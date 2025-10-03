Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Zmiany w legalizacji pobytu i pozwoleniach na pracę: na co trzeba się przygotować?

Najważniejszą zmianą na 2025 rok jest stopniowe odchodzenie od uproszczonych procedur wynikających ze specustawy na rzecz ogólnych przepisów o cudzoziemcach.

Osoby planujące dłuższy pobyt muszą teraz składać wnioski o kartę czasowego pobytu na standardowych zasadach, najczęściej w oparciu o pracę. Proces został w pełni zdigitalizowany i odbywa się wyłącznie przez portal mos.cudzoziemcy.gov.pl.

Aby wniosek został przyjęty, niezbędne jest przygotowanie kompletnego zestawu cyfrowych dokumentów. Błędy na tym etapie są najczęstszą przyczyną przedłużania się postępowania. Lista kluczowych dokumentów do wniosku elektronicznego:

Skan wszystkich zapisanych stron paszportu zagranicznego.

Aktualna umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło.

Załącznik nr 1 do wniosku, wypełniony i podpisany przez pracodawcę.

Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (np. druk ZUS RCA).

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

W całym procesie kluczowa jest współpraca z pracodawcą, który musi dostarczyć poprawnie wypełniony Załącznik nr 1. Należy upewnić się, że dane w dokumencie zgadzają się ze stanem faktycznym (stanowisko, wynagrodzenie). Wszelkie opóźnienia lub błędy ze strony pracodawcy mogą bezpośrednio wpłynąć na wynik sprawy, dlatego warto utrzymywać z nim regularny kontakt i proaktywnie monitorować status wniosku online.

Zmianom ulegają także przepisy dotyczące zatrudnienia na podstawie "powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy". Choć procedura zostaje, będzie ściślej kontrolowana. Pracodawca będzie zobowiązany do ponownego zgłoszenia pracownika w przypadku istotnej zmiany warunków umowy, np. wynagrodzenia. Brak takiego zgłoszenia może skutkować przerwaniem ciągłości zatrudnienia, co negatywnie wpłynie na proces legalizacji pobytu.

Podatki i ZUS dla obywateli Ukrainy w 2025 roku: kluczowe terminy i nowe obowiązki

Każda osoba legalnie pracująca w Polsce podlega obowiązkowi podatkowemu. Dla obywateli Ukrainy z rezydencją podatkową w Polsce (pobyt powyżej 183 dni) kluczowe staje się więc rozliczenie rocznego zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2025, na co ostateczny termin upłynie 30 kwietnia 2026 roku.Najwygodniejszą formą rozliczenia jest usługa "Twój e-PIT" dostępna na platformie e-Urząd Skarbowy. Choć system automatycznie przygotowuje wstępne zeznanie, już teraz warto gromadzić dokumenty i sprawdzać, z jakich ulg będzie można skorzystać, aby je uwzględnić i potencjalnie obniżyć podatek.

Należy pamiętać, że brak złożenia deklaracji PIT w terminie jest traktowany jako wykroczenie skarbowe. Może to skutkować nałożeniem mandatu karnego, a w skrajnych przypadkach nawet grzywny. Co więcej, potwierdzenie rozliczenia podatkowego jest często jednym z dokumentów wymaganych przez urzędy przy analizie wniosków pobytowych, więc zaniedbanie tego obowiązku może skomplikować przyszłą legalizację.