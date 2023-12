Prawo, będące fundamentem porządku społecznego, jest nie tylko zbiorem reguł, ale także dynamicznym systemem, który ewoluuje w odpowiedzi na zmieniające się realia i potrzeby społeczeństwa. W dzisiejszym artykule skupimy się na jednym z kluczowych aspektów prawa administracyjnego, który dotyka wielu mieszkańców naszego regionu – na wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę.

W dziedzinie prawa budowlanego, pozwolenie na budowę stanowi kluczowy dokument, umożliwiający realizację inwestycji budowlanych. Jest to decyzja administracyjna, podlegająca zasadom określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.) oraz ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.Zgodnie z art. 16 par. 1 k.p.a., decyzje administracyjne, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, nabierają charakteru ostateczności. Niemniej jednak istnieje możliwość wznowienia postępowania w wyjątkowych sytuacjach, co pozwala na ponowne rozpatrzenie sprawy, nawet jeśli została ona już zakończona decyzją ostateczną.

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę może nastąpić, np. gdy ujawnią się nowe okoliczności lub dowody, które nie były znane w momencie wydawania decyzji, lub gdy w procesie wydawania decyzji doszło do naruszeń proceduralnych. Takie działanie jest niezbędne do zapewnienia sprawiedliwości i prawidłowości procesu decyzyjnego w administracji publicznej.

Przesłanki wznowienia postępowania

Wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę jest możliwe pod pewnymi ściśle określonymi warunkami. Do najważniejszych przesłanek należą:

Fałszywe dowody. Jeśli okazuje się, że dowody, na których oparto istotne dla sprawy okoliczności, były fałszywe. Przestępstwo. Gdy decyzja została wydana w wyniku działania przestępczego. Wyłączenie pracownika lub organu. Jeżeli decyzję wydał pracownik lub organ, który powinien być wyłączony z postępowania. Brak udziału strony bez jej winy. W sytuacji, gdy strona nie brała udziału w postępowaniu z przyczyn niezależnych od niej. Nowe okoliczności lub dowody. Gdy po wydaniu decyzji pojawią się nowe, istotne fakty lub dowody, nieznane organowi. Brak wymaganego stanowiska innego organu. Jeśli decyzja została wydana bez uzyskania stanowiska innego organu.

Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Gdy zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd inaczej, niż przyjęto przy wydaniu decyzji. Zmiana orzeczenia. Decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

Dodatkowo można żądać wznowienia w przypadku, gdy:

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja;

zostało wydane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma wpływ na treść wydanej decyzji;

zostało wydane orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie zasady równego traktowania, zgodnie z ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną.

Przesłanki te stanowią podstawę do ponownego rozpatrzenia sprawy i są kluczowe w utrzymaniu prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego.

Procedura wznowienia postępowania

Wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę jest procesem złożonym, który może być inicjowany zarówno z urzędu, jak i na wniosek zainteresowanej strony. W jego ramach strona zainteresowana wznowieniem postępowania powinna złożyć wniosek do organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Najczęściej są to starosta, prezydent miasta na prawach powiatu lub wojewoda. Termin na złożenie wniosku wynosi jeden miesiąc od dnia, w którym strona dowiedziała się o okolicznościach uzasadniających wznowienie.Natomiast termin do złożenia podania o wznowienie w sytuacji niezawinionego braku udziału strony biegnie od dnia, w którym dowiedziała się ona o decyzji.

Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia.W sytuacji, gdy organ administracyjny uzna, że nie zachodzą podstawy do wznowienia postępowania, wydaje postanowienie o odmowie. Na takie postanowienie strona ma prawo złożyć zażalenie.

Istotne jest ustalenie stron postępowania wznowieniowego. Należy na nowo ustalić strony postępowania, którymi mogą być inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu, a w niektórych przypadkach także organizacje ekologiczne.

Samo wznowienie jest prowadzone przez organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Jeśli przyczyną wznowienia jest działalność tego organu, o wznowieniu decyduje organ wyższego stopnia.

W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania, organ może wstrzymać jej wykonanie. Oznacza to, że inwestycja nie może być kontynuowana do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Finalizacja postępowania wznowieniowego

Ostateczne rozstrzygnięcie w postępowaniu wznowieniowym jest kluczowym momentem, który następuje po dokładnym przeanalizowaniu przyczyn wznowienia oraz ocenie istoty sprawy. Proces ten kończy się wydaniem decyzji przez właściwy organ administracji publicznej. Decyzja ta może przyjąć jedną z dwóch form, w zależności od wyników postępowania.

W pierwszej opcji, jeśli organ stwierdzi brak podstaw do uchylenia wcześniejszej decyzji, wydaje decyzję o odmowie jej utrzymania. Taka decyzja potwierdza prawidłowość pierwotnego rozstrzygnięcia i wyraża zasadę trwałości decyzji administracyjnych.

Druga możliwość to uchylenie decyzji dotychczasowej i wydanie nowej. Taka sytuacja ma miejsce, gdy organ uzna, że istnieją podstawy do uchylenia poprzedniej decyzji. Nowa decyzja, która zostaje wtedy wydana, rozstrzyga o istocie sprawy. W zależności od ustaleń dokonanych w toku postępowania wznowieniowego może ona zmienić pierwotne warunki pozwolenia na budowę lub nawet stanowić odmowę udzielenia pozwolenia na budowę.

W obu przypadkach wydane decyzje mogą być poddane standardowej procedurze odwoławczej. Daje to stronom możliwość ochrony ich praw.

Proces wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę jest istotnym narzędziem w utrzymaniu praworządności. Umożliwia on korygowanie błędów proceduralnych i zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem, co jest kluczowe dla zachowania zaufania do systemu administracji publicznej.

Podsumowując, wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę jest procesem skomplikowanym, wymagającym dokładnej analizy i przestrzegania procedur prawnych. Jego celem jest zapewnienie, że wszystkie decyzje są wydawane zgodnie z prawem i w interesie społecznym oraz obywateli, co jest kluczowe dla utrzymania zaufania do systemu administracji publicznej.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Zagadnienia związane ze wznowieniem postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę są skomplikowane i wymagają indywidualnej analizy. W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania profesjonalnej porady prawnej dotyczącej procesu administracyjnego, pozwolenia na budowę lub innych kwestii prawnych, zachęcamy do skorzystania z usług specjalistów. Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje wsparcie i doradztwo prawne w tych obszarach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://jarzpartner.pl/prawo-nieruchomosci-poznan/.