Sztabki czy monety? Jak inwestować w złoto?

Złoto inwestycyjne – sztabki i monety

Zarówno sztabki, jak i monety bulionowe są złotem inwestycyjnym. Każda z nich posiada określoną próbę, Najczęściej to 999,9, co oznacza czyste złoto, bez domieszek innych metali.

Z inwestycyjnego punktu widzenia nie ma istotnej różnicy między sztabkami i monetami – różni je jedynie forma. W przypadku złota inwestycyjnego cena zależy przede wszystkim od rynkowej wartości kruszcu zawartego w produkcie. Niewielki wpływ mają tu takie czynniki jak marża sprzedawcy czy koszty wytworzenia. Zwykle monety są nieco droższe ze względu na wyższy koszt produkcji (m.in. z uwagi na szczegółowo zdobione).

Zarówno sztabki jak i monety są dostępne w różnych gramaturach. To z kolei pozwala zainwestować w nie inwestorom niezależnie od budżetu czy potrzeb inwestycyjnych.

Sztabki i monety – co wybrać?

Sztabki to najbardziej klasyczna forma inwestowania w złoto. Dostępne są w wielu rozmiarach – od sztabek o masie połowy grama (w październiku 2025 w cenie około 300 zł), aż po sztabki kilogramowe (około 460 000 zł) i większe.