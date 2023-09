Uniwersytet Medyczny gotowy na święto nauki

Uniwersytet Medyczny startuje w tegorocznym wydarzeniu z ważną misją.

- Celem jest zapoznanie ludzi z nauką i rozkochanie ich w tej nauce. Chodzi o to, żeby głównie młodzi ludzie byli ciekawi świata i zaczęli zadawać sobie pytania. Jeśli to osiągniemy, to problem z innowacyjnością, o którą walczymy na uczelniach i w zakładach pracy będzie częściowo rozwiązany. Mamy różne projekty, które pokazują bardzo ważne problemy społeczne – mówi prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka, prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Każdy z sześciu wydziałów uniwersytetu ma do zaoferowania własną ofertę. Większość z nich wykorzysta festiwal, żeby uświadamiać ludzi o potrzebie badań i zadbania o zdrowie. W programie UM znalazło się łącznie ponad 440 projektów. Każdy z nich na różny sposób ma popularyzować naukę.

- Wydział Nauk o Zdrowiu będzie kładł nacisk na regularne badania i zdrowy styl życia. Oprócz profilaktyki różnych chorób takich jak rak piersi, bardzo ważna jest również ta dotycząca zdrowia psychicznego. Opieka psychiatryczna dzieci jest niewystarczająca. Mamy również prezentacje w formie wykładów czy webinarów, na których będziemy mówić o ważnych chorobach cywilizacyjnych. Mam na myśli padaczkę, chorobę Alzheimera czy depresję. Będziemy mówić o diagnostyce i sposobach na uchronienie się przed zachorowaniem– dodaje profesor Dudka.

Oprócz ważnej misji edukowania, uniwersytet oferuje także kreatywne projekty, które idealnie pokazują jak uczyć się poprzez zabawę. Wydział Lekarski proponuje zbudowanie razem z chętnymi modelu DNA i rozwiązywanie zagadek kodu genetycznego. Na Wydziale Biomedycznym uczniowie klas V-VIII wezmą udział w warsztacie „Roztwory i spółka”. Podczas projektu wyczarują złoty deszcz, wyprodukują smoczą krew, pastę do zębów dla słoni i odliczą czas zegarem chemicznym. Na Wydziale Farmaceutycznym seniorzy wykonają pachnące mydełka i zawieszki do szafy, a młodzież weźmie udział w warsztatach mikroskopowych. W laboratorium chemicznym zaprezentowane będą efektowne reakcje chemiczne, a na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym odbędą się warsztaty, które pomogą oswoić się z lękiem przed dentystą.

- Na spotkaniach przygotowanych przez Wydział Lekarsko-Dentystyczny zyskacie dużą dawkę cennej wiedzy zaaplikowanej w bezbolesny, ciekawy i przystępny sposób przez osoby, które „zęby zjadły” na stomatologii. Znajdzie się również coś dla wielbicieli zdrowego trybu życia i pasjonatów zielarstwa. W trakcie spaceru w Ogrodzie Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego uczestnicy dowiedzą się, jak uprawiać i pielęgnować zioła, a także skomponują własne mieszanki ziołowe o różnorodnych właściwościach leczniczych oraz herbatki, które zabiorą ze sobą do domu. Wydział Nauk Medycznych oferuje z kolei sporo projektów skierowanych do osób dorosłych, czyli nauczycieli, rodziców, dziadków. Na szczególną uwagę zasługuje „Fiku miku na kocyku, ciało obce w oskrzeliku, czyli pierwsza pomoc w zadławieniach u dzieci” - zachęca dr Monika Jakubiak - Hulicz, koordynatorka Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Medycznym.

- Pasjonaci broni będą mogli uzupełnić swoją wiedzę na warsztatach „Broń palna i skutki jej działania” prowadzonych przez specjalistów z Zakładu Medycyny Sądowej. Dzięki projektom organizowanym na Wydziale Biomedycznym dowiemy się, że dostępność nowoczesnych leków i terapii zawdzięczamy nie tylko naukowcom, ale również zwierzętom laboratoryjnym, w tym niepozornej rybce Danio. Odpowiemy na pytanie „Czy ryba może mieć cukrzycę” i jak rybka Danio może pomóc w diagnostyce oraz leczeniu tego schorzenia – dodaje koordynatorka.

Lubelski Festiwal Nauki rozpocznie się 18 września i potrwa przez tydzień. W trakcie tych dni, każdy z wydziałów Uniwersytetu Medycznego zaproponuje wiele wyjątkowych wydarzeń. Festiwal zwieńczy Lubelski Piknik Naukowy na Targach Lublin, 23 września.

Uniwersytet Medyczny jednak na tym nie skończy. Po raz pierwszy w tym roku, Centrum Transferu Wiedzy UM organizuje warsztaty dla szkół ponadpodstawowych. W 48 placówkach w województwie lubelskim, uczniowie dowiedzą się dlaczego warto się uczyć oraz być aktywnym i przedsiębiorczym. W ten sposób UMLub przedłuży Święto Nauki aż do stycznia 2024 roku.