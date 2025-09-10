Atak dronów. Kolejny samorząd apeluje do mieszkańców

Kolejne samorządy apelują do mieszkańców. W swoich komunikatach odnoszą się do nocnego ataku rosyjskich dronów na Polskę.
Władze powiatu bialskiego apelują o zachowanie spokoju i rozwagę. „Proszę, aby korzystać wyłącznie z oficjalnych komunikatów i zaleceń rządu, Policji, Straży Pożarnej oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Pozostaję w stałym kontakcie ze wszystkimi tymi służbami, a na bieżąco otrzymuję informacje z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego”- zapewnia starosta bialski Mariusz Filipiuk. Jednocześnie podkreśla, że we wszystkich instytucjach funkcjonujących na terenie powiatu bialskiego – w tym w przedszkolach, szkołach, urzędach – wszystko funkcjonuje w normalnym trybie pracy. - Nie powielajmy niepotwierdzonych informacji, które mogą wywoływać niepotrzebny niepokój- podkreśla starosta.
Wcześniej z podobnym apelem wystąpiły inne samorządy Lubelszczyzny.
Zestrzelone drony ujawniono w następujących lokalizacjach województwa lubelskiego:
Cześniki pow. zamojski,
Czosnówka pow. bialski,
Krzywowierzba Kolonia pow. parczewski,
Wyhalew pow. parczewski,
Wyryki Wola pow. włodawski,
Wohyń pow. radzyński.
