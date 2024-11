Kury w ogrodzie - nowa moda w Polsce na woliery z siatki

Bezpieczeństwo przed drapieżnikami

Woliery z siatki chronią kury przed drapieżnikami, takimi jak lisy, kuny czy ptaki drapieżne. W Polsce, gdzie obecność drapieżników jest częsta, zabezpieczenie stada przed zagrożeniem jest kluczowe. Dobrze wykonana woliera z wytrzymałej siatki zapewnia ochronę i spokojny sen dla całej rodziny. Bo nikt nie chce rano wejść do kurnika i zorientować się że w nocy był lis i wydusił wszystkie kury.

Swoboda i dobrostan hodowanych ptaków

Kury potrzebują miejsca do grzebania w ziemi, dziobania i rozprostowywania skrzydeł. Woliera z siatki umożliwia ptakom swobodny ruch, co przyczynia się do ich dobrostanu i zdrowia. W odróżnieniu od ciasnych klatek, przestronne woliery pozwalają na bardziej naturalne zachowania, co wpływa pozytywnie na ich samopoczucie i jakość jaj. W zasadzi dla kur wystarczyłby tylko wybieg z siatki ale warto na górę założyć siatkę polietylenową – czyli typową siatkę wolierową. Jest lekka, tania a zabezpieczy przed jastrzębiami i zapobiegnie ucieczkom kur.

Wieloraki dobór konstrukcji

Siatka, z której wykonana jest woliera, jest materiałem lekkim, co pozwala na elastyczność w jej konstrukcji. Właściciele kur, bażantów i innych ptaków wolierowych mogą dostosować wielkość i kształt wybiegów do przestrzeni ogrodu oraz liczby posiadanych ptaków. Popularnym rozwiązaniem są również woliery mobilne, które można łatwo przenosić, aby zapewnić kurkom dostęp do świeżej trawy. Taką mobilną wolierę robimy z lekkiej rami z listewek obłożoną siatką polietylenową.

Ochrona roślin – wyraźne oddzielnie hodowli od warzywniaka

Kury w ogrodzie biegające luzem to nie do końca dobry pomysł - mogą rozdrapywać i dziobać warzywa i kwaity , ponieważ mają tendencję do wykopywania i zjadania sadzonek. Woliera z siatki pozwala na kontrolowanie dostępu ptaków do określonych obszarów, chroniąc w ten sposób cenne rośliny przed zniszczeniem.

Rodzaje siatek na woliery i jak wybrać najlepszą?

Na rynku dostępne są różne rodzaje siatek na woliery, co pozwala na dobranie odpowiedniego modelu do indywidualnych potrzeb hodowcy. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów.