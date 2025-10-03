Kogo zatrudniają agencje pracy - aktualne trendy i perspektywy

Współczesny polski rynek pracy ulega dynamicznym zmianom, a zatrudnianie pracowników spoza granic stało się kluczowym elementem naszej gospodarki. W obliczu braków kadrowych w wielu sektorach – od budownictwa, poprzez przemysł, aż po usługi i rolnictwo – polscy pracodawcy coraz częściej sięgają po rekrutację z innych krajów. Któż zatem zasila polskie firmy oprócz naszych obywateli? Ten tekst przybliża aktualne trendy w pozyskiwaniu migrantów zarobkowych, formy współpracy oraz przewidywania na przyszłość.
Najpopularniejsza forma zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej
Jednym z najczęściej stosowanych sposobów angażowania cudzoziemców w Polsce jest partnerstwo z agencjami pracy tymczasowej, działającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ten system pozwala przedsiębiorstwom na elastyczne dostosowywanie personelu do bieżących potrzeb, bez konieczności podpisywania długoterminowych umów. Dane z pierwszej połowy 2025 roku wskazują, że takie agencje odgrywają kluczową rolę w legalizacji zatrudnienia migrantów, zwłaszcza po wdrożeniu nowych zasad od czerwca 2025, które ułatwiają procedury za pośrednictwem cyfrowej platformy Praca.gov.pl. Zmodyfikowane regulacje obejmują m.in. dwuletni okres karencji dla nowo zakładanych agencji, co ma zapewnić lepszą jakość usług i silniejszą ochronę pracowników. W efekcie obcokrajowcy mogą szybciej wejść na rynek pracy, a firmy unikają biurokratycznych zawiłości.
Specjaliści z Filipin – faworyci wśród pracodawców
Oprócz Polaków, chętnie zatrudniani są fachowcy z Filipin, cenieni za zaangażowanie, lojalność i solidne umiejętności, szczególnie w produkcji, logistyce czy HoReCa. Filipińczycy stanowią znaczącą grupę migrantów ekonomicznych w Polsce, a ich liczba rośnie w świetle globalnych trendów migracyjnych. W pierwszych miesiącach 2025 roku zarejestrowano wyraźny wzrost imigrantów z Azji, którzy wypełniają luki po Ukraińcach i innych. W I półroczu 2025 roku wydano ok. 145 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, w tym 17 565 dla Filipińczyków.
Aby zilustrować rosnące znaczenie Filipin, poniżej przedstawiono wykres porównujący liczbę zezwoleń na pracę dla wybranych narodowości w I półroczu 2025 roku:
Przykładem wiarygodnej agencji o ugruntowanej renomie, rekrutującej pracowników różnych narodowości, jest firma Worksol. Działająca od 2009 roku, specjalizuje się w pozyskiwaniu i delegowaniu kadry z Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Ukrainy. Opinie o Worksol są pozytywne – zatrudnieni chwalą terminowe wypłaty, wsparcie w kwestiach wizowych i przyjazne warunki pracy. Worksol oferuje usługi outsourcingu, co czyni ją cenionym partnerem dla polskich przedsiębiorstw.
Nie tylko Filipiny – rosnąca popularność Azjatów
Filipińczycy to nie jedyni Azjaci, na których polscy pracodawcy zwracają uwagę. Szczególne uznanie zyskują Indonezyjczycy, znani z rzetelności, którzy często pracują w przemyśle, logistyce czy usługach. Podobnie jak inni Azjaci, ceni się ich za dyscyplinę i efektywność, a ich przybycie nabiera tempa, wypierając dawne preferencje. Worksol aktywnie rekrutuje z Indonezji, co podkreśla różnorodność ich oferty kadrowej.
Zmiana trendów: od Ukraińców po Kolumbijczyków
W ostatnich latach obserwujemy spadek masowego zatrudniania Ukraińców, spowodowany wojną na Ukrainie i ich wyjazdem do innych krajów UE, jak Niemcy, czy nawet Kanady. Konflikt wywołał masową emigrację setek tysięcy osób, tworząc luki na polskim rynku. Te miejsca zajmują Kolumbijczycy oraz migranci z innych latynoamerykańskich państw, np. Meksyku czy Peru. Wnoszą oni nowe umiejętności i zapał, uzupełniając niedobory w produkcji i usługach. Kolumbijczycy otrzymali aż 21 694 zezwolenia na pracę w I półroczu 2025 roku, co czyni ich liderem wśród nowych migrantów.
Czy Polska zmierza ku wielokulturowości?
Czy nasz kraj stanie się wielokulturowym społeczeństwem? Czas to zweryfikuje, ale nie ulega wątpliwości, że migranci napędzają rozwój polskiej gospodarki. Ich napływ wspiera wzrost PKB, wypełnia braki kadrowe i stymuluje innowacje. W lutym 2025 roku pracę w Polsce wykonywało już 1,057 mln cudzoziemców, co oznacza wzrost o 5,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Aby utrzymać ten impet, kluczowa jest przyjazna, lecz zrównoważona polityka migracyjna, zapewniająca stabilność państwa i jego postęp. Nowe przepisy z 2025 roku, w tym surowsze kary za pracę na czarno i ułatwienia online, idą w tym kierunku, łącząc otwartość z kontrolą.