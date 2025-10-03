Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Rok 2025 przynosi istotne zmiany w przepisach regulujących status prawny i warunki zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Dla setek tysięcy osób, które związały swoją przyszłość z naszym regionem, oznacza to konieczność dopełnienia nowych formalności. W tym przewodniku Dziennik Wschodni wyjaśnia kluczowe zmiany dotyczące kart pobytu, podatków i wymogów finansowych, aby pomóc przejść przez ten proces bez zbędnego stresu.
Zmiany w legalizacji pobytu i pozwoleniach na pracę: na co trzeba się przygotować?
Najważniejszą zmianą na 2025 rok jest stopniowe odchodzenie od uproszczonych procedur wynikających ze specustawy na rzecz ogólnych przepisów o cudzoziemcach.
Osoby planujące dłuższy pobyt muszą teraz składać wnioski o kartę czasowego pobytu na standardowych zasadach, najczęściej w oparciu o pracę. Proces został w pełni zdigitalizowany i odbywa się wyłącznie przez portal mos.cudzoziemcy.gov.pl.
Aby wniosek został przyjęty, niezbędne jest przygotowanie kompletnego zestawu cyfrowych dokumentów. Błędy na tym etapie są najczęstszą przyczyną przedłużania się postępowania. Lista kluczowych dokumentów do wniosku elektronicznego:
- Skan wszystkich zapisanych stron paszportu zagranicznego.
- Aktualna umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło.
- Załącznik nr 1 do wniosku, wypełniony i podpisany przez pracodawcę.
- Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (np. druk ZUS RCA).
- Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
W całym procesie kluczowa jest współpraca z pracodawcą, który musi dostarczyć poprawnie wypełniony Załącznik nr 1. Należy upewnić się, że dane w dokumencie zgadzają się ze stanem faktycznym (stanowisko, wynagrodzenie). Wszelkie opóźnienia lub błędy ze strony pracodawcy mogą bezpośrednio wpłynąć na wynik sprawy, dlatego warto utrzymywać z nim regularny kontakt i proaktywnie monitorować status wniosku online.
Zmianom ulegają także przepisy dotyczące zatrudnienia na podstawie "powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy". Choć procedura zostaje, będzie ściślej kontrolowana. Pracodawca będzie zobowiązany do ponownego zgłoszenia pracownika w przypadku istotnej zmiany warunków umowy, np. wynagrodzenia. Brak takiego zgłoszenia może skutkować przerwaniem ciągłości zatrudnienia, co negatywnie wpłynie na proces legalizacji pobytu.
Podatki i ZUS dla obywateli Ukrainy w 2025 roku: kluczowe terminy i nowe obowiązki
Każda osoba legalnie pracująca w Polsce podlega obowiązkowi podatkowemu. Dla obywateli Ukrainy z rezydencją podatkową w Polsce (pobyt powyżej 183 dni) kluczowe staje się więc rozliczenie rocznego zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2025, na co ostateczny termin upłynie 30 kwietnia 2026 roku.Najwygodniejszą formą rozliczenia jest usługa "Twój e-PIT" dostępna na platformie e-Urząd Skarbowy. Choć system automatycznie przygotowuje wstępne zeznanie, już teraz warto gromadzić dokumenty i sprawdzać, z jakich ulg będzie można skorzystać, aby je uwzględnić i potencjalnie obniżyć podatek.
Należy pamiętać, że brak złożenia deklaracji PIT w terminie jest traktowany jako wykroczenie skarbowe. Może to skutkować nałożeniem mandatu karnego, a w skrajnych przypadkach nawet grzywny. Co więcej, potwierdzenie rozliczenia podatkowego jest często jednym z dokumentów wymaganych przez urzędy przy analizie wniosków pobytowych, więc zaniedbanie tego obowiązku może skomplikować przyszłą legalizację.
Najpopularniejsze ulgi podatkowe, z których można skorzystać:
- Ulga na dziecko (prorodzinna). Przysługuje na każde małoletnie dziecko.
- Ulga na internet. Możliwość odliczenia wydatków za domowy internet (do 760 zł).
- Ulga rehabilitacyjna. Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Darowizny. Możliwość odliczenia darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego.
Kwestia składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest równie istotna. Pracownicy na umowie o pracę mają składki (emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne) odprowadzane przez pracodawcę. Zapewnia to dostęp do publicznej opieki zdrowotnej oraz buduje przyszłą emeryturę. Warto regularnie monitorować stan swojego konta na platformie PUE ZUS, aby mieć pewność, że pracodawca dopełnia wszystkich obowiązków.
Wymóg stabilności finansowej przy składaniu wniosków: jak dokumentować dochody i zarządzać budżetem?
Jednym z kluczowych wymogów przy ubieganiu się o kartę czasowego pobytu jest udokumentowanie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu. W 2025 roku urzędy wojewódzkie bardzo skrupulatnie weryfikują ten warunek. Cudzoziemiec musi udowodnić, że jego miesięczny dochód po odliczeniu kosztów zamieszkania jest wyższy niż próg dochodowy pomocy społecznej, czyli ponad 800 zł na osobę w rodzinie.
Szczególną uwagę urzędy przywiązują do formy zatrudnienia. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest postrzegana jako najstabilniejsze źródło dochodu. W przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło) konieczne może być przedstawienie dowodów na dłuższą i regularną współpracę, np. wyciągów bankowych z dłuższego okresu (nawet 12 miesięcy) oraz oświadczenia od zleceniodawcy o zamiarze kontynuacji współpracy.
Akceptowane dokumenty potwierdzające dochód:
- Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna z określonym wynagrodzeniem.
- Aktualne zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu od pracodawcy.
- Wyciągi z konta bankowego potwierdzające regularne wpływy za ostatnie 3-6 miesięcy.
- Zeszłoroczne zeznanie podatkowe (PIT-37) z potwierdzeniem złożenia.
Staranne zarządzanie domowym budżetem jest więc kluczowe. Dla wielu Ukraińców, dostosowujących się do życia w nowym kraju, pomocne mogą okazać się znane im narzędzia. W nagłych sytuacjach, gdy potrzebne jest szybkie wsparcie budżetu na pokrycie nieplanowanych wydatków, które mogłyby zachwiać wymaganą stabilnością finansową, niektórzy sięgają po rozwiązania dostępne na ich rodzimym rynku, takie jak кредит онлайн на будь-яку карту, serwis oferujący szybkie wsparcie finansowe online.
Należy jednak pamiętać, że tego typu narzędzia to rozwiązania doraźne, a dla urzędu kluczowe jest długoterminowe i udokumentowane potwierdzenie stabilności dochodów. Dlatego to właśnie prawidłowe i konsekwentne dokumentowanie swojego głównego źródła zarobków pozostaje absolutnym fundamentem pozytywnej decyzji w sprawie pobytu.