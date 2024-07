Rozszerzanie diety dziecka – co warto wiedzieć?

Niemniej faktem jest, że rozszerzanie diety u dziecka to konieczność, która wynika nie tylko z potrzeby dostarczenia maluchowi odpowiedniej ilości substancji odżywczych, których zaczyna brakować w mleku. Pozostaje pytanie: od czego najlepiej zacząć rozszerzanie diety i o czym pamiętać podczas tego ważnego procesu?

Rozszerzenie diety stanowi w pewnym sensie dostosowanie się do rozwoju dziecka pod kątem ruchowym i metabolicznym; maluch zaczyna rozwijać odruchy takie jak żucie, połykanie czy gryzienie. Zmiany są więc kluczowe w życiu każdego maluszka. Zazwyczaj rozszerzenie diety rozpoczyna się między 6 a 7 miesiącem życia, gdy dziecko zaczyna wykazywać pełną gotowość. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, nie należy podawać pokarmów innych niż mleko przed 6. miesiącem życia dziecka. Zdrowe, donoszone niemowlęta właśnie w szóstym miesiącu życia zaczynają wykazywać zdolność przyjmowania posiłków stałych; potwierdzają to rozwinięte nerki oraz przewód pokarmowy. Z czasem maluch zyskuje umiejętność siedzenia z podparciem, osiąga dojrzałość neurologiczną, a także zanika u niego odruch wypychania ciał obcych z ust, który stanowi utrudnienie dla karmienia pokarmem innym niż mleko matki we wcześniejszym okresie.

Kilka wskazówek dotyczących rozszerzania diety niemowlaka – na co się przygotować?

Współcześnie nie ma jednej ustalonej kolejności wprowadzania pokarmów uzupełniających do rozszerzania diety. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że u dzieci akceptacja smaku słodkiego rozwija się znacznie szybciej niż któregokolwiek innego – z tego względu zaleca się rozpocząć od warzyw. Każdy nowy pokarm warto wprowadzać stopniowo, aby wychwycić ewentualne nietolerancje lub alergie. Istotne jest, że to dziecko decyduje o tym, ile zje. Zadaniem rodzica jest wybór oraz proponowanie nowych produktów. Nie należy zwlekać z wprowadzaniem mięsa oraz ryb, a także nie obawiać się jajek, które stanowią doskonałe źródło tłuszczu, kalorii, witamin oraz żelaza.

Rozszerzanie diety to proces, który wymaga czasu. Pod żadnym pozorem nie powinno się o tym zapominać – do roku mleko stanowi główny pokarm maluszka. Stopniowo wprowadzane nowości nie zastępują posiłków mlecznych, a jedynie stanowią urozmaicenie. Półroczne dziecko nie będzie najadać się zupkami ani warzywami: z początku ledwie skosztuje posiłku, bawiąc się, dotykając i odkrywając nowe smaki przy pomocy różnych zmysłów. Nie ma sensu sugerować się opowieściami koleżanek z pracy, które mają dzieci w tym samym wieku, jedzące więcej posiłków stałych niż mlecznych – przede wszystkim należy dać swojemu dziecku czas i pozwolić mu odkrywać świat smaków w swoim tempie, na swój sposób.

Równie ciekawy okazuje się kontekst pokarmów potencjalnie alergizujących. Wielu rodziców wzbrania się przed podawaniem swoim dzieciom krowiego mleka, jajek, ryb czy orzeszków, traktując je, niczym wyzwalacze alergii. Trzeba wiedzieć, że unikanie czy odraczanie ich wprowadzenia w żaden sposób nie zmniejsza ryzyka alergii. Istnieje jednak kilka wyjątków dotyczących wieku, w którym powinno się włączyć niektóre posiłki do diety. Tym sposobem, pełne mleko krowie (jako główny posiłek) oraz miody powinny być podane dopiero po 12 miesiącu życia, natomiast mleko ryżowe po około 4-5 roku życia. Najbardziej podzielone są zdania w kwestii grzybów leśnych – niektórzy specjaliści uważają, że powinno się je podawać dopiero po 6 roku życia, w momencie gdy inni protestują i wydłużają ten okres aż do 12 roku życia.

Rozszerzanie diety stanowi niezwykle indywidualną kwestię, jednak w każdym przypadku warto wyposażyć się w kilka gadżetów, które mogą przydać się podczas podróży kulinarnej z maluchem. Sprawdź, o czym konkretnie mówimy!

Poznaj akcesoria przydatne do rozszerzania diety!

