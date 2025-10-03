Kogo zatrudniają agencje pracy - aktualne trendy i perspektywy

Przykładem wiarygodnej agencji o ugruntowanej renomie, rekrutującej pracowników różnych narodowości, jest firma Worksol. Działająca od 2009 roku, specjalizuje się w pozyskiwaniu i delegowaniu kadry z Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Ukrainy. Opinie o Worksol są pozytywne – zatrudnieni chwalą terminowe wypłaty, wsparcie w kwestiach wizowych i przyjazne warunki pracy. Worksol oferuje usługi outsourcingu, co czyni ją cenionym partnerem dla polskich przedsiębiorstw.

Nie tylko Filipiny – rosnąca popularność Azjatów

Filipińczycy to nie jedyni Azjaci, na których polscy pracodawcy zwracają uwagę. Szczególne uznanie zyskują Indonezyjczycy, znani z rzetelności, którzy często pracują w przemyśle, logistyce czy usługach. Podobnie jak inni Azjaci, ceni się ich za dyscyplinę i efektywność, a ich przybycie nabiera tempa, wypierając dawne preferencje. Worksol aktywnie rekrutuje z Indonezji, co podkreśla różnorodność ich oferty kadrowej.

Zmiana trendów: od Ukraińców po Kolumbijczyków

W ostatnich latach obserwujemy spadek masowego zatrudniania Ukraińców, spowodowany wojną na Ukrainie i ich wyjazdem do innych krajów UE, jak Niemcy, czy nawet Kanady. Konflikt wywołał masową emigrację setek tysięcy osób, tworząc luki na polskim rynku. Te miejsca zajmują Kolumbijczycy oraz migranci z innych latynoamerykańskich państw, np. Meksyku czy Peru. Wnoszą oni nowe umiejętności i zapał, uzupełniając niedobory w produkcji i usługach. Kolumbijczycy otrzymali aż 21 694 zezwolenia na pracę w I półroczu 2025 roku, co czyni ich liderem wśród nowych migrantów.

Czy Polska zmierza ku wielokulturowości?

Czy nasz kraj stanie się wielokulturowym społeczeństwem? Czas to zweryfikuje, ale nie ulega wątpliwości, że migranci napędzają rozwój polskiej gospodarki. Ich napływ wspiera wzrost PKB, wypełnia braki kadrowe i stymuluje innowacje. W lutym 2025 roku pracę w Polsce wykonywało już 1,057 mln cudzoziemców, co oznacza wzrost o 5,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Aby utrzymać ten impet, kluczowa jest przyjazna, lecz zrównoważona polityka migracyjna, zapewniająca stabilność państwa i jego postęp. Nowe przepisy z 2025 roku, w tym surowsze kary za pracę na czarno i ułatwienia online, idą w tym kierunku, łącząc otwartość z kontrolą.