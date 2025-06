Bezprawne przetwarzanie danych w BO? Miasto składa zażalenie na decyzję prokuratury

Edycja BO w 2023 roku w Białej Podlaskiej spotkała się krytyką, najpierw ze strony stowarzyszenia Orzechówek. Jego członkowie podnosili, że na kartach brakowało informacji o kosztach projektów. Mieszkańcy kierowali petycje do urzędników w sprawie powtórki głosowania. A władze miasta uparcie twierdziły, że problemów nie widzą i wprowadziły zwycięskie projekty do uchwały budżetowej. Później kontrowersje budził projekt „odbetonowania”, za którym w istocie kryła się budowa nowego obiektu na cmentarzu, a współautorem pomysłu był Konrad Afaltowski. Wówczas był prezesem miejskiej spółki, która tą nekropolią administruje.

Nieprawidłowości mogło być więcej, o czym w grudniu 2023 roku na sesji rady miasta poinformował kierownik referatu przedsiębiorczości.

– W ostatnim dniu głosowania, radny i jeden z autorów projektu udostępnił swój adres IP z którego oddano ponad 200 głosów. Okoliczności wskazują, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa – stwierdził wówczas Andrzej Kozłowski, zapowiadając zgłoszenie sprawy do organów ścigania.

Tak też się stało. 5 stycznia 2024 roku urzędnicy skierowali na komendę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Policja następnie przekazała materiały bialskiej prokuraturze, która prowadziła postępowanie w kierunku naruszenia art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych. W myśl przepisu „kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

Okazuje się jednak, że 31 grudnia ubiegłego roku śledczy umorzyli dochodzenie w tej sprawie.

- Złożyliśmy zażalenie do sądu za pośrednictwem prokuratury w Białej Podlaskiej 20 lutego tego roku. Do dnia 5 maja nie było informacji zwrotnej. Dlatego wysłaliśmy skargę do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Po interwencji otrzymaliśmy zawiadomienie z Sądu Rejonowego, że sprawa zostanie rozpatrzona 23 czerwca – relacjonuje kierownik Andrzej Kozłowski.

Rzeczywiście sędzia Piotr Pietraszek na stronie internetowej sądu w zarządzeniu informuje „wszystkich pokrzywdzonych” o posiedzeniu wyznaczonym na 23 czerwca, godz. 8.50. „Przedmiotem sprawy będzie rozpoznanie zażalenia prezydenta miasta Biała Podlaska na postanowienie prokuratora rejonowego w Białej Podlaskiej (…) dotyczące umorzenia dochodzenia w sprawie zaistniałego w nieustalonym miejscu i czasie, nie później jednak niż w dniu 10 września 2023 roku, bez uprawnienia pozyskania danych osobowych ustalonej grupy osób w postaci ich imienia i nazwiska oraz daty urodzenia, a następnie przetwarzania tych danych w sieci internet poprzez oddanie z ich użyciem głosów nad budżetem obywatelskim miasta Biała Podlaska na rok 2024”.

Przypomnijmy, że w międzyczasie rada zmieniła zasady budżetu obywatelskiego, tak by były bardziej transparentne. A 2 czerwca ruszyła dziesiąta edycja BO w Białej Podlaskiej. Do 15 czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje. Do rozdysponowania jest 2 mln 850 tys. zł.