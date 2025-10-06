Sztabki czy monety? Jak inwestować w złoto?

Fizyczne złoto inwestycyjne jest chętnie wybierane przez inwestorów w celu ochrony wartości kapitału w czasie i dywersyfikacji portfela. Jest dostępne w dwóch formach – sztabek i monet bulionowych. Czy istnieje między nimi istotna różnica, czym się kierować przy zakupie i jakie wyroby można kupić współcześnie?
Złoto inwestycyjne – sztabki i monety
Zarówno sztabki, jak i monety bulionowe są złotem inwestycyjnym. Każda z nich posiada określoną próbę, Najczęściej to 999,9, co oznacza czyste złoto, bez domieszek innych metali.
Z inwestycyjnego punktu widzenia nie ma istotnej różnicy między sztabkami i monetami – różni je jedynie forma. W przypadku złota inwestycyjnego cena zależy przede wszystkim od rynkowej wartości kruszcu zawartego w produkcie. Niewielki wpływ mają tu takie czynniki jak marża sprzedawcy czy koszty wytworzenia. Zwykle monety są nieco droższe ze względu na wyższy koszt produkcji (m.in. z uwagi na szczegółowo zdobione).
Zarówno sztabki jak i monety są dostępne w różnych gramaturach. To z kolei pozwala zainwestować w nie inwestorom niezależnie od budżetu czy potrzeb inwestycyjnych.
Sztabki i monety – co wybrać?
Sztabki to najbardziej klasyczna forma inwestowania w złoto. Dostępne są w wielu rozmiarach – od sztabek o masie połowy grama (w październiku 2025 w cenie około 300 zł), aż po sztabki kilogramowe (około 460 000 zł) i większe.
Monety bulionowe pełnią tę samą funkcję co sztabki, jednak wyróżnia je szczegółowy wzór i forma nawiązująca do wielowiekowej tradycji menniczej. Sztabki zwykle nie zawierają zdobień, choć nie jest to regułą. Słynne, produkowane od dziesięcioleci i rozpoznawalne na całym świecie monety bulionowe to na przykład:
- Krugerrand (RPA),
- Wiedeński Filharmonik (Austria),
- Kanadyjski Liść Klonowy (Kanada),
- Amerykański Orzeł (USA).
Monety dostępne są w różnych gramaturach – od ułamków uncji (np. 1/4, 1/25 oz) po pełną uncję trojańską (1 oz, czyli 31,1 g). Moneta jednouncjowa kosztuje w październiku 2025 roku około 14 500 zł.
Gdzie bezpiecznie kupić złoto inwestycyjne?
Złoto najlepiej kupować od profesjonalnych inwestorów zajmujących się sprzedaż i skupem metali inwestycyjnych. Przykładem takiego sprzedawcy jest ASCOIN (https://ascoin.pl), który prowadzi stacjonarne salony sprzedaży w Warszawie i Rzeszowie oraz sklep internetowy z bezpieczną wysyłką (wybrane produkty są wysyłane w 24 godziny od złożenia zamówienia). ASCOIN dysponuje zezwoleniem NBP nr 17401 na handel złotem i platyną dewizową.
Zarówno w przypadku sztabek jak i monet, warto wybierać rozpoznawalnych producentów, którzy cieszą się renomą inwestorów. Dobrym wyborem będą sztabki z akredytacją LBMA (np. Valcambi Suisse, PAMP) i monety pochodzące ze znanych mennic, z długotrwałą tradycją (np. The Perth Mint).
Niezależnie od tego, czy wybierzesz sztabki, czy monety – inwestowanie w złoto to decyzja, która pozwala zabezpieczyć kapitał i chronić oszczędności w niepewnych czasach.