Legowisko dla psa — kompletny przewodnik dla odpowiedzialnych opiekunów

Jakie typy legowisk można znaleźć na rynku

Oferta producentów jest dziś bardzo szeroka. W zależności od potrzeb i charakteru psa można wybierać spośród różnych rozwiązań:

Legowiska ortopedyczne — stworzone głównie dla seniorów i psów dużych ras. Wypełnienie z pianki memory foam dopasowuje się do ciała, zmniejsza nacisk na stawy i wspiera kręgosłup. To najlepszy wybór dla zwierząt z dysplazją czy chorobami zwyrodnieniowymi.

Poduchy i materace — uniwersalne i mobilne, można je przenosić z pokoju do pokoju albo zabrać w podróż. Są lekkie, a jednocześnie komfortowe, choć mniej trwałe przy bardzo dużych psach.

Kanapy i sofy dla psów — z podwyższonymi bokami, które dają psu możliwość oparcia głowy i poczucie otulenia. To typ szczególnie ceniony przez psy średnie i duże, które lubią spać na boku.

Budki i norki — sprawdzają się przy małych rasach i psach lękliwych. Zapewniają zaciszne schronienie i redukują ilość bodźców, dlatego dobrze wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

Legowiska sezonowe — na lato dostępne są maty chłodzące i przewiewne posłania, a na zimę wersje ocieplane futrem lub grubą tkaniną, które izolują od podłoża.

Dobór rozmiaru — częsty błąd opiekunów

Jednym z najczęstszych błędów przy zakupie legowiska jest wybór złego rozmiaru. Zbyt małe posłanie ogranicza psa, zmusza do przyjmowania nienaturalnych pozycji i wywołuje dyskomfort. Zbyt duże natomiast nie daje poczucia intymności i „otulenia”, które psy bardzo lubią.

Aby uniknąć problemów, należy zmierzyć psa w pozycji leżącej — od czubka nosa do nasady ogona — a następnie dodać około 15–20 cm zapasu. Dzięki temu pupil będzie mógł swobodnie się rozciągnąć, obrócić i zmieniać pozycję.

Materiały i higiena legowiska

Dobre legowisko to nie tylko odpowiedni kształt i rozmiar, ale również materiały, z których zostało wykonane. Warto wybierać tkaniny odporne na zabrudzenia, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Bardzo ważny jest zdejmowany pokrowiec, który można wyprać w pralce — to gwarancja higieny i świeżości.

Wypełnienie powinno być sprężyste, nie zapadające się i odporne na odkształcenia. Wysokiej jakości pianka lub kulka silikonowa to rozwiązania, które sprawdzają się na lata. Dla psów z alergiami polecane są materiały hipoalergiczne, które nie gromadzą kurzu ani roztoczy.

Regularne czyszczenie legowiska to podstawa — nie tylko ze względów higienicznych, ale również zdrowotnych. Brudne posłanie może być siedliskiem bakterii, grzybów i pasożytów.

Gdzie najlepiej ustawić legowisko?

Miejsce, w którym znajdzie się posłanie, ma ogromny wpływ na to, czy pies będzie z niego korzystał. Najlepszym wyborem jest spokojny kąt w salonie lub sypialni, z dala od przeciągów i hałasu. Pies powinien mieć możliwość obserwowania domowników, ale jednocześnie czuć, że ma własny azyl.

Unikaj stawiania legowiska przy kaloryferze, w bezpośrednim słońcu czy w przejściowych miejscach domu. Psy potrzebują miejsca stabilnego, w którym czują się pewnie i komfortowo.

Legowisko dopasowane do etapu życia psa

Potrzeby psa zmieniają się wraz z wiekiem i stanem zdrowia.

Szczeniaki potrzebują legowisk odpornych na gryzienie i łatwych do czyszczenia, ponieważ w początkowym okresie często zdarzają się „wypadki higieniczne”.

Dorosłe psy stawiają przede wszystkim na komfort i trwałość. Tu liczą się materiały i wypełnienie, które nie odkształca się zbyt szybko.

Seniorzy potrzebują posłań ortopedycznych, które redukują nacisk na stawy i mięśnie oraz pomagają w łatwiejszym wstawaniu.

Najczęstsze błędy przy wyborze legowiska

Za mały rozmiar — pies nie ma możliwości wygodnego ułożenia się. Brak pokrowca do prania — utrudnia utrzymanie higieny. Zbyt cienkie wypełnienie — szybko się ugniata i przestaje spełniać funkcję ochronną. Złe ustawienie legowiska — przeciągi, hałas czy ciągły ruch domowy zniechęcają psa. Kierowanie się wyglądem — estetyczne legowisko nie zawsze jest wygodne i praktyczne.

Jak dbać o legowisko na co dzień

Aby legowisko służyło przez lata, należy o nie regularnie dbać. Pokrowiec warto prać raz w tygodniu lub częściej, jeśli pies gubi dużo sierści. Wypełnienie należy co jakiś czas przewietrzyć i sprawdzić, czy nie zbija się w grudki. Przy psach z alergiami konieczne jest częstsze pranie w wyższych temperaturach. Dobrą praktyką jest posiadanie dwóch pokrowców na zmianę.

Sezonowość legowiska — lato i zima

Latem psy potrzebują przewiewnych tkanin i chłodzących wkładów, które ułatwią regulację temperatury ciała. Zimą natomiast szczególnie psy krótkowłose lub wrażliwe na chłód docenią legowiska ocieplane futrem, polarem czy grubą tkaniną. Warto więc mieć dwa warianty — letni i zimowy — które pozwolą psu czuć się dobrze przez cały rok.

Źródła: