Wysoka prolaktyna a tycie. Czy to możliwa przyczyna nadwagi?

Czym jest prolaktyna i kiedy jej poziom jest zbyt wysoki?

Prolaktyna to hormon wytwarzany głównie przez przysadkę mózgową. Choć kojarzy się przede wszystkim z laktacją, jej rola w organizmie jest znacznie szersza. Wpływa m.in. na gospodarkę hormonalną, tempo przemiany materii oraz funkcjonowanie układu odpornościowego.

Podwyższony poziom prolaktyny, czyli hiperprolaktynemia, może mieć różne przyczyny. Do najczęstszych należą przewlekły stres, niektóre leki (np. przeciwdepresyjne czy nasenne), niedoczynność tarczycy, PCOS oraz obecność gruczolaka przysadki. Aby potwierdzić rozpoznanie, konieczne jest wykonanie badań krwi.

Czy zaburzenia hormonalne utrudniają odchudzanie?

Choć prolaktyna nie jest hormonem bezpośrednio odpowiedzialnym za tycie, jej nadmiar może wpływać na masę ciała w sposób pośredni. Wysoka prolaktyna zaburza gospodarkę hormonalną – obniża poziom estrogenów, testosteronu i hormonów tarczycy, co może prowadzić do spowolnienia metabolizmu. U części osób pojawia się również zwiększony apetyt, szczególnie na produkty bogate w węglowodany, co dodatkowo utrudnia kontrolę wagi.

Nadmierna ilość prolaktyny może też sprzyjać zatrzymywaniu wody w organizmie, co powoduje wzrost masy ciała, który nie jest związany z odkładaniem tkanki tłuszczowej. U kobiet często współwystępują zaburzenia miesiączkowania czy zespół policystycznych jajników (PCOS), które dodatkowo sprzyjają tyciu i utrudniają utrzymanie prawidłowej masy ciała. Wysoka prolaktyna a tycie to zatem zależność, która bywa złożona i niejednoznaczna, stąd też każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia.

Co zrobić, gdy podejrzewasz związek między wagą a prolaktyną?

Jeśli waga rośnie, mimo braku zmian w diecie i stylu życia, warto wykonać oznaczenie poziomu prolaktyny. To proste badanie krwi pozwala ocenić, czy za zmianami masy ciała stoją zaburzenia hormonalne.

Po otrzymaniu wyników warto skonsultować się z lekarzem endokrynologiem, który oceni, czy poziom prolaktyny rzeczywiście jest zbyt wysoki i wskaże, co może być tego przyczyną. W zależności od diagnozy możliwe jest wdrożenie leczenia farmakologicznego lub terapii ukierunkowanej na usunięcie czynnika wywołującego hiperprolaktynemię.

Równolegle dobrze jest zadbać o styl życia: ograniczyć stres, zapewnić sobie odpowiednią ilość snu i wprowadzić regularną aktywność fizyczną. W wielu przypadkach korzystne efekty przynosi również dieta przeciwzapalna – oparta na produktach bogatych w błonnik, o niskim indeksie glikemicznym, które wspierają równowagę hormonalną i ułatwiają kontrolę masy ciała.