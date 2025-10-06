Maestrella – ser mozzarella dla mistrzów kuchni

Marka maestrella działa w wielu krajach i jest ceniona przez szefów kuchni oraz pizzaioli za jakość i niezawodność. W niniejszym artykule przybliżę najważniejsze linie produktów Maestrella, ich cechy, zastosowania kulinarne oraz wskazówki, które pomogą Ci wybrać odpowiedni ser do Twoich dań.

Linie produktowe Maestrella i ich charakterystyka

1. Produkty profesjonalne dla gastronomii

Dla restauracji, pizzerii i hoteli Maestrella oferuje kilka wariantów mozzarelli – w postaci wiórek, kostek, bloków oraz elementów mrożonych.

Mozzarella 47% Fat Shredded (chłodzona)

Ten wariant charakteryzuje się równomiernym topleniem bez nadmiernego przyrumienienia. Produkt jest bez laktozy i odpowiedni dla wegetarian. Idealny do pieców pracujących w temperaturze 235–255 °C.

Mozzarella 40% Fat Shredded (chłodzona)

Lekkość i równomierne zabarwienie to główne atuty tej wersji. Doskonała tam, gdzie oczekujemy dekoracyjnego efektu z lekkim złoceniem.

Mozzarella 47% Fat Diced Frozen

Kostki mozzarelli w wersji mrożonej – wygodne do stosowania w farszach, zapiekankach czy daniach wymagających równomiernego rozłożenia sera.

Mozzarella 45% Fat Shredded Frozen

Wersja mrożona wiórków, zaprojektowana do pieców taśmowych – dobrze się rozkłada i topi z delikatnym zabarwieniem.

Mozzarella 45% Fat Cylinder (chłodzona)

Produkt w formie cylindra, który można kroić lub ścierać – świetny do dań na zimno, sałatek czy kanapek, ale też do pizzy i zapiekanek.

Mozzarella 40% Fat Block (chłodzona)

Blok mozzarelli do krojenia lub ścierania – wszechstronny wariant dla profesjonalnych kuchni.

2. Linia domowa – „Home Cooker”

Dla konsumentów domowych Maestrella oferuje opakowanie 150 g mozzarelli w formie wiórek, chłodzonej, gotowej do użycia.

Produkt ten charakteryzuje się prostym składem, równomiernym topnieniem, kremową strukturą oraz praktycznym formatem, który zapobiega marnowaniu żywności.

Ten wariant jest idealny do codziennych zastosowań – pizzy domowej, zapiekanek, makaronów czy sałatek z mozzarellą.

Zastosowania kulinarne: jak wykorzystać Maestrella w praktyce

Produkty Maestrella świetnie nadają się do klasycznych dań włoskich oraz kreatywnych wariacji kulinarnych. Oto kilka inspiracji:

Scacciata z brokułami i mozzarellą

Tradycyjna potrawa, w której mozzarella dodaje wilgotności, kremowej konsystencji i delikatnego smaku.

Arancini (kulki ryżowe z mozzarellą)

Mozzarella idealnie sprawdza się jako wypełnienie ryżowych kulek, tworząc efekt ciągnącego się sera w środku.

Pizza, zapiekanki, lasagne, gratiny

W każdej z tych aplikacji ser Maestrella zapewnia doskonałe rozciąganie, równomierne topnienie i apetyczny wygląd potrawy.

Potrawy zimne i sałatki

Wersje cylindryczne i blokowe można kroić i dodawać do sałatek czy kanapek, zachowując świeżość i smak mozzarelli.

Dlaczego warto wybrać ser Maestrella?

Wysoka jakość i kontrola produkcji

Maestrella wykorzystuje mleko pochodzące od sprawdzonych dostawców, dbając o rygorystyczną kontrolę jakości. Prosty skład

W produktach znajdziemy wyłącznie podstawowe składniki, bez zbędnych dodatków i konserwantów. Świetne właściwości podczas pieczenia

Produkty rozpuszczają się równomiernie, ciągną się i nie przypalają – nawet w wysokiej temperaturze. Różnorodność wariantów

Oferta obejmuje zarówno rozwiązania dla profesjonalnej gastronomii, jak i wygodne produkty dla konsumentów domowych. Certyfikaty jakości

Produkty są dostępne w wariantach bez laktozy i przyjaznych dla wegetarian.

Podsumowanie

Maestrella to marka oferująca szeroką gamę produktów serowych, które spełniają oczekiwania zarówno profesjonalnych kucharzy, jak i domowych pasjonatów gotowania. Różnorodność form – od wiórek, przez kostki, aż po bloki i cylindry – sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt do swoich potrzeb. Wysoka jakość, naturalny skład i doskonałe właściwości podczas pieczenia czynią mozzarellę Maestrella niezastąpionym składnikiem w kuchni.