Zabawki, książki, gry – co kupić 7-latkowi na urodziny?

Jakie są trafione prezenty urodzinowe dla chłopca w wieku 7 lat?

Kiedy zastanawiasz się, co kupić 7-latkowi na urodziny, poznaj jego świat! A jest to rzeczywistość, w której chłopiec przechodzi intensywny rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Coraz częściej domaga się niezależności i autonomii w działaniu, potrafi już sprecyzować swoje pasje i chętnie je rozwija.

Jego zabawa przybiera coraz bardziej skomplikowane formy, które wymagają dużego zaangażowania. Entuzjastycznie eksploruje świat, jest ciekawy wszystkiego, co nowe i tajemnicze oraz z wielkim zapałem próbuje swych sił w nowych aktywnościach fizycznych i zabawach.

Kiedy uwzględnisz powyższe pasje i potrzeby, wybierzesz trafiony prezent, który wywoła mnóstwo frajdy i radości u małego jubilata!

1. Zabawki edukacyjne

Chcesz wybrać trafiony prezent dla młodego naukowca? Strzałem w dziesiątkę mogą okazać się zestawy naukowe do przeprowadzania eksperymentów, multifunkcyjne zdalnie sterowane roboty do programowania czy interaktywne pomoce naukowe. Gry edukacyjne, łamigłówki czy układanki, które w przystępny, zabawny i wciągający sposób nawiązują do świata liczb, cyfr oraz odsłaniające tajniki nauk ścisłych to także fenomenalna metoda kształcenia poprzez zabawę.

2. Sport i rekreacja

7-letni chłopiec to wulkan energii, dlatego podaruj mu zabawki i gry, które pozwolą wyskakać skumulowaną energię. Wszelkie akcesoria niezbędne do uprawiania sportu i zabaw na dworze, tj. rowery, hulajnogi, deskorolki, to zapowiedź niejednej przygody. Z kolei wyposażenie do piłki nożnej, koszykówki czy sportów rakietowych umożliwi mu stoczenie niejednego turnieju.

3. Gry planszowe

Dla wszystkich miłośników strategii i rywalizacji polecamy gry strategiczne, logiczne czy towarzyskie. To kreatywny prezent urodzinowy, który będzie wspierał logiczne myślenie, zręczność, cierpliwość i umiejętności pracy w grupie. Gry z motywami Star Wars, Minecrafta, Spider-Mana czy Kapitana Ameryki, gdzie liczy się siła ataku, aby pokonać złoczyńców – 7-latek nie przejdzie obojętnie obok takiej formy rozrywki.

4. Auta i pojazdy

Zakup aut wyścigowych, pojazdów zdalnie sterowanych czy samochodów na akumulator to sposób, aby chłopiec poczuł się jak prawdziwy rajdowy kierowca. Wierne repliki kultowych pojazdów zachwycą fana zawrotnych prędkości swoimi funkcjami i skomplikowaną konstrukcją. Mały mistrz kierownicy będzie mógł sprawdzić się na niejednym torze i przeprowadzić zawody o miano championa.

5. Klocki LEGO

Klocki LEGO to niemal obowiązkowa propozycja na prezent dla miłośników konstrukcji i budowania. W seriach LEGO Ninjago, LEGO Minecraft, LEGO Star Wars, LEGO Jurassic Park, LEGO Marvel czy LEGO Super Mario chłopiec będzie miał okazję spotkać wielu przyjaciół i idoli znanych z gier czy wielkiego ekranu.

Kiedy chcesz, aby młody wielbiciel motoryzacji poczuł się jak prawdziwy rajdowy kierowca, podaruj mu LEGO Speed Champions lub LEGO Technic. Jedno jest pewne – mnóstwo zestawów pozwoli odtwarzać ulubione sceny i tworzyć własne niesamowite klockowe historie.

6. Zabawki militarne

Siódme urodziny obchodzi młody fan militariów? Zakup figurek żołnierzy, czołgów i innych pojazdów wojskowych do złożenia to zapowiedź brawurowych akcji zbrojnych, zachęta do opracowywania bystrych strategii i pole do popisu dla jego umiejętności konstruktorskich.

7. Biblioteka małego czytelnika

Książka wcale nie musi być nudna! Wystarczy dobrać odpowiednią tematykę, przystępny język czy zabawną grafikę, aby siedmiolatek chętnie przekładał kolejne strony. Zarówno samodzielna przygoda z książką, jak i czytanie przez rodzica do poduszki, doskonale buduje pierwsze literackie zamiłowania. Książki pełne przygód, tajemnic czyhających za każdym rogiem czy pozycje edukacyjne w przystępny i zabawny sposób wprowadzą chłopca do świata nauki.

Co kupić siedmiolatkowi na urodziny?

Wejdź na prezenty dla 7-latka na smyk.com, gdzie znajdziesz mnóstwo inspiracji, aby ucieszyć małego solenizanta i obdarować go dawką pozytywnej adrenaliny i zdrowego ruchu. Znajdziesz tu zabawki, książki, gry i wiele więcej, a wszystko precyzyjnie dopasowane do wieku, pasji i charakteru chłopca.