodnili, że ich motto „Pomagamy i chronimy” nie jest pustym hasłem. Dzięki błyskawicznej reakcji mundurowych 55-letni mieszkaniec regionu, który prawdopodobnie został użądlony przez osę, trafił na czas pod opiekę lekarzy.
Współczesny polski rynek pracy ulega dynamicznym zmianom, a zatrudnianie pracowników spoza granic stało się kluczowym elementem naszej gospodarki. W obliczu braków kadrowych w wielu sektorach – od budownictwa, poprzez przemysł, aż po usługi i rolnictwo – polscy pracodawcy coraz częściej sięgają po rekrutację z innych krajów. Któż zatem zasila polskie firmy oprócz naszych obywateli? Ten tekst przybliża aktualne trendy w pozyskiwaniu migrantów zarobkowych, formy współpracy oraz przewidywania na przyszłość.
Proces produkcji styropianu opiera się na ekspandowanym polistyrenie (EPS), który powstaje w wyniku spieniania granulek surowca pod wpływem pary wodnej. Już na tym etapie konieczna jest wysoka precyzja – od odpowiedniego doboru surowca, przez czas ekspandowania, po kontrolę gęstości materiału. Kolejnym krokiem jest sezonowanie, czyli dojrzewanie wstępnie spienionego materiału w specjalnych silosach – to kluczowy etap pozwalający uzyskać jednolitą strukturę komórkową. Następnie granulat jest formowany w bloki lub płyty przy użyciu form ciśnieniowych, co również wymaga precyzyjnej kontroli temperatury i ciśnienia. Całość kończy się cięciem styropianu na płyty o zadanych parametrach oraz ewentualnym profilowaniem, jeśli produkt będzie wykorzystywany do specjalistycznych zastosowań. Od dokładności każdego z tych etapów zależy nie tylko jakość, ale i długowieczność gotowego materiału.
Warsztat samochodowy to miejsce, gdzie liczy się nie tylko doświadczenie mechanika, ale także jakość wyposażenia. Dobrze zaplanowana przestrzeń robocza, solidne stoły warsztatowe i ergonomiczne stanowiska wpływają zarówno na tempo pracy, jak i bezpieczeństwo. Urządzenie warsztatu krok po kroku pozwala stworzyć środowisko sprzyjające efektywności, a jednocześnie buduje profesjonalny wizerunek firmy w oczach klientów.
Pamiętam, jak pierwszy raz wziąłem do ręki rakietę Yonexa. To było na sali gimnastycznej w liceum, ktoś przyniósł „prawdziwy sprzęt”, a nie te tanie aluminiowe patyki z supermarketu. Wrażenie? Jakbym nagle przesiadł się z roweru miejskiego na karbonową szosówkę. Serio, różnica była kolosalna. Od tego czasu słowo „Yonex” trochę zakodowało mi się w głowie jako synonim jakości w badmintonie. Jeśli ktoś zaczyna przygodę z tą grą, albo już gra, ale chce zrobić krok dalej – temat rakiet do badmintona Yonex po prostu musi się pojawić.
Legowisko to najważniejsza przestrzeń w domu każdego psa. To właśnie tam zwierzak odpoczywa po długich spacerach, regeneruje mięśnie, wycisza się i czuje bezpiecznie. Wbrew pozorom wybór posłania nie jest kwestią estetyki czy chwilowej mody — ma ogromne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego pupila. Psy spędzają we własnym legowisku od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu godzin na dobę, dlatego powinno ono być wygodne, odpowiednio dopasowane i praktyczne. Źle dobrane legowisko może powodować bóle stawów, kręgosłupa, rozdrażnienie, a w konsekwencji nawet problemy behawioralne. Pies, który nie ma swojego miejsca, często kładzie się w przypadkowych punktach domu — na zimnych płytkach, dywanach czy sofach — ale nie daje mu to poczucia bezpieczeństwa. Właśnie dlatego warto podejść do wyboru legowiska świadomie i potraktować je jako inwestycję w zdrowie pupila.
Lublin zyskał nową atrakcję turystyczną, jakiej jeszcze nie było. W samym sercu Starego Miasta otwarto Avatary Miasta – interaktywne centrum łączące legendy, historię i kryminalne zagadki. Zwiedzający mogą wejść do dwóch wyjątkowych przestrzeni: Kamienicy Legend i Kamienicy Kryminałów.
